Σομαλία: Πειρατεία στο ελληνόκτητο τάνκερ Hellas Aphrodite – Η ανακοίνωση της εταιρείας

Τάνκερ ελληνικών συμφερόντων, υπό σημαία Μάλτας, έγινε στόχος πειρατών ανοιχτά της Σομαλίας το πρωί της Πέμπτης.

Πρόκειται για το εμπορικό πλοίο «HELLAS APHRODITE», με 24 μέλη πληρώματος, ενώ η επίθεση σημειώθηκε περίπου 500 ναυτικά μίλια από το Μογκαντίσου.



Η εταιρεία διαβεβαίωσε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλείς. Το πλοίο φέρει σημαία Μάλτας και είχε τελικό προορισμό το Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής.

Το UKMTO (Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου) ανακοίνωσε ότι ο πλοίαρχος ανέφερε πως «ένα μικρό σκάφος πλησίασε την πρύμνη του πλοίου και άνοιξε πυρ με μικρά όπλα και RPG, ενώ μη εξουσιοδοτημένα άτομα επιβιβάστηκαν στο πλοίο στη θέση 0205N 05710E».

UKMTO WARNING 040-25 – 06 NOV 25 Click here to view the full Advisory⤵️https://t.co/yo0ifPJbtT#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/Hqa7sct7ab — UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) November 6, 2025

Το περιστατικό συνέβη περίπου 560 ναυτικά μίλια από το Εϊλ της Σομαλίας.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

«Η Latsco Marine Management Inc. επιβεβαιώνει ένα περιστατικό ασφαλείας στο πλοίο HELLAS APHRODITE (IMO: 9722766) που διαχειρίζεται.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 11:48 τοπική ώρα (UTC+4) στις 6 Νοεμβρίου 2025, ενώ το πλοίο, που μετέφερε φορτίο βενζίνης, έπλεε από τη Σίκα της Ινδίας προς το Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής (περίπου 550 ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών της Σομαλίας).

Και τα 24 μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και έχουν εντοπιστεί, ενώ παραμένουμε σε στενή επαφή μαζί τους.

Η Latsco Marine Management Inc. έχει ενεργοποιήσει την ομάδα έκτακτης ανάγκης της και συντονίζεται με τις αρμόδιες αρχές για να διασφαλίσει τη συνεχή ασφάλεια και ευημερία του πληρώματος.

Για λόγους ασφαλείας, δεν θα παρέχουμε περαιτέρω πληροφορίες προς το παρόν.

Το HELLAS APHRODITE (IMO: 9722766) είναι ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς προϊόντων 49.992 dwt, που ναυπηγήθηκε το 2016 και είναι νηολογημένο στη Μάλτα».