Γάζα: Ισραηλινός πρώην όμηρος περιγράφει την κόλαση που έζησε και καταγγέλει σεξουαλική κακοποίηση – «Ούτε Ναζί δεν έκαναν τέτοια πράγματα»

Enikos Newsroom

διεθνή

Γάζα: Ισραηλινός πρώην όμηρος περιγράφει την κόλαση που έζησε και καταγγέλει σεξουαλική κακοποίηση – «Ούτε Ναζί δεν έκαναν τέτοια πράγματα»

Ο Ισραηλινός Ρομ Μπρασλάβσκι, που απελευθερώθηκε πρόσφατα από τη Χαμάς έπειτα από πάνω από δύο χρόνια αιχμαλωσίας στη Γάζα, μίλησε για πρώτη φορά για τις φρικιαστικές συνθήκες στις οποίες βρέθηκε και την σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη από τους απαγωγείς του.

Ο 21χρονος Μπρασλάβσκι, απήχθη βίαια από την παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ στις 7 Οκτωβρίου 2023, ενώ εργαζόταν ως φύλακας ασφαλείας στο μουσικό φεστιβάλ Nova. Κρατήθηκε για πάνω από δύο χρόνια σε σκληρές συνθήκες και απελευθερώθηκε τον προηγούμενο μήνα στο πλαίσιο συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που μεσολάβησαν οι ΗΠΑ, η οποία οδήγησε στην απελευθέρωση όλων των ζωντανών ομήρων.

«Με έγδυσαν και με έδεσαν»

Σε τηλεοπτική συνέντευξη στο κανάλι Channel 13, ο Μπρασλάβσκι περιέγραψε την τρομακτική του περιπέτεια και εξήγησε πώς οι απαγωγείς του τον έγδυσαν, τον έδεσαν και τον άφησαν να πεινάει.

«Με έγδυσαν, μου έβγαλαν όλα τα ρούχα — το εσώρουχο, τα πάντα. Με έδεσαν από ενώ ήμουν εντελώς γυμνός. Ήμουν διαλυμένος, πέθαινα, χωρίς φαγητό», είπε.

«Προσευχόμουν στον Θεό, “Σε παρακαλώ, σώσε με, βγάλε με από αυτό επιτέλους”. Και απλά έλεγα στον εαυτό σου, “Τι στο διάολο;”»

Η μαρτυρία του σηματοδοτεί ένα νέο, φρικιαστικό κεφάλαιο στις αφηγήσεις των απελευθερωμένων ομήρων, αποκαλύπτοντας την έκταση της κακοποίησης από τρομοκράτες.

«Ήταν σεξουαλική βία – και ο κύριος σκοπός της ήταν να με ταπεινώσουν», πρόσθεσε. «Ο στόχος ήταν να συντρίψουν την αξιοπρέπειά μου. Και αυτό ακριβώς έκαναν».

«Ούτε Ναζί δεν έκαναν τέτοια πράγματα»

Όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν υπήρξαν κι άλλες επιθέσεις, ο 21χρονος Ισραηλινός επιβεβαίωσε ότι υπήρξαν. «Ναι. Είναι δύσκολο για μένα να μιλήσω για αυτό το μέρος συγκεκριμένα. Δεν μου αρέσει να μιλάω γι’ αυτό. Είναι δύσκολο, ήταν το πιο φρικιαστικό πράγμα», είπε.

«Είναι κάτι που ούτε οι Ναζί δεν έκαναν. Την εποχή του Χίτλερ, δεν θα έκαναν τέτοια πράγματα. Απλά προσεύχεσαι να σταματήσει. Και ενώ ήμουν εκεί -κάθε μέρα ξύλο- έλεγα στον εαυτό μου, ‘Έζησα μια ακόμα μέρα στην κόλαση. Αύριο το πρωί, θα ξυπνήσω σε μια άλλη κόλαση. Και άλλη. Και άλλη. Δεν τελειώνει”».

«Επέστρεψα από συνάντηση με τον διάβολο», πρόσθεσε.

Καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση

Ενώ γυναίκες όμηροι όπως η Αμίτ Σουσάνα και η Ιλάνα Γκρίτζεφσκι έχουν μιλήσει για σεξουαλική κακοποίηση κατά την αιχμαλωσία τους, η μαρτυρία του Μπρασλάβσκι είναι η πρώτη δημόσια από έναν άνδρα επιζώντα που περιγράφει τέτοια κακοποίηση.

Η Γκρίτζεφσκι, που κατέθεσε ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, περιέγραψε ότι κρατήθηκε στο Νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις. «Κατά τη διαδρομή προς τη Γάζα, όταν άρχισαν να με αγγίζουν και να με κακοποιούν σεξουαλικά, λιποθύμησα σωματικά και ψυχολογικά. Δεν μπορούσα να το αντέξω πια», είπε.


Τον Μάιο, η 15χρονη Ντάφνα Ελιάκιμ μίλησε δημόσια για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη από έναν από τους απαγωγείς της Χαμάς κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας της στη Γάζα. Είχε απήχθη από το σπίτι του πατέρα της στο Κιμπούτς Νάχαλ Όζ μαζί με τη μικρότερη αδερφή της, Ελά, τότε 8 ετών.

«Είχαμε έναν φρουρό, έναν από τους τρομοκράτες, που με άγγιζε συνεχώς ή μου έλεγε ότι θα μείνω εκεί -ότι θα επέστρεφαν την Ελά και όλους τους άλλους- και μόνο εγώ θα έμενα πίσω μαζί του. Έλεγε ότι θα είχαμε παιδιά μαζί και ένα σπίτι και όλα αυτά», αφηγήθηκε.

«Πάντα μου έλεγε ότι θα έρχεται μαζί μου στο ντους».

Η απαγωγή του

Τον Αύγουστο, η οικογένεια του Μπρασλάβσκι επέτρεψε τη δημοσίευση τμημάτων ενός βίντεο που κυκλοφόρησε η Ισλαμική Τζιχάντ, δείχνοντας τον γυμνό, βασανισμένο, αδύναμο, να παρακαλά για τη ζωή του.

Η μητέρα του, Τάμι, που αγωνίστηκε ακούραστα για την απελευθέρωσή του, είπε ότι ο γιος της υποβάλλονταν σε πειρασμούς για να ασπαστεί το Ισλάμ, αλλά αρνήθηκε, κρατώντας την εβραϊκή του ταυτότητα.


Τον προηγούμενο μήνα, ο ίδιος φωτογραφήθηκε τυλιγμένος με την ισραηλινή σημαία.


Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Nova, απήχθη ενώ προσπαθούσε να σώσει ένα τραυματισμένο άτομο. Τον Αύγουστο, ένα βίντεο τον έδειχνε να κλαίει, λέγοντας ότι είχε εξαντληθεί λόγω έλλειψης φαγητού και νερού και δεν μπορούσε να σταθεί.


Η πλήρης συνέντευξη του Μπρασλάβσκι θα προβληθεί στο Channel 13 του Ισραήλ την Πέμπτη το βράδυ.

Πηγή: Χ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ενίσχυση του θεσμικού ρόλου των φυσικοθεραπευτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας

Η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία στη Διεθνή Έκθεση CPHI 2025 στη Φρανκφούρτη

Συνταξιούχοι: Έρχονται 4 μέτρα στήριξης 1,3 δισ. ευρώ – Όλες οι λεπτομέρειες

Δημογραφικό και μεσαία τάξη: Σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τη φορολογική μεταρρύθμιση

Μαγνητισμός που προκαλείται από το φως φαίνεται να παραβιάζει τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα

Η Google προειδοποιεί 3 δισ. χρήστες smartphone – «Μην χρησιμοποιείτε δημόσια Wi-Fi»
περισσότερα
12:05 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Γαλλία: Εντείνει την πίεση προς την ΕΕ να εκκινήσει έρευνα για την Shein – Ο ΥΠΕΞ ζητεί από την Κομισιόν κυρώσεις

Η Γαλλία αύξησε σήμερα την πίεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για να εκκινήσει επίσημη έρευνα για ...
11:29 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Ινδικός Ωκεανός: Πειρατεία σε ελληνόκτητο τάνκερ ανοικτά της Σομαλίας – Πλησίασαν με σκάφος και άνοιξαν πυρ εναντίον του

Ένα τάνκερ υπό σημαία Μάλτας φέρεται να δέχθηκε επίθεση πειρατών ανοιχτά των ακτών της Σομαλία...
11:21 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Βραζιλία: Δεκάδες ηγέτες συναντώνται σήμερα στον Αμαζόνιο – Οι ηχηρές απουσίες και ο στόχος της COP30

Δεκάδες ηγέτες χωρών θα συναντηθούν σήμερα στην πόλη Μπελέμ της Βραζιλίας ενόψει της ετήσιας δ...
10:35 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Ζοχράν Μαμντάνι: Μια «πριγκίπισσα Νταϊάνα» στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης – Η γνωριμία τους σε dating app και ο ρόλος της στην άνοδό του

Η νέα «Πρώτη Κυρία» της Νέας Υόρκης, Ράμα Ντουβάτζι, φαίνεται να τραβά πλέον τα βλέμματα σχεδό...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς