Ιταλία: Επεισόδια και τραυματίες σε διαδήλωση μελών ακροαριστερού “κοινωνικού κέντρου ” στο Τορίνο

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Ιταλία: Επεισόδια και τραυματίες σε διαδήλωση μελών ακροαριστερού “κοινωνικού κέντρου ” στο Τορίνο
πηγή: Ansa

Επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας σημειώθηκαν αργά το απόγευμα στο Τορίνο. Η κινητοποίηση είχε οργανωθεί σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εκκένωση του “κοινωνικού κέντρου” Askatasuna, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν τρεις ημέρες, με απόφαση του ιταλικού υπουργείου εσωτερικών.

Μέρος των διαδηλωτών πέταξε φωτοβολίδες, μπουκάλια και πυρπόλησε κάδους σκουπιδιών, μετακινώντας τους στην μέση του δρόμου. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων, γκλοπ και πυροσβεστικών αντλιών. Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, τραυματίσθηκε ένας ακόμη ανεξακρίβωτος αριθμός διαδηλωτών, ενώ η αστυνομία έκανε γνωστό, παράλληλα, ότι έχουν τραυματιστεί επτά άνδρες της.

 

