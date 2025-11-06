Σομαλία: Πειρατεία στο ελληνόκτητο τάνκερ Hellas Aphrodite – Η ανακοίνωση της εταιρείας

Enikos Newsroom

διεθνή

Σομαλία: Πειρατεία στο ελληνόκτητο τάνκερ Hellas Aphrodite – Η ανακοίνωση της εταιρείας

Τάνκερ ελληνικών συμφερόντων, υπό σημαία Μάλτας, έγινε στόχος πειρατών ανοιχτά της Σομαλίας το πρωί της Πέμπτης.

Πρόκειται για το εμπορικό πλοίο «HELLAS APHRODITE», με 24 μέλη πληρώματος, ενώ η επίθεση σημειώθηκε περίπου 500 ναυτικά μίλια από το Μογκαντίσου.


Η εταιρεία διαβεβαίωσε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλείς. Το πλοίο φέρει σημαία Μάλτας και είχε τελικό προορισμό το Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής.

Το UKMTO (Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου) ανακοίνωσε ότι ο πλοίαρχος ανέφερε πως «ένα μικρό σκάφος πλησίασε την πρύμνη του πλοίου και άνοιξε πυρ με μικρά όπλα και RPG, ενώ μη εξουσιοδοτημένα άτομα επιβιβάστηκαν στο πλοίο στη θέση 0205N 05710E».

Το περιστατικό συνέβη περίπου 560 ναυτικά μίλια από το Εϊλ της Σομαλίας.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

«Η Latsco Marine Management Inc. επιβεβαιώνει ένα περιστατικό ασφαλείας στο πλοίο HELLAS APHRODITE (IMO: 9722766) που διαχειρίζεται.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 11:48 τοπική ώρα (UTC+4) στις 6 Νοεμβρίου 2025, ενώ το πλοίο, που μετέφερε φορτίο βενζίνης, έπλεε από τη Σίκα της Ινδίας προς το Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής (περίπου 550 ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών της Σομαλίας).

Και τα 24 μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και έχουν εντοπιστεί, ενώ παραμένουμε σε στενή επαφή μαζί τους.

Η Latsco Marine Management Inc. έχει ενεργοποιήσει την ομάδα έκτακτης ανάγκης της και συντονίζεται με τις αρμόδιες αρχές για να διασφαλίσει τη συνεχή ασφάλεια και ευημερία του πληρώματος.

Για λόγους ασφαλείας, δεν θα παρέχουμε περαιτέρω πληροφορίες προς το παρόν.

Το HELLAS APHRODITE (IMO: 9722766) είναι ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς προϊόντων 49.992 dwt, που ναυπηγήθηκε το 2016 και είναι νηολογημένο στη Μάλτα».

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Υγιές έντερο: 8 τροφές με περισσότερα πρεβιοτικά από ένα συμπλήρωμα διατροφής

Ενίσχυση του θεσμικού ρόλου των φυσικοθεραπευτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας

Ιόνιο: Συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες υπέγραψε η Exxon Mobil με την Helleniq Energy και την Energean

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Ποια ταμεία πιστώνουν τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς στις 24 Νοεμβρίου

Τεστ προσωπικότητας: Ανακαλύψτε τη μουσική σας ψυχή – Είστε αισιόδοξος, σκεπτικιστής ή πραγματιστής;

Τι σημαίνει η φράση «γαίαν έχοι ελαφράν» και από πού προέρχεται
περισσότερα
13:46 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Το Παρίσι κληρώνει… τάφους: Λανσάρει λοταρία για τα ιστορικά κοιμητήρια – Οι τυχεροί θα αναπαυθούν δίπλα στον Τζιμ Μόρισον

Μια ασυνήθιστη… λοταρία ανακοίνωσε ο δήμος του Παρισιού, στην οποία αντί για χρηματικό έ...
12:05 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Γαλλία: Εντείνει την πίεση προς την ΕΕ να εκκινήσει έρευνα για την Shein – Ο ΥΠΕΞ ζητεί από την Κομισιόν κυρώσεις

Η Γαλλία αύξησε σήμερα την πίεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για να εκκινήσει επίσημη έρευνα για ...
11:29 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Ινδικός Ωκεανός: Πειρατεία σε ελληνόκτητο τάνκερ ανοικτά της Σομαλίας – Πλησίασαν με σκάφος και άνοιξαν πυρ εναντίον του

Ένα τάνκερ υπό σημαία Μάλτας φέρεται να δέχθηκε επίθεση πειρατών ανοιχτά των ακτών της Σομαλία...
11:21 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Βραζιλία: Δεκάδες ηγέτες συναντώνται σήμερα στον Αμαζόνιο – Οι ηχηρές απουσίες και ο στόχος της COP30

Δεκάδες ηγέτες χωρών θα συναντηθούν σήμερα στην πόλη Μπελέμ της Βραζιλίας ενόψει της ετήσιας δ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς