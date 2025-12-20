Πηνελόπη Πλάκα: Η εξομολόγηση για την προσωπική της ζωή – «Γούσταρα πάρα πολύ την ελευθερία μου»

Καλεσμένη στην εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού στο YouΤube βρέθηκε η Πηνελόπη Πλάκα, η οποία αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην προσωπική της ζωή.

«Μόνο σοβαρές σχέσεις έχω κάνει στη ζωή μου. Δεν έχω κάνει μικρές σχέσεις και δεν είχα μείνει και μόνη μου. Τώρα τρία χρόνια ήταν ένα διάστημα που έμεινα μόνη μου και το χάρηκα πάρα πολύ. Το είχα ανάγκη, ήθελα να δω πώς είναι και είναι ό,τι πιο ωραίο έχω κάνει στη ζωή μου. Δεν νομίζω ότι πρέπει να τα βάζουμε όλα σε κουτάκια. Γούσταρα πάρα πολύ την ελευθερία μου», ανέφερε αρχικά η Πηνελόπη Πλάκα.

«Οι άνθρωποι δεν κάνουμε σχέσεις, όταν πραγματικά θέλουμε να υπάρξουμε μέσα σε σχέση. Κάνουμε σχέσεις για άσχετους λόγους. Γιατί φοβόμαστε τη μοναξιά, δεν μπορούμε τον εαυτό μας, θέλουμε κάποιος να μας δει. Θέλουμε κάποιος να μας αγαπήσει. Δεν είναι πάντα ο λόγος “τώρα θέλω να είμαστε μαζί, να είμαστε ένα”. Αυτό ήταν που με έκανε να επιλέγω ανθρώπους. Επαναλάμβανα κάποια μοτίβα και δεν ήξερα για ποιον λόγο. Ήταν αντίδραση να επιλέξω έναν άνθρωπο για να κάνω μία σχέση. Αντίδραση σε αυτό που ένιωθα», εξήγησε η ηθοποιός

Δείτε ολόκληρη την συνέντευξη της Πηνελόπης Πλάκα: