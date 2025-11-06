Χαρά Παππά: «Έχω ένα πρόβλημα λόγω του Covid, μου έχει προσβάλλει το νευρικό σύστημα»

Συνέντευξη στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου παραχώρησε η Χαρά Παππά, η οποία προβλήθηκε στο «Breakfast@Star» το πρωί της Πέμπτης (6/11). Το μοντέλο, που έγινε ευρέως γνωστό μέσα από την συμμετοχή του στο «GNTM», μίλησε για το θέμα της κατάθλιψης και τα μηνύματα που πήρε, αφού μοιράστηκε την δική της ιστορία με τους ακολούθους της στο Instagram.

Ακόμα, η Χαρά Παππά αναφέρθηκε στο θέμα που αντιμετωπίζει με την υγεία της και στο πόσο ταλαιπωρήθηκε μέχρι να βρει ειδικούς για την δική της περίπτωση.

Σε ερώτηση για τα μηνύματα που έλαβε αφού έκανε την ανάρτηση για το θέμα της κατάθλιψης, το μοντέλο απάντησε: «Η κατάθλιψη είναι κάτι πολύ παλιό. Δηλαδή όταν προσπαθώ να θυμηθώ πώς ήταν η Χαρά που δεν ήθελε να σηκώνεται από το κρεβάτι και δεν μπορώ να βάλω τον εαυτό μου σε αυτή την θέση, λέω: “Είμαστε καλά, εδώ πέρα που είμαστε”.

Έλαβα πολύ θετικά μηνύματα και χαίρομαι γιατί πάρα πολλές κοπέλες με ευχαρίστησαν, γιατί ήταν αυτό που χρειαζόντουσαν να ακούσουν. Η υγεία μου είναι ένας δρόμος που ακόμα τον βαδίζω».

Συνεχίζοντας, η Χαρά Παππά εξήγησε ότι: «Εγώ έχω ένα πρόβλημα λόγω του Covid. Μου έχει προσβάλλει το νευρικό σύστημα, το οποίο είναι χρόνιο, δεν ξέρω αν θα βρεθεί λύση ή όχι. Έφτασα να μην μπορώ να σηκωθώ από το κρεβάτι, να πάω στη κουζίνα να πάρω ένα ποτήρι νερό.

Έτρεχα σε πάρα πολλούς γιατρούς, έφευγα κλαμένη από πάρα πολλούς γιατρούς γιατί μου έλεγαν ότι δεν είναι τίποτα. Τους έλεγα: “Είναι! Κάντε μου εξετάσεις, κάντε κάτι”. Βρήκα γιατρούς που γνωρίζουν, νευρολόγους, για τον Long Covid και πήγα σε αυτούς».