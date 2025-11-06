Γεωργιάδης: Μου αρέσει το αμερικανικό μοντέλο στην οπλοκατοχή – Μ’ αρέσει να μπορούν οι άνθρωποι να υπερασπιστούν την ελευθερία τους

Για την οπλοκατοχή και την αιματηρή βεντέτα στην Κρήτη μίλησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά στο Open για το περιστατικό στην Κρήτη: «Δεν μπορώ να κρύψω, έχω εκπλαγεί ότι υπάρχουν ακόμη περιοχές της Ελλάδος που ζουν στον 19ο αιώνα διότι αυτές οι συμπεριφορές, οι βεντέτες, πήρε το σπίτι από την κάτω μεριά και το πήγε στην πάνω το 2025 μου φαίνεται αδιανόητο να τα συζητάμε».

Για το εάν γνωρίζουν οι τοπικοί βουλευτές το πρόβλημα και εάν θα πρέπει να παρέμβει η κυβέρνηση ο υπουργός Υγείας σημείωσε ότι «και να γνωρίζουν τι θα έπρεπε να κάνουν ακριβώς; Η κυβέρνηση πάλι φταίει; Αυτοί έχουν έχθρα από τον 19ο αιώνα και σκοτώνονται».

Στην ερώτηση αν τάσσεται υπέρ της οπλοκατοχής με την προϋπόθεση να είναι νόμιμη όπως ο Κυριάκος Βελόπουλος ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε: «ναι μάλλον έχω την ίδια θέση και εγώ. (…) Εγώ στο θέμα της οπλοκατοχής επειδή έβλεπα τους ‘Αρβύλα» χθες και ρωτούσαν και επειδή έτσι με προτιμούν σε αυτή την εκπομπή του ΑΝΤ1 και τους ευχαριστώ, εμένα μ’ αρέσει το αμερικανικό μοντέλο στην οπλοκατοχή. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν την έχω αλλάξει».

Διευκρίνισε ότι είναι υπέρ μόνο της νόμιμης οπλοκατοχής. «Μ’ αρέσει η ιδέα της αυτοπροστασίας. Μ’ αρέσει. Δεν είμαι κατά. Αυτή είναι η γνώμη μου από μικρό παιδί. Αυτό πιστεύω αλλά δεν είναι αυτό που γίνεται στην Κρήτη. Στην Κρήτη είναι παράνομα τα όπλα. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό», είπε ο υπουργός Υγείας.

Και συνέχισε: «Να ξέρετε ότι το θέμα της οπλοκατοχής στις ΗΠΑ είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Σε κάθε εκλογική αναμέτρηση παίζει ρόλο και τελικά ακόμη και οι Δημοκρατικοί πρόεδροι οι οποίοι ήταν αντίθετοι όταν κυβέρνησαν δεν τόλμησαν να την ακουμπήσουν».

Σε σχόλιο για το πλήθος των αιματηρών επιθέσεων που καταγράφονται στις ΗΠΑ με πυροβόλα όπλα ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι «κανένα μέτρο δεν έχει μόνο θετικά. Δεν υπάρχει μέτρο μόνο θετικά στη ζωή. Η οπλοκατοχή στην Αμερική τι νόημα εξυπηρετεί; Στην Αμερική έχουν έναν πολύ αυστηρό νόμο αυτοπροστασίας. Αν μπει στο σπίτι σου κάποιος έχεις δικαίωμα να τον πυροβολήσεις. Αυτό δεν είναι στην Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει άλλη κουλτούρα, διαφορετική. Αλλά εμένα μ’ αρέσει γενικά οι άνθρωποι να είναι αξιόμαχοι και να μπορούν να υπερασπιστούν την ελευθερία τους. Μ’ αρέσει η ελευθερία πάρα πολύ. Βασικά αυτό μου αρέσει πάρα πολύ και η ελευθερία χρήζει υπερασπίσεως».

«Όσον αφορά το αστυνομικό κομμάτι της Κρήτης εγώ ακούω ότι πάλι κατηγορείται η αστυνομία. Εγώ αυτό το θεωρώ αδιανόητο. Αυτό είναι μία τρέλα που ζουν στο χωριό αυτό. Θέλω να πω κάτι για το ΕΣΥ. Ζήσαμε πολύ δύσκολα εκείνη την ημέρα. Εγώ ήμουν συνεχώς στο τηλέφωνο με τον διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας διότι κάλεσαν τα ασθενοφόρα, δεν μπορούσαν να περάσουν τα ασθενοφόρα γιατί οι σφαίρες έφευγαν σαν το χαλάζι. Άρα σταμάτησαν. Είπα εγώ: παιδιά δεν πλησιάζει ασθενοφόρο εάν δεν σταματήσουν οι σφαίρες. Μην κινδυνεύσει δικός μας άνθρωπος. Μετά βγήκε η φήμη ότι πήγαν κάποιοι τραυματίες στο Κέντρο Υγείας Αγίας Βαρβάρας σε ένα κοντινό χωριό. Τελικά τους πήραμε εμείς τους τραυματίες. Τους πήγαμε στο Βενιζέλειο και στο ΠΑΓΝΗ και μάλιστα τους πήγαμε σε διαφορετικά νοσοκομεία για να μην γίνει φασαρία. Αλλά μέχρι να γίνει αντιληπτό ότι εμείς τους έχουμε πάρει τους τραυματίες στο Ηράκλειο είχαν πάει μέλη των οικογενειών αυτών στο Κέντρο Υγείας για να τραμπουκίσουν τους γιατρούς να μην υποθάλψουν τους τραυματίες, ήθελαν να τους σκοτώσουν εκεί. Δηλαδή αυτά δεν γίνονται τώρα. Μιλάμε για τρέλα τώρα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα», εξήγησε ο υπουργός Υγείας.

«Το κράτος είναι κράτος. Αυτά πρέπει να σταματήσουν μαχαίρι, τελεία και παύλα. Αυτά να σταματήσουν», κατέληξε ο Άδωνις Γεωργιάδης.