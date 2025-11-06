Αντζελίνα Τζολί: Επισκέφθηκε την Ουκρανία και οι αρχές επιστράτευσαν τον οδηγό της

Μια απρόσμενη τροπή πήρε η επίσκεψη της Αντζελίνα Τζολί στην Ουκρανία, καθώς το ανθρωπιστικό της ταξίδι σημαδεύτηκε από ένα περιστατικό στο οποίο εμπλέκονται οι τοπικές στρατολογικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Politico, ένα από τα μέλη της συνοδείας της ηθοποιού φέρεται να επιστρατεύτηκε απροειδοποίητα από Ουκρανούς στρατολόγους σε σημείο ελέγχου.

Η σταρ του «Tomb Raider», που ταξίδευε με το ίδρυμα Legacy of War Foundation, επισκέφθηκε την Τρίτη τις πόλεις Χερσώνα και Μικολάιβ – δύο περιοχές που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ουκρανικής άμυνας απέναντι στη Ρωσία.

Σύμφωνα με το Reuters, η ηθοποιός του Χόλιγουντ και ειδική απεσταλμένη του ΟΗΕ βρέθηκε σε ιατρικές και εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις που έχουν μεταφερθεί υπόγεια, προκειμένου να προστατευθούν από τους συνεχιζόμενους βομβαρδισμούς.

Πηγή: Χ

Όπως ανέφερε σε δήλωσή της μέσω του ιδρύματος Legacy of War Foundation, το οποίο στήριξε την επίσκεψή της, «την ώρα που κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο γυρίζουν την πλάτη τους στην προστασία των αμάχων, η δύναμη και η αλληλεγγύη αυτών των ανθρώπων είναι πραγματικά συγκινητικές».

Φωτογραφίες από την επίσκεψη τη δείχνουν να φορά αλεξίσφαιρο γιλέκο σε υπόγειο καταφύγιο και να συναντά παιδιά σε ένα δωμάτιο χωρίς παράθυρα.

Πηγή: Χ

Πρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψή της στη χώρα μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, όταν είχε βρεθεί στη Λβιβ για να συναντήσει ανθρώπους που είχαν εκτοπιστεί από τις συγκρούσεις.

Ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Politico ότι «ένα μέλος της συνοδείας της Τζολί είχε ένα περιστατικό με τοπικούς στρατολόγους σε σημείο ελέγχου», προσθέτοντας ότι «οι ουκρανικές αρχές εξακολουθούν να προσπαθούν να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη».

Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ακόμη ότι η Τζολί «δεν είχε ενημερώσει την ουκρανική κυβέρνηση για την πρόθεσή της να επισκεφθεί τη χώρα» και ότι «εισήλθε πεζή».

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, οι δυνάμεις του ουκρανικού στρατού δημοσίευσαν λεπτομερή ενημέρωση τεσσάρων παραγράφων σχετικά με το περιστατικό, αναφέροντας ότι «το άτομο που επιστρατεύτηκε ήταν ο οδηγός της Τζολί».

Ωστόσο, λίγο αργότερα διέγραψαν την ανακοίνωση και ενημέρωσαν το Politico ότι «δεν μπορούν ούτε να επιβεβαιώσουν ούτε να διαψεύσουν τις λεπτομέρειες του συμβάντος». Σε νεότερη τοποθέτησή τους δήλωσαν: «Οι πληροφορίες που διαδίδονται στα μέσα ενημέρωσης είναι διαστρεβλωμένες, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα και όλες οι συνθήκες εξετάζονται».

Το περιφερειακό γραφείο στρατολόγησης της Μικολάιβ επιβεβαίωσε το περιστατικό στο Politico, σημειώνοντας ότι «ο οδηγός της Τζολί ήταν έφεδρος του στρατού και του δόθηκε εντολή να παρουσιαστεί για στρατιωτική επανεκπαίδευση».

Δεν έχει γίνει γνωστό αν ο οδηγός οδηγήθηκε άμεσα στην εκπαίδευση ή αν θα πρέπει να παρουσιαστεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Εκπρόσωπος της Τζολί αρνήθηκε να σχολιάσει το περιστατικό επισήμως, ενώ τοπικό μέσο ενημέρωσης Nikvesti δημοσίευσε βίντεο της ηθοποιού στην περιοχή της Μικολάιβ, με τη σχετική φημολογία να κατακλύζει τα κοινωνικά δίκτυα την Τετάρτη.

