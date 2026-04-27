Μπαμπά, σ ’αγαπώ: Δημήτρης και Ελένη διευθύνουν το νηπιαγωγείο

Enikos Newsroom

Media & Τηλεοπτικά Νέα

mpampas

Στο αποψινό επεισόδιο της αγαπημένης σειράς του Alpha «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» ο Νίκος αναγκάζεται να πάρει μια δύσκολη απόφαση, ο Δημήτρης διευθύνει για μια μέρα το νηπιαγωγείο μαζί με την Ελένη και ο Ηρακλής ταλαιπωρείται στην προσπάθειά του να βρει δουλειά.

Τι θα δούμε απόψε

Επεισόδιο 31: «Μια μέρα διαφορετική απ’ τις άλλες»

Η Στέλλα βρίσκει μια στιγμή ηρεμίας με το Νίκο. Μία στιγμή που περίμενε καιρό. Καταφέρνουν και μιλούν για πράγματα που έπρεπε εδώ και καιρό να πουν. Αλλά η κουβέντα τους κόβεται νωρίς, όταν η Ζωή εμφανίζεται ξαφνικά στην πόρτα τους.

Η απόφαση της Ζωής να μείνει με τον πατέρα της, θα οδηγήσει σε σύγκρουση τον Νίκο και τη Βιργινία, όταν εκείνος της ζητήσει να μείνει το παιδί μαζί του για κάποιον καιρό. Η Ελένη αναλαμβάνει το ρόλο της διευθύντριας στο νηπιαγωγείο όταν η Βιργινία δεν έρχεται στη δουλειά και σ’ αυτήν την απαιτητική θέση θα βρει απροσδόκητη βοήθεια από τον Δημήτρη, που τα εγκαταλείπει όλα για να σταθεί στο πλευρό της (και να τη φλερτάρει και λίγο).

Την ίδια στιγμή, ο Ηρακλής ταλαιπωρείται στην προσπάθεια να βρει δουλειά, με μόνο του συμπαραστάτη τη Τζένη, ενώ η εξαφάνιση της Μαίρης τον ανησυχεί και τον οδηγεί να ζητήσει μια μυστική συνάντηση με την Τζούλια. Και οι ήρωες του «Μπαμπά σ’ αγαπώ» αναπολούν στιγμές από τη μέρα που οδήγησε στη σύλληψη του μωρού της Στέλλας και του Νίκου, στη γνωριμία του Δημήτρη με την Ελένη και του Ηρακλή με την Τζένη καθώς και τη δημιουργία της παρέας τους…

Δείτε εδώ τα sneak:

Θα δεχτεί η Βιργινία να αποχωριστεί την κόρη της, έστω και για λίγο;

Θα καταφέρουν η Ελένη κι ο Δημήτρης να διοικήσουν το νηπιαγωγείο ή έφτασε η ώρα να κλείσουν τα «Έξυπνα Δελφινάκια» λόγω ανεύθυνης διαχείρισης;

Θα καταφέρει ο Ηρακλής να βρει δουλειά; Και είναι ασφαλής η σχέση του με την Τζένη ή μήπως ο συνάδελφος δικηγόρος που την περιτριγυρίζει θα τους δημιουργήσει προβλήματα;

Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ αγαπώ!»

Δείτε εδώ το trailer:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

περισσότερα
MUST READ

