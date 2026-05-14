Κίνα: Αξιωματικός στάθηκε σαν «άγαλμα» μπροστά στο Air Force One του Τραμπ – Το βίντεο που κατέκλυσε τα social media

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Ένας Κινέζος αξιωματικός του στρατού έγινε το πρόσωπο της ημέρας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφού παρέμεινε εντελώς ακίνητος καθώς το προεδρικό αεροσκάφος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το Air Force One, έκανε ελιγμούς δίπλα του κατά την άφιξή του στο Πεκίνο.

Η πειθαρχία του αξιωματικού, η απόλυτα ήρεμη στάση του, σε μια τελετουργική ακρίβεια, τράβηξαν την προσοχή παγκοσμίως, με τα σχετικά βίντεο να διαδίδονται με ταχύτητα αστραπής στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Πολλοί έπλεξαν το εγκώμιο του αξιωματικού, σχολιάζοντας τον επαγγελματισμό και την ψυχραιμία που επέδειξε κατά τη διάρκεια αυτής της υψηλού προφίλ επίσημης επίσκεψης.

Αν και η άφιξη του Τραμπ για τις κρίσιμες συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ είχε ήδη συγκεντρώσει έντονο παγκόσμιο ενδιαφέρον, η στωικότητα του αξιωματικού έγινε απροσδόκητα μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της τελετής στο αεροδρόμιο, η οποία, μεταξύ άλλων, περιελάμβανε κόκκινο χαλί, στρατιωτικό τιμητικό άγημα, μπάντα και περίπου 300 νέους Κινέζους.

«Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε!» φώναζαν στον Τραμπ ρυθμικά τα παιδιά στην κινεζική γλώσσα.

