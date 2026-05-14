ΠΑΣΟΚ: Συνάντηση Νίκου Φαραντούρη με τη Ρομπέρτα Μέτσολα, με φόντο τα ελληνικά εθνικά θέματα

Συνάντηση με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα είχε την Τετάρτη (13/5) ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και της ομάδας των ευρωσοσιαλιστών Νίκος Φαραντούρης.

Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής έθεσε τις προκλήσεις της Άγκυρας και της κυοφορούμενης νομοθεσίας στην τουρκική εθνοσυνέλευση, που σύμφωνα με τον Νικόλα Φαραντούρη θα συνιστά ένα «δεύτερο casus belli».

Ο Νίκος Φαραντούρης ενημέρωσε την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κυοφορούμενη απόφαση της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, η οποία σύμφωνα με διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία, ετοιμάζεται να θεσπίσει νόμο για τον χωροταξικό σχεδιασμό της που δεν θα αναγνωρίζει ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα στα ελληνικά νησιά κατά παράβαση του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου. Ενημέρωσε επίσης για τη σημερινή παρενόχληση ανοικτά της Αστυπάλαιας καθώς και για τις παρενοχλήσεις στην Κάσο για την πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου.

Ο κ. Φαραντούρης αναφέρθηκε επίσης στην γραπτή ερώτηση που κατέθεσαν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ για το θέμα.

«Έθεσα τις απαράδεκτες τουρκικές απειλές στο ανώτατο κοινοβουλευτικό επίπεδο στην Ευρώπη. Χρειάζεται αποφασιστικότητα και όχι ολιγωρία Οτιδήποτε θίγει τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, θίγει τα ευρωπαϊκά συμφέροντα», σημείωσε ο Έλληνας ευρωβουλευτής, σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με την Πρόεδρο του ευρωπαϊκού θεσμού.