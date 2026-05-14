Αμπάς Αραγτσί προς ΗΑΕ για επίσκεψη Νετανιάχου: Όποιος συνεργάζεται με το Ισραήλ θα λογοδοτήσει

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Ιρανός ΥΠΕΞ Ιράν Αμπάς Αραγτσί
Φωτογραφία αρχείου: Amr Abdallah Dalsh / Reuters
Απειλώντας εμμέσως πλην σαφώς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ιράν δηλώνει ότι γνώριζε τη φερόμενη επίσκεψη του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στο Άμπου Ντάμπι, κατά τη διάρκεια του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Τα Εμιράτα διαψεύδουν ότι υπήρξε μυστική επίσκεψη Νετανιάχου στη χώρα εν μέσω του πολέμου με το Ιράν

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανέφερε ότι «ο Νετανιάχου αποκάλυψε τώρα δημόσια αυτό που οι ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας είχαν ήδη μεταφέρει στην ηγεσία μας», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει γιατί το Ιράν δεν δημοσιοποίησε νωρίτερα τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

«Η εχθρότητα απέναντι στον μεγάλο λαό του Ιράν είναι ένα ανόητο στοίχημα», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «η σύμπραξη με το Ισραήλ σε αυτό είναι ασυγχώρητη».

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι «όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν», κλιμακώνοντας περαιτέρω τη ρητορική έντασης στην περιοχή.

