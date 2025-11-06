Συγκλονίζει η Πηνελόπη Πλάκα: «Φούντωνα, είχα τεράστια εκζέματα, φαγούρα, κοκκινίλα και μετά πληγές σε όλο μου το κορμί»

Στο vidcast της Αγάθης και της Βαλεντίνης Ράντη ήταν καλεσμένη η Πηνελόπη Πλάκα. Η γνωστή ηθοποιός μιλώντας αναφέρθηκε στο πώς πήρε την απόφαση να κάνει μία νέα αρχή στη ζωή της.

«Τώρα πια είμαι η ισορροπία», τόνισε η καλλιτέχνις και εξομολογήθηκε πως ταλαιπωρούνταν από τεράστια εκζέματα, τα οποία όταν αφοσιώθηκε στην ίδια και δούλεψε με τον εαυτό της, έφυγαν. Επιπλέον, μίλησε για την κοινωνική πίεση γύρω από το θέμα της απόκτησης παιδιού.

Ένα απόσπασμα από την συνέντευξή της, προβλήθηκε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα το πρωί της Πέμπτης (6/11).

«Είχα απουσία δύο ετών. Κουράστηκα ψυχολογικά πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήμουν καλά εγώ. Έγινε κάποιο γεγονός, κάποιος χωρισμός ήταν αυτός, ο οποίος πυροδότησε όλη την ιστορία. Χωρίζω, σταματάω τη δουλειά, ρίχνομαι στην ψυχοθεραπεία φουλ. Δεν ήξερα ποια είμαι, πώς είμαι. Ήμουν αυτή που πάντα περιμένει. Δεν ήμουν αυτή που έπαιρνε την απόφαση. Ήμουν αυτή που πάντα έπρεπε να κρατάει την ισορροπία, αλλά τώρα πια είμαι η ισορροπία!», ανέφερε στην αρχή η Πηνελόπη Πλάκα.

Συνεχίζοντας, η ηθοποιός εξήγησε πως: «Φούντωνα, είχα τεράστια εκζέματα, φαγούρα, κοκκινίλα και μετά πληγές σε όλο μου το κορμί. Ειλικρινά, μέχρι τα 30 σε όλα τα σίριαλ ήμουν παντού με μακιγιάζ. Εκεί που το κατάλαβα, είναι εκεί που είπα “στοπ όλα”. Χωρίζω, σταματάω, δουλεύω, στοπ σε όλα ρε παιδί μου, δεν μπορώ άλλο. Είμαι τέσσερα χρόνια καθαρή».

Σε άλλο σημείο, η Πηνελόπη Πλάκα είπε ότι: «Σίγουρα νιώθω ότι κοινωνικά πιέζομαι. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι μου λέει ας πούμε η μάνα μου: “Άντε, ρε παιδί μου, βρες ένα καλό παιδί να κάνεις και εσύ ένα παιδάκι”. Στο λέει γλυκά αλλά λίγο λίγο γίνεται μια πλύση εγκεφάλου. Μου λέει ο μπαμπάς μου: “Άντε Πηνελόπη, θα το χάσεις το τρένο”. Του απαντώ: “Τι λες, Χριστιανέ μου; Τι είναι αυτά τα πράγματα που μου λες;”. Κάποια στιγμή με άγχωνε. Μέχρι που και αυτό το δούλεψα και είπα μισό λεπτό, δεν θα κάνω τώρα πάλι αυτό που θέλετε εσείς, θα κάνω αυτό που θέλω εγώ».