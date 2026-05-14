Θεσπρωτία: Μεθυσμένος οδηγός φορτηγού ξήλωσε πεζοδρόμιο 50 μέτρων στην Εγνατία

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Κοινωνία

thesprwtia
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα χθες (13.5) στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Ηγουμενίτσα προς Ιωάννινα, μέσα στο τούνελ της Ψάκας Θεσπρωτίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thespro.gr, ένας Βούλγαρος οδηγός φορτηγού έχασε τον έλεγχο του βαρέος οχήματος και προσέκρουσε στο πεζοδρόμιο που βρίσκεται στο εσωτερικό της σήραγγας.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, η πρόσκρουση ήταν σφοδρή, καθώς το φορτηγό ξήλωσε πλάκες και τμήματα του πεζοδρομίου σε μήκος περίπου 50 μέτρων, πριν τελικά ακινητοποιηθεί.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο οδηγός φέρεται να είχε 1,15 αλκοόλ στο αίμα του, ενώ αρνήθηκε να μπει στο ασθενοφόρο που έφτασε στο σημείο. Μάλιστα, ακόμη και μετά την άφιξη της Τροχαίας, φέρεται να προσπαθούσε να φύγει με το ακινητοποιημένο φορτηγό.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ στο σημείο σχηματίστηκε για αρκετή ώρα ουρά οχημάτων, μέχρι να ομαλοποιηθεί η κυκλοφορία.

Από το τροχαίο δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ωστόσο οι ζημιές στο εσωτερικό της σήραγγας είναι εκτεταμένες.

Πηγή: thespro.gr

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κρατάτε ακόμα σημειώσεις στο χαρτί και όχι στο κινητό; Ιαπωνική μελέτη αποκαλύπτει τι σημαίνει αυτό

Νοσοκομείο Νίκαιας: Αντιδράσεις για τη μείωση θέσεων ειδικευόμενων γιατρών

Ανδριανός: Πληρωμές 2,2 δισ. ευρώ έως το τέλος του χρόνου σε αγρότες και κτηνοτρόφους – Τι είπε για τα λιπάσματα

ΕΣΥ: Προκήρυξη για νέες μόνιμες θέσεις γιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων

Νέα μοντέλα Roomba: Πιο μικρά, πιο ισχυρά και σε χαμηλότερες τιμές

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
02:27 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Ολοκληρώθηκαν και φέτος οι φοιτητικές εκλογές με διαφορετικά αποτελέσματα από τις παρατάξεις – Καταγγελία της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ για επεισόδια

Ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές, με ανταλλαγή καταγγελιών μεταξύ των παρατάξεων για παρατυ...
00:21 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Λαμία: Τραυματισμός ντελιβερά σε τροχαίο με τζιπ – Δείτε φωτογραφίες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τραυματία έναν οδηγό ντελίβερι σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 το βράδυ ...
22:54 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Ηράκλειο: Όσα υποστήριξε στην απολογία του ο 30χρονος που κρίθηκε προφυλακιστέος – «Είδε τι έκανε και έπαιζε θέατρο» λέει η μητέρα της 28χρονης

Ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν να οδηγηθεί στη φυλακή ο 30χρονος, ο οποίος κατηγορείται ...
22:10 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Κυψέλη: Άνδρας επιτέθηκε με κλωτσιές σε 8χρονο κοριτσάκι και τη μητέρα του – «Ταινία τρόμου αυτό που έγινε» – ΒΙΝΤΕΟ

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στην Κυψέλη, όταν ένας άνδρας από το Σουδάν επιτέθηκε σε ένα 8χρονο...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media