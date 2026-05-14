Ιράν: Κρεμάλα σε δυο άνδρες για κατασκοπεία υπέρ της Μοσάντ και για φόνο αστυνομικού

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

kremala
Δυο άνδρες απαγχονίστηκαν χθες Τετάρτη, στο Ιράν ένας αφού κρίθηκε ένοχος για υποτιθέμενες σχέσεις με την υπηρεσία κατασκοπείας του Ισραήλ, Μοσάντ, ο άλλος διότι φέρεται να σκότωσε αστυνομικό κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων του Ιανουαρίου, σύμφωνα με τις αρχές και οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι δυο εκτελέσεις προστίθενται σε σειρά άλλων στην Ισλαμική Δημοκρατία μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου. Οι συλλήψεις και οι απαγχονισμοί πολλαπλασιάστηκαν έκτοτε.

«Ο Εχσάν Αφρεστέχ, κατάσκοπος εκπαιδευμένος από τη Μοσάντ στο Νεπάλ, που πούλαγε ευαίσθητες πληροφορίες στο Ισραήλ, εκτελέστηκε», ανέφερε το Mizan, πρακτορείο ειδήσεων που αποτελεί όργανο της δικαστικής εξουσίας.

«Αφού συνελήφθη και δικάστηκε για κατασκοπεία και συνεργασία με το σιωνιστικό καθεστώς, απαγχονίστηκε το πρωί (σ.σ. χθες Τετάρτη) μετά (…) την επικύρωση της ετυμηγορίας από το ανώτατο δικαστήριο», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο 32χρονος ήταν ο 6ος άνδρας που εκτελέστηκε για κατασκοπεία επ’ ωφελεία του Ισραήλ αφότου ξέσπασε ο πόλεμος, σύμφωνα με καταμέτρηση της ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR), που εδρεύει στη Νορβηγία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτής και άλλης μιας ΜΚΟ, της Hengaw, η ομολογία του νεαρού, που καταδικάστηκε τον Ιούνιο του 2025, αποσπάστηκε με βασανιστήρια.

Δεύτερος Ιρανός, ο Μοχαμάντ Αμπασί, απαγχονίστηκε επίσης χθες, σύμφωνα με το Mizan. Καταδικάστηκε για φόνο αξιωματικού της αστυνομίας κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων εναντίον της κυβέρνησης τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με την οργάνωση Human Rights Activists New Agency (HRANA), ο 55χρονος ήταν «απλός διαδηλωτής», ενώ το Mizan τον χαρακτήρισε «ταραχοποιό», αναφέροντας ότι ήταν μέλος ομάδας που επιτέθηκε εναντίον των δυνάμεων επιβολής της τάξης.

Οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Αμνηστίας, εκτιμούν ότι το Ιράν είναι η χώρα που κατατάσσεται δεύτερη ως προς τον αριθμό των εκτελέσεων θανατοποινιτών παγκοσμίως, πίσω μόνο από την Κίνα.

Τη Δευτέρα, οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν την εκτέλεση φοιτητή αεροναυπηγικής που φερόταν να κατασκόπευε για τις ισραηλινές και τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-dpa

