Ιταλία: Επεισόδια και τραυματίες σε διαδήλωση μελών ακροαριστερού “κοινωνικού κέντρου ” στο Τορίνο

Επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας σημειώθηκαν αργά το απόγευμα στο Τορίνο. Η κινητοποίηση είχε οργανωθεί σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εκκένωση του “κοινωνικού κέντρου” Askatasuna, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν τρεις ημέρες, με απόφαση του ιταλικού υπουργείου εσωτερικών.
Μέρος των διαδηλωτών πέταξε φωτοβολίδες, μπουκάλια και πυρπόλησε κάδους σκουπιδιών, μετακινώντας τους στην μέση του δρόμου. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων, γκλοπ και πυροσβεστικών αντλιών. Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, τραυματίσθηκε ένας ακόμη ανεξακρίβωτος αριθμός διαδηλωτών, ενώ η αστυνομία έκανε γνωστό, παράλληλα, ότι έχουν τραυματιστεί επτά άνδρες της.
Torino. Incappucciati, armati, spietati.
“Manifestanti” o “criminali”? Esercizio di libertà o reato? Diritto o crimine?
MOVIMENTO DELLE BANDIERE 🇮🇹🇮🇹🇮🇹 pic.twitter.com/Hv9w1bzBOQ
— Azzurra Barbuto (@AzzurraBarbuto) December 20, 2025