Επιχείρηση της Τροχαίας κατά της παράνομης στάθμευσης στο Νέο Ψυχικό – Τέσσερις συλλήψεις

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Τροχαία, επιχείρηση, Νέο Ψυχικό, συλλήψεις

Στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης κατάληψης δημοσίων χώρων και οδοστρωμάτων για την εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης πελατών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι από τις Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), βραδινές ώρες της 19 προς 20 Δεκεμβρίου 2025, στο Νέο Ψυχικό.

Αποτέλεσμα των ελέγχων ήταν η σύλληψη -4- ατόμων, εκ των οποίων οι -2- παραλάμβαναν τα οχήματα και -2- ήταν οι προσωρινά υπεύθυνοι των καταστημάτων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι συλληφθέντες παραλάμβαναν τα οχήματα των πελατών που προσέρχονταν στα καταστήματα, παρέδιδαν σε αυτούς αριθμημένα αποκόμματα και στη συνέχεια τοποθετούσαν επί του ανεμοθώρακα των οχημάτων έτερο απόκομμα, σταθμεύοντας ακολούθως αυτά σε δημόσιους χώρους (οδούς, πεζοδρόμια κ.λπ.).

Κατά την αποχώρησή τους από τα καταστήματα οι οδηγοί έναντι χρηματικού αντιτίμου και χωρίς την έκδοση φορολογικού παραστατικού (απόδειξη), παραλάμβαναν τα κλειδιά των οχημάτων τους.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες από το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής για αυθαίρετη κατάληψη δημοσίων χώρων και οδοστρωμάτων.

Αντίστοιχες δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

Τροχαία, επιχείρηση, Νέο Ψυχικό, συλλήψεις Τροχαία, επιχείρηση, Νέο Ψυχικό, συλλήψεις Τροχαία, επιχείρηση, Νέο Ψυχικό, συλλήψεις Τροχαία, επιχείρηση, Νέο Ψυχικό, συλλήψεις

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι γυναίκες αποκαλύπτουν το πιο ελκυστικό πράγμα που μπορεί να κάνει ένας άνδρας

Ομορφιά και αντιγήρανση: Ειδικοί μιλούν για συσκευές περιποίησης του δέρματος

Πορτοκαλί τιμολόγια ρεύματος: Τα σημεία που πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές – Πότε θα εφαρμοστούν

Θεοδωρικάκος: Εθνική στρατηγική για τους ημιαγωγούς – Πρώτο βήμα η χρηματοδότηση του πρώτου Κέντρου Ικανοτήτων, με 3,63 εκα...

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
20:51 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Φοινικούντα: Προφυλακιστέος ο 30χρονος για συνέργεια στη διπλή δολοφονία – Και άλλα πρόσωπα στο «μικροσκόπιο»

Ύστερα από μια μαραθώνια απολογητική διαδικασία, η οποία ξεπέρασε τις 9 ώρες, Εισαγγελέας και ...
20:10 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Πέθανε η σπουδαία αρχαιολόγος Λίλα Μαραγκού

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών η Λίλα Μαραγκού, σπουδαία αρχαιολόγος και επιφανής καθηγήτρια Αρχαιολ...
18:56 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος της Φιλοθέης – Μεγάλο μποτιλιάρισμα στο σημείο

Φωτιά σε αυτοκίνητο ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου στη συμβολή της Λεωφόρου Κηφισίας με την ...
16:45 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Πώς δρούσε το κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολεία – Υπέβαλαν σε βασανιστήρια όσους δεν τηρούσαν τους «κανόνες πειθαρχίας»

Σοκ προκαλούν οι νέες πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το κύκλωμα διακίνη...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα