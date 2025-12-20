Χαβιέρ Μιλέι: Ο πρόεδρος της Αργεντινής χαιρετίζει την «πίεση των ΗΠΑ» στη Βενεζουέλα

Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, χαιρέτισε σήμερα «την πίεση που ασκούν οι ΗΠΑ και ο Ντόναλντ Τραμπ για την απελευθέρωση του λαού της Βενεζουέλας», από τη σύνοδο της Mercosur, που διεξάγεται στο Φοζ ντου Ιγκουάσου της νότιας Βραζιλίας.

«Η στυγερή και απάνθρωπη δικτατορία του ναρκοτρομοκράτη Νικολάς Μαδούρο ρίχνει βαριά σκιά στην περιοχή μας. Αυτός ο κίνδυνος και αυτό το όνειδος δεν μπορούν να συνεχίσουν να υπάρχουν στην ήπειρο, γιατί θα καταλήξουν να μας συμπαρασύρουν όλους» υποστήριξε ο Μιλέι.