Super League: Η βαθμολογία, μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού

Σύνοψη από το

  • Ο Ολυμπιακός έμεινε χωρίς νίκη για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με την Κηφισιά στο «Γ. Καραϊσκάκης», φτάνοντας τους 36 βαθμούς.
  • Η ισοπαλία του Ολυμπιακού δίνει την ευκαιρία στην ΑΕΚ να κλείσει το 2025 στην κορυφή, φτάνοντας τους 37 βαθμούς αν κερδίσει τον ΟΦΗ την Κυριακή.
  • Στα υπόλοιπα παιχνίδια του Σαββάτου, ο Άρης νίκησε 1-0 τον Αστέρα στην Τρίπολη, ενώ ο Βόλος πήρε σημαντική εντός έδρας νίκη με 1-0 επί του Παναιτωλικού.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Super League: Η βαθμολογία, μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού

Χωρίς νίκη για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική στη Stoiximan Super League 1 έμεινε ο Ολυμπιακός, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με την Κηφισιά στο «Γ. Καραϊσκάκης». Η ομάδα του Πειραιά δεν κατάφερε να πάρει το τρίποντο, φτάνοντας τους 36 βαθμούς, γεγονός που δίνει την ευκαιρία στην ΑΕΚ να κλείσει το 2025 στην κορυφή.

Αν η Ένωση κερδίσει την Κυριακή (21:00) τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια, θα φτάσει τους 37 βαθμούς και θα βρεθεί στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, ολοκληρώνοντας τη χρονιά με ψυχολογία και προβάδισμα για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια του Σαββάτου, ο Άρης νίκησε 1-0 τον Αστέρα στην Τρίπολη, ενώ ο Βόλος πήρε σημαντική εντός έδρας νίκη με 1-0 επί του Παναιτωλικού, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Αγώνας Σκορ
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου
Αστέρας AKTOR – Άρης 0-1
Βόλος – Παναιτωλικός 1-0
Ολυμπιακός – Κηφισιά 1-1
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου
ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος 17:30
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 19:30
ΑΕΚ – ΟΦΗ 21:00
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου
Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός 18:00

Η Βαθμολογία (σε 15 αγώνες)

Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι γυναίκες αποκαλύπτουν το πιο ελκυστικό πράγμα που μπορεί να κάνει ένας άνδρας

Ομορφιά και αντιγήρανση: Ειδικοί μιλούν για συσκευές περιποίησης του δέρματος

«Πολεμική» προετοιμασία από την ευρωπαϊκή βιομηχανία ενέργειας – Η Eurelectric ζητεί «ομπρέλα» προστασίας για τις υποδομές

Ακύρωση ΑΦΜ για απάτες – Ποιους βάζει στο στόχαστρο η ΑΑΔΕ

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
22:36 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Ολυμπιακός – Κηφισιά 1-1: Δεύτερη σερί ισοπαλία για τους Ερυθρόλευκους – Υπό… αμφισβήτηση η κορυφή της Super League

Μία ψυχωμένη και άριστα στημένη στον αγωνιστικό χώρο Κηφισιά, στο τελευταίο ματς του συγκινημέ...
16:28 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Παναθηναϊκός: Στο… «μικροσκόπιο» ο Γένσεν της Μπρέντφορντ

Αντίστροφα για τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο μετρούν στον Παναθηναϊκό, προκειμένου να αποκτ...
05:15 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Γιώργος Μπαρτζώκας: «Για εμένα σημαίνει πάρα πολλά να ακούω το όνομά μου από τον κόσμο του Ολυμπιακού»

Ο Ολυμπιακός έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί των τριών ηττών και έδωσε απαντήσεις με εντυπωσιακή...
04:50 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Μοχάμεντ Σαλάχ: Ζήτησε «συγγνώμη» από τους συμπαίκτες του στη Λίβερπουλ για το ξέσπασμά του

Ο Αιγύπτιος επιθετικός Μοχάμεντ Σαλάχ ζήτησε «συγγνώμη» από τους συμπαίκτες του στη Λίβερπουλ ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα