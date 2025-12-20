Χαβιέρ Μιλέι: Ο πρόεδρος της Αργεντινής χαιρετίζει την «πίεση των ΗΠΑ» στη Βενεζουέλα

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Χαβιέρ Μιλέι
Φωτογραφία: Reuters

Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, χαιρέτισε σήμερα «την πίεση που ασκούν οι ΗΠΑ και ο Ντόναλντ Τραμπ για την απελευθέρωση του λαού της Βενεζουέλας», από τη σύνοδο της Mercosur, που διεξάγεται στο Φοζ ντου Ιγκουάσου της νότιας Βραζιλίας.

«Η στυγερή και απάνθρωπη δικτατορία του ναρκοτρομοκράτη Νικολάς Μαδούρο ρίχνει βαριά σκιά στην περιοχή μας. Αυτός ο κίνδυνος και αυτό το όνειδος δεν μπορούν να συνεχίσουν να υπάρχουν στην ήπειρο, γιατί θα καταλήξουν να μας συμπαρασύρουν όλους» υποστήριξε ο Μιλέι.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι γυναίκες αποκαλύπτουν το πιο ελκυστικό πράγμα που μπορεί να κάνει ένας άνδρας

Ομορφιά και αντιγήρανση: Ειδικοί μιλούν για συσκευές περιποίησης του δέρματος

Ρεύμα: Πώς μπορείτε να αλλάξετε πάροχο γρήγορα και εύκολα – Τα βήματα της διαδικασίας

Εφορία: 7 αλλαγές σε δηλώσεις και ελέγχους ακινήτων – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
21:49 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Ιταλία: Επεισόδια και τραυματίες σε διαδήλωση μελών ακροαριστερού “κοινωνικού κέντρου ” στο Τορίνο

Επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας σημειώθηκαν αργά το απόγευμα στο Τορίνο. Η κινητοπο...
21:37 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Γαλλία: Αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν 26χρονο που απειλούσε περαστικούς με μαχαίρι – BINTEO

Αστυνομικοί στη Γαλλία πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν άνδρα, οπλισμένο με μαχαίρι, ο οποίος απε...
21:09 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Ζελένσκι: Μόνο οι ΗΠΑ και ο Τραμπ μπορούν να πιέσουν τη Ρωσία να βάλει τέλος στον πόλεμο

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκτίμησε σήμερα ότι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες εί...
20:19 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Πάπας Λέων: Όταν έχει αϋπνίες επενδύει παραγωγικά τον χρόνο του – Ποιο παιχνίδι παίζει στο κινητό

Μεγάλο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει, στην Ιταλία και όχι μόνον, είδηση η οποία αφορά τον πάπα Λέ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα