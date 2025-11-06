Γάζα: Ισραηλινός πρώην όμηρος περιγράφει την κόλαση που έζησε και καταγγέλει σεξουαλική κακοποίηση – «Ούτε Ναζί δεν έκαναν τέτοια πράγματα»

Ο Ισραηλινός Ρομ Μπρασλάβσκι, που απελευθερώθηκε πρόσφατα από τη Χαμάς έπειτα από πάνω από δύο χρόνια αιχμαλωσίας στη Γάζα, μίλησε για πρώτη φορά για τις φρικιαστικές συνθήκες στις οποίες βρέθηκε και την σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη από τους απαγωγείς του.

Ο 21χρονος Μπρασλάβσκι, απήχθη βίαια από την παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ στις 7 Οκτωβρίου 2023, ενώ εργαζόταν ως φύλακας ασφαλείας στο μουσικό φεστιβάλ Nova. Κρατήθηκε για πάνω από δύο χρόνια σε σκληρές συνθήκες και απελευθερώθηκε τον προηγούμενο μήνα στο πλαίσιο συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που μεσολάβησαν οι ΗΠΑ, η οποία οδήγησε στην απελευθέρωση όλων των ζωντανών ομήρων.

Rom Braslavski who worked as security guard at Nova music festival, stayed behind to rescue people during genocidal massacre, was kidnapped by Hamas sadistic monsters, starved and tortured for 2 years, is finally free ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/IgLVHmTGlX — lelemSLP (@lelemSLP) October 13, 2025

«Με έγδυσαν και με έδεσαν»

Σε τηλεοπτική συνέντευξη στο κανάλι Channel 13, ο Μπρασλάβσκι περιέγραψε την τρομακτική του περιπέτεια και εξήγησε πώς οι απαγωγείς του τον έγδυσαν, τον έδεσαν και τον άφησαν να πεινάει.

«Με έγδυσαν, μου έβγαλαν όλα τα ρούχα — το εσώρουχο, τα πάντα. Με έδεσαν από ενώ ήμουν εντελώς γυμνός. Ήμουν διαλυμένος, πέθαινα, χωρίς φαγητό», είπε.

«Προσευχόμουν στον Θεό, “Σε παρακαλώ, σώσε με, βγάλε με από αυτό επιτέλους”. Και απλά έλεγα στον εαυτό σου, “Τι στο διάολο;”»

Η μαρτυρία του σηματοδοτεί ένα νέο, φρικιαστικό κεφάλαιο στις αφηγήσεις των απελευθερωμένων ομήρων, αποκαλύπτοντας την έκταση της κακοποίησης από τρομοκράτες.

«Ήταν σεξουαλική βία – και ο κύριος σκοπός της ήταν να με ταπεινώσουν», πρόσθεσε. «Ο στόχος ήταν να συντρίψουν την αξιοπρέπειά μου. Και αυτό ακριβώς έκαναν».

BREAKING: Hostage survivor, Rom Braslavski, breaks the silence about horrific sexual torture in Gaza pic.twitter.com/6aZgAJnR91 — Noa Tishby (@noatishby) November 5, 2025

«Ούτε Ναζί δεν έκαναν τέτοια πράγματα»

Όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν υπήρξαν κι άλλες επιθέσεις, ο 21χρονος Ισραηλινός επιβεβαίωσε ότι υπήρξαν. «Ναι. Είναι δύσκολο για μένα να μιλήσω για αυτό το μέρος συγκεκριμένα. Δεν μου αρέσει να μιλάω γι’ αυτό. Είναι δύσκολο, ήταν το πιο φρικιαστικό πράγμα», είπε.

«Είναι κάτι που ούτε οι Ναζί δεν έκαναν. Την εποχή του Χίτλερ, δεν θα έκαναν τέτοια πράγματα. Απλά προσεύχεσαι να σταματήσει. Και ενώ ήμουν εκεί -κάθε μέρα ξύλο- έλεγα στον εαυτό μου, ‘Έζησα μια ακόμα μέρα στην κόλαση. Αύριο το πρωί, θα ξυπνήσω σε μια άλλη κόλαση. Και άλλη. Και άλλη. Δεν τελειώνει”».

«Επέστρεψα από συνάντηση με τον διάβολο», πρόσθεσε.

“You just pray that it will stop. Every day, every blow, every night, you tell yourself: I’ve finished another day in hell. Tomorrow morning I’ll wake up to more hell, and more hell, and more hell. It’s not over.” Rom Braslavski revealed in a recent interview that he was… pic.twitter.com/t8NOBlq4LF — Hen Mazzig (@HenMazzig) November 5, 2025

Καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση

Ενώ γυναίκες όμηροι όπως η Αμίτ Σουσάνα και η Ιλάνα Γκρίτζεφσκι έχουν μιλήσει για σεξουαλική κακοποίηση κατά την αιχμαλωσία τους, η μαρτυρία του Μπρασλάβσκι είναι η πρώτη δημόσια από έναν άνδρα επιζώντα που περιγράφει τέτοια κακοποίηση.

Η Γκρίτζεφσκι, που κατέθεσε ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, περιέγραψε ότι κρατήθηκε στο Νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις. «Κατά τη διαδρομή προς τη Γάζα, όταν άρχισαν να με αγγίζουν και να με κακοποιούν σεξουαλικά, λιποθύμησα σωματικά και ψυχολογικά. Δεν μπορούσα να το αντέξω πια», είπε.

ilana gritzewsky tells the UN assembly about the sexual abuse she suffered in Hamas’s captivity. Did you hear Gutteres’s public outrage about it?

Did you read about any reaction from anyone?

Me neither… pic.twitter.com/UF1xvKAAEr — Hamas Atrocities (@HamasAtrocities) September 1, 2025



Τον Μάιο, η 15χρονη Ντάφνα Ελιάκιμ μίλησε δημόσια για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη από έναν από τους απαγωγείς της Χαμάς κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας της στη Γάζα. Είχε απήχθη από το σπίτι του πατέρα της στο Κιμπούτς Νάχαλ Όζ μαζί με τη μικρότερη αδερφή της, Ελά, τότε 8 ετών.

«Είχαμε έναν φρουρό, έναν από τους τρομοκράτες, που με άγγιζε συνεχώς ή μου έλεγε ότι θα μείνω εκεί -ότι θα επέστρεφαν την Ελά και όλους τους άλλους- και μόνο εγώ θα έμενα πίσω μαζί του. Έλεγε ότι θα είχαμε παιδιά μαζί και ένα σπίτι και όλα αυτά», αφηγήθηκε.

«Πάντα μου έλεγε ότι θα έρχεται μαζί μου στο ντους».

BREAKING: The IDF found video footage from Hamas terrorists in Gaza of now-released hostage sisters: Ela, 8, and Dafna Elyakim, 15, who witnessed murder of father and his partner on October 7th. pic.twitter.com/PvWAtJmVnp — Hen Mazzig (@HenMazzig) May 19, 2024

Η απαγωγή του

Τον Αύγουστο, η οικογένεια του Μπρασλάβσκι επέτρεψε τη δημοσίευση τμημάτων ενός βίντεο που κυκλοφόρησε η Ισλαμική Τζιχάντ, δείχνοντας τον γυμνό, βασανισμένο, αδύναμο, να παρακαλά για τη ζωή του.

Η μητέρα του, Τάμι, που αγωνίστηκε ακούραστα για την απελευθέρωσή του, είπε ότι ο γιος της υποβάλλονταν σε πειρασμούς για να ασπαστεί το Ισλάμ, αλλά αρνήθηκε, κρατώντας την εβραϊκή του ταυτότητα.

Rom Braslavski’s mother. So beautiful it makes me cry. pic.twitter.com/Clw2XWWc49 — Mila Joy (@MilaLovesJoe) October 13, 2025



Τον προηγούμενο μήνα, ο ίδιος φωτογραφήθηκε τυλιγμένος με την ισραηλινή σημαία.

For the first time in two years, the former hostages slept in real beds, with their families by their side. Welcome home. 💜 — Rom Braslavski enjoying his first sunset. pic.twitter.com/NdlVY30Lji — Hen Mazzig (@HenMazzig) October 14, 2025



Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Nova, απήχθη ενώ προσπαθούσε να σώσει ένα τραυματισμένο άτομο. Τον Αύγουστο, ένα βίντεο τον έδειχνε να κλαίει, λέγοντας ότι είχε εξαντληθεί λόγω έλλειψης φαγητού και νερού και δεν μπορούσε να σταθεί.

Today, Palestinian Islamic Jihad released footage of Rom Braslavski. Rom was kidnapped from the Nova music festival and has been held hostage in Gaza for close to 700 days. Keir Starmer, Emmanuel Macron, and Mark Carney would like to give Rom’s captors their own country. pic.twitter.com/4tBYtGuT3C — Shabbos Kestenbaum (@ShabbosK) July 31, 2025



Η πλήρης συνέντευξη του Μπρασλάβσκι θα προβληθεί στο Channel 13 του Ισραήλ την Πέμπτη το βράδυ.