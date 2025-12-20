Εριέττα Μανούρη: «Έχω νιώσει ανταγωνισμό από άντρες, μύθος αυτό που λένε για τις γυναίκες»

Συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ! παραχώρησε η Εριέττα Μανούρη. Η όμορφη πρωταγωνίστρια αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον ανταγωνισμό που έχει εισπράξει στον καλλιτεχνικό χώρο και στην ψυχοθεραπεία.

Έχεις νιώσει ανταγωνισμό από γυναίκες συναδέλφους σου;

Δεν έχω βιώσει κάτι. Είχα την τύχη να γνωρίσω υπέροχες συναδέλφους και μεγαλύτερης και μικρότερης ηλικίας. Είναι μύθος αυτό που λένε, ότι οι γυναίκες είναι ανταγωνιστικές. Αντιθέτως, έχω νιώσει ανταγωνισμό από άντρες, κάτι που μου φαίνεται χαζό γιατί δεν πάμε για τον ίδιο ρόλο.

Είμαστε σε ένα επάγγελμα που ισχύει το “ο θάνατος σου, η ζωή μου” αλλά το ίδιο δεν μπορεί να συμβεί και σε ένα λογιστικό γραφείο ή έναν φούρνο; Εγώ πάντως δεν σκέφτομαι έτσι. Ξέρω ποια είμαι και αν δεν πάρω έναν ρόλο, δεν θα μου φταίνε μόνο οι άλλοι. Μπορεί να μην τα πήγα καλά, να μην είχα καλή μέρα, μπορεί να μην ταίριαζα ή μπορεί ο άλλος να ήταν καλύτερος.

Είσαι από τους ηθοποιούς που “αυτομαστιγώνονται”;

“Αυτομαστιγώνομαι” ως άνθρωπος, όχι ως ηθοποιός. Είναι κάτι που προσπαθώ να διορθώσω τώρα με την ψυχοθεραπεία. Έχω ξεκινήσει εδώ και έναν χρόνο περίπου και είναι το καλύτερο δώρο που έχω κάνει στον εαυτό μου. Βλέπω αλλαγή και με ικανοποιεί.

