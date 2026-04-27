Κλείνει ξανά για 15 μέρες το Μετρό Θεσσαλονίκης – Πότε διακόπτεται η κυκλοφορία

Κλείνει ξανά για 15 μέρες το Μετρό Θεσσαλονίκης ενόψει της πλήρους λειτουργίας της επέκτασης προς την Καλαμαριά.

Όπως είπε ο υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Ταχιάος μιλώντας στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, τέλη Μαΐου το Μετρό θα κλείσει για 15 ημέρες προκειμένου να γίνουν τα δοκιμαστικά δρομολόγια διασύνδεσης της Καλαμαριάς με τη βασική γραμμή.

Στη συνέχεια στο δίκτυο της βασικής γραμμής θα μπουν και οι συρμοί της Καλαμαριάς.

Πρόκειται για νέους συρμούς οι οποίοι θα φέρουν διαφορετικό όνομα π.χ ΜΙΚΡΑ και τα οποία θα κάνουν δρομολόγια της βασικής γραμμής με επιβάτες αλλά θα σταματούν στη Μαρτίου και θα συνεχίζουν χωρίς επιβάτες. Το επιβατικό κοινό που θέλει να συνεχίσει προς Ν. Ελβετία θα πρέπει να παίρνει τον επόμενο συρμό της βασικής γραμμής.

Ο κ. Ταχιάος απέκλεισε το ενδεχόμενο επέκτασης του ωραρίου λειτουργίας του Μετρό μετά τις 23:00. Όπως είπε θα χρειαστούν περισσότερες ώρες το βράδυ προκειμένου να συνεχιστούν οι δοκιμές στο δίκτυο.

Για την οδό Πόντου ο κ. Ταχιάος είπε ότι δεν επηρεάζει τη λειτουργία του Μετρό στην Καλαμαριά.