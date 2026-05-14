Αμπάς Αραγτσί προς ΗΑΕ για επίσκεψη Νετανιάχου: Όποιος συνεργάζεται με το Ισραήλ θα λογοδοτήσει

Απειλώντας εμμέσως πλην σαφώς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ιράν δηλώνει ότι γνώριζε τη φερόμενη επίσκεψη του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στο Άμπου Ντάμπι, κατά τη διάρκεια του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανέφερε ότι «ο Νετανιάχου αποκάλυψε τώρα δημόσια αυτό που οι ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας είχαν ήδη μεταφέρει στην ηγεσία μας», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει γιατί το Ιράν δεν δημοσιοποίησε νωρίτερα τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

Netanyahu has now publicly revealed what Iran’s security services long ago conveyed to our leadership. Enmity with the Great People of Iran is a foolish gamble. Collusion with Israel in doing so: unforgivable. Those colluding with Israel to sow division will be held to account. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) May 13, 2026

«Η εχθρότητα απέναντι στον μεγάλο λαό του Ιράν είναι ένα ανόητο στοίχημα», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «η σύμπραξη με το Ισραήλ σε αυτό είναι ασυγχώρητη».

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι «όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν», κλιμακώνοντας περαιτέρω τη ρητορική έντασης στην περιοχή.