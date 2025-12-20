Πάπας Λέων: Όταν έχει αϋπνίες επενδύει παραγωγικά τον χρόνο του – Ποιο παιχνίδι παίζει στο κινητό

Σύνοψη από το

  • Μεγάλο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει η είδηση ότι ο πάπας Λέων, όταν έχει αϋπνίες, επενδύει παραγωγικά τον χρόνο του.
  • Ο αδελφός του ποντίφικα, Τζον Πρέβοστ, αποκάλυψε ότι ο πάπας Λέων παίζει ένα «έξυπνο» και γνωστό διαδραστικό ηλεκτρονικό παιχνίδι, όπου οι παίκτες συνθέτουν μια λέξη πέντε γραμμάτων με έως έξι προσπάθειες.
  • Επίσης ο ποντίφικας φέρεται να χρησιμοποιεί και ηλεκτρονική εφαρμογή για να μάθει γερμανικά.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Πάπας Λέων
Πηγή: ΕΡΑ

Μεγάλο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει, στην Ιταλία και όχι μόνον, είδηση η οποία αφορά τον πάπα Λέοντα και τον ελεύθερο χρόνο του.

Όπως γράφει ο ιταλικός τύπος, όταν ο ποντίφικας δεν καταφέρνει να κοιμηθεί, επενδύει παραγωγικά τον χρόνο του. Πιο συγκεκριμένα, φέρεται να χρησιμοποιεί μια από τις γνωστότερες εφαρμογές του διαδικτύου, για να μάθει γερμανικά. Πρόσφατα, αρκετοί πολίτες, από κάθε μεριά του κόσμου οι οποίοι μαθαίνουν, επίσης, ξένες γλώσσες χάρη στην συγκεκριμένη εφαρμογή, είχαν δει να συνδέεται ένας χρήστης με την ονομασία @drPrevost.

Πρόκειται για το ίδιο όνομα χρήστη που ο Αμερικανός Άγιος Πατέρας των Καθολικών είχε διαλέξει και στο «Χ», πριν την εκλογή του.

Η ιταλική εφημερίδα La Repubblica γράφει σήμερα ότι ο αδελφός του ποντίφικα, Τζον Πρέβοστ, ρωτήθηκε σχετικά από το περιοδικό National Catholic Reporter και απάντησε ότι ο πάπας Λέων συνηθίζει να συνδέεται με το κινητό και να παίζει ένα “έξυπνο” και γνωστό διαδραστικό ηλεκτρονικό παιχνίδι, που αποτελεί εξέλιξη του σταυρόλεξου και ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού: κάθε παίκτης πρέπει να καταφέρει να συνθέσει μια λέξη η οποία αποτελείται από πέντε γράμματα, κάνοντας, το πολύ, έξι προσπάθειες.

Ο Τζον Πρέβοστ πρόσθεσε ότι με τον αδελφό του ανταλλάσσουν πληροφορίες σε καθημερινή βάση, σχετικά με το σκορ που πετυχαίνουν στο συγκεκριμένο παιχνίδι και ότι δεν τον εκπλήσσει το ότι ο ποντίφικας μπορεί να χρησιμοποιεί εφαρμογή για να τελειοποιήσει μια, ακόμη, ξένη γλώσσα.

Υπενθυμίζεται ότι ο πάπας, εκτός από αγγλικά -που είναι η μητρική του γλώσσα- μιλά ιταλικά, ισπανικά, γαλλικά, και γνωρίζει αρκετά πορτογαλικά. Διαβάζει και μιλά, τέλος, και λατινικά, τα οποία αποτελούν και την επίσημη γλώσσα της Καθολικής Εκκλησίας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι γυναίκες αποκαλύπτουν το πιο ελκυστικό πράγμα που μπορεί να κάνει ένας άνδρας

Ομορφιά και αντιγήρανση: Ειδικοί μιλούν για συσκευές περιποίησης του δέρματος

Πορτοκαλί τιμολόγια ρεύματος: Τα σημεία που πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές – Πότε θα εφαρμοστούν

Θεοδωρικάκος: Εθνική στρατηγική για τους ημιαγωγούς – Πρώτο βήμα η χρηματοδότηση του πρώτου Κέντρου Ικανοτήτων, με 3,63 εκα...

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
18:32 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Τραμπ: Πώς περνάει τις γιορτές των Χριστουγέννων – Τα δώρα που κάνει στα εγγόνια του

Κάθε χρόνο η οικογένεια του Ντόναλντ Τραμπ έχει ένα δίλημμα στις γιορτές των Χριστουγέννων. Τι...
17:34 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

NBC: Ο Νετανιάχου σχεδιάζει να ενημερώσει τον Τραμπ για πιθανά νέα πλήγματα εναντίον του Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να ενημερωθεί από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μ...
16:52 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Ζελένσκι: Οι Αμερικανοί πρότειναν συνάντηση Ουκρανίας, ΗΠΑ, Ρωσίας στο Μαϊάμι

Οι ΗΠΑ πρότειναν μια ενδεχόμενη νέα μορφή ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ της Ουκρανίας και της...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα