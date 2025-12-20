Αστέρας Τρίπολης – Άρης 0-1: Με «κέρβερο» Αθανασιάδη «άλωσε» το «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης»

Χαρούμενες γιορτές θα κάνει ο Άρης, καθώς η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ επικράτησε 1-0 του Αστέρα Τρίπολης στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, στο τελευταίο παιχνίδι τους για το 2025.

Το αυτογκόλ του Ρόμπερτ Ιβάνοφ στο 22ο λεπτό ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά ανάμεσα στις δυο ομάδες, σε ένα παιχνίδι που έγινε καλύτερο στο δεύτερο μέρος. Εκεί, όμως, «μίλησε» ο Γιώργος Αθανασιάδης, που σταμάτησε τους Χουλιάν Μπαρτόλο και Νίκο Καλτσά, δίνοντας το «τρίποντο» στην ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ.

Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο και χωρίς φάσεις στα πρώτα λεπτά. Μέχρι που στο 22’ οι Θεσσαλονικείς άνοιξαν το σκορ, χωρίς να… μυρίζει γκολ. Ο Μόντσου Ροντρίγκεθ πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή, έκανε μια κούρσα βγαίνοντας προς τα δεξιά, δοκίμασε το παράλληλο γύρισμα, με τον Ιβάνοφ να κάνει την προβολή και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, αφήνοντας… άγαλμα τον Νίκο Παπαδόπουλο που έβγαινε για να μαζέψει την μπάλα.

Το υπόλοιπο πρώτο μέρος ήταν ένα ρεσιτάλ λαθών και μονομαχιών, χωρίς κάτι αξιόλογο. Κάτι που «ανάγκασε» τον Κρις Κόουλμαν να προβεί σε τρεις γρήγορες αλλαγές στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Δύο εξ αυτών, οι Νίκος Καλτσάς, Χουλιάν Μπαρτόλο συνεργάστηκαν άψογα με τον Φεντερίκο Μακέντα στην κλασική ευκαιρία του Αστέρα στο 59’: ο Γιώργος Αθανασιάδης με γρήγορη έξοδο έσωσε την εστία του στο πλασέ του 29χρονου Αργεντινού μεσοεπιθετικού.

Στο 66’ ήταν η σειρά του Κάρλες Πέρεθ να δοκιμάσει με το αριστερό εκτός περιοχής, αλλά ο Παπαδόπουλος ήταν στη θέση του. Δύο λεπτά μετά, ο Αθανασιάδης «απογειώθηκε» για να διώξει σε κόρνερ τη βολίδα του Μπαρτόλο ενώ στο 70’ ο Ολίμπιου Μορουτσάν γύρισε στο ύψος του πέναλτι, ο Μιχάλης Παναγίδης «τσίμπησε» την μπάλα, αλλά αυτή πέρασε πάνω από τα δοκάρια της εστίας των γηπεδούχων -ήταν ένα γεμάτο πεντάλεπτο.

Στο 83’, μετά από πλάγιο, ο Μπαρτόλο προσπάθησε με μονοκόμματο βολέ για τρίτη φορά να νικήσει τον Αθανασιάδη, όμως η κατάληξη ήταν ίδια. Στο 87’, μετά από σέντρα του Λορέν Μορόν, ο Μόντσου πλάσαρε ψηλά, για να κάνει αμέσως μετά ακόμη μία εντυπωσιακή επέμβαση ο τερματοφύλακας του Άρη -εκτινάχθηκε στη δεξιά του γωνία κι ακούμπησε όσο χρειαζόταν την μπάλα στο σουτ του Καλτσά για να τη στείλει δίπλα από το δεξί του δοκάρι.

Το 0-1 έμεινε μέχρι τέλους, με τον Άρη να κρατάει το «μηδέν» στην άμυνα για δεύτερο σερί ματς, να επιστρέφει στις επιτυχίες μετά από τρεις αγωνιστικές και να φτιάχνει την ψυχολογία του ενόψει του αγώνα Κυπέλλου με τον Παναιτωλικό (6/1). Ο Αστέρας Τρίπολης, από την άλλη, μετά από δύο ισοπαλίες γνώρισε την ήττα, έμεινε μακριά από την οκτάδα και πλέον σκέφτεται το παιχνίδι Κυπέλλου με τον ΟΦΗ (7/1).

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

Κίτρινες: Αλάγκμπε, Πομόνης, Μπαρτόλο – Παναγίδης, Ρόουζ, Γαλανόπουλος.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Κρις Κόουλμαν): Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Πομόνης, Φερνάντες, Γιαμπλόνσκι (74’ Τζανδάρης), Αλάγκμπε (46’ Μούμο), Εμμανουηλίδης (74’ Τζοακίνι), Μενιτέτα (46’ Μπαρτόλο), Κετού (57’ Καλτσάς), Μακέντα.

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Φρίντεκ, Τεχέρο, Ρόουζ, Άλβαρο, Παναγίδης (76’ Ντούντου), Μόντσου, Μορουτσάν (76’ Νινγκ), Γαλανόπουλος, Πέρεθ (83’ Γιαννιώτας), Μορόν.