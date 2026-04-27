Νέντρα Τάλει Ρος: Πέθανε σε ηλικία 80 ετών η τελευταία Ronette, ιδρυτικό μέλος του θρυλικού συγκροτήματος

Σε ηλικία 80 ετών έφυγε από τη ζωή η τραγουδίστρια Νέντρα Τάλει Ρος, το τελευταίο εν ζωή μέλος του πρωτοποριακού γυναικείου συγκροτήματος των 60s The Ronettes, που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία της ποπ μουσικής.

Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε το ίδιο το συγκρότημα μέσω της επίσημης σελίδας του στο Facebook την Κυριακή το βράδυ, χωρίς να ανακοινωθεί η αιτία θανάτου.

Στην ανάρτηση, οι Ronettes αποχαιρέτησαν τη συνιδρύτριά τους με ιδιαίτερα συγκινητικά λόγια.

«Με βαριές καρδιές μοιραζόμαστε την είδηση του θανάτου της Νέντρα Τάλει Ρος. Ήταν ένα φως για όσους τη γνώριζαν και την αγαπούσαν. Ως ιδρυτικό μέλος των Ronettes, μαζί με τις αγαπημένες της ξαδέρφες Ρόνι και Εστέλ, η φωνή, το στυλ και το πνεύμα της Νέντρα βοήθησαν να διαμορφωθεί ένας ήχος που θα άλλαζε τη μουσική. Η συμβολή της στην ιστορία του συγκροτήματος και η καθοριστική τους επιρροή θα ζει για πάντα. Αναπαύσου ειρηνικά αγαπητή Νέντρα. Ευχαριστούμε για τη μαγεία».

Η κόρη της, Νέντρα Κ. Ρος, δημοσίευσε επίσης ένα μήνυμα στο Facebook σχετικά με τον θάνατο της μητέρας της, αναφέροντας ότι απεβίωσε το πρωί της Κυριακής.

Από τη Νέα Υόρκη στην παγκόσμια σκηνή

Η Νέντρα Ιβόν Τάλει γεννήθηκε στις 27 Ιανουαρίου 1946 και μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη. Μαζί με τις ξαδέρφες της, τη Βερόνικα «Ρόνι» Μπένετ και την Εστέλ Μπένετ, ξεκίνησαν να εμφανίζονται ως οι Darling Sisters σε τοπικές εκδηλώσεις.

Το 1963 συνεργάστηκαν με τον παραγωγό Φιλ Σπέκτορ και μετονομάστηκαν σε Ronettes.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Εστέλ επικοινώνησε τηλεφωνικά με το γραφείο του Σπέκτορ, ο οποίος εκείνη την περίοδο είχε ήδη σημειώσει μεγάλες επιτυχίες.

Σύμφωνα με τα απομνημονεύματα της Ρόνι Μπένετ, όταν το τρίο τραγούδησε μια εκτέλεση του «Why Do Fools Fall in Love» του Φράνκι Λάιμον, ο Σπέκτορ σηκώθηκε από το πιάνο του και αναφώνησε: «Αυτή είναι η φωνή που έψαχνα!»

Το 1964 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ, «Presenting the Fabulous Ronettes Featuring Veronica», το οποίο περιλάμβανε επιτυχίες όπως τα «Be My Baby» και «Walking in the Rain».

«Τα τραγούδια μας μιλούσαν στα αγόρια, ενώ άλλα γυναικεία συγκροτήματα τραγουδούσαν για τα αγόρια», είχε σχολιάσει χαρακτηριστικά η Νέντρα.

Το συγκρότημα έγινε διεθνώς γνωστό, με τους Rolling Stones να ανοίγουν τις συναυλίες τους στη Βρετανία και αργότερα τους Beatles να τις έχουν ως support στην αμερικανική περιοδεία τους το 1966.

Παρότι οι Ronettes κυκλοφόρησαν μόνο ένα στούντιο άλμπουμ, κατάφεραν να αποκτήσουν τεράστια και διαχρονική δημοτικότητα.

Οι Ronettes συμμετείχαν επίσης στη χριστουγεννιάτικη συλλογή του 1963 «A Christmas Gift for You», μαζί με άλλους καλλιτέχνες του Φιλ Σπέκτορ, όπου συμπεριλήφθηκαν τρία τραγούδια τους, μεταξύ των οποίων και το «Sleigh Ride», το οποίο έφτασε στο Νο. 8 των αμερικανικών charts.

Μαζί με τον Σπέκτορ, οι Ronettes συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη της τεχνικής «Wall of Sound», που σημάδεψε την εξέλιξη της σύγχρονης ποπ μουσικής.

«Ήμουν 17 ετών και δεν ήξερα τι ζούσα»

Η ίδια η Νέντρα Τάλει Ρος είχε μιλήσει για την ξαφνική άνοδο της καριέρας της: «Μέχρι τα 17 μου, και ήμουν η μικρότερη στο συγκρότημα, είχαμε ήδη τη πρώτη μας μεγάλη επιτυχία με την Phillies Records, για τον Φιλ Σπέκτορ. Αυτό μας πήγε σε ένα εντελώς άλλο επίπεδο, από ένα κοριτσίστικο γκρουπ της Νέας Υόρκης και της Ανατολικής Ακτής, σε περιοδείες σε όλη την Αμερική και μετά διεθνώς».

«Στα 17 μου πήγαινα στην Ευρώπη — έγινα 18 στη Βρετανία κατά τη διάρκεια των εμφανίσεων. Είχα μια ζωή που οι περισσότεροι έφηβοι δεν θα ζούσαν ποτέ. Τραγουδούσα τα Σαββατοκύριακα και τη Δευτέρα πήγαινα σχολείο».

«Ήμασταν απλώς ο εαυτός μας. Ήταν πολυπολιτισμικό — δεν ήσουν λευκή, δεν ήσουν μαύρη. Οι Ronettes ήταν διαφορετικές. Πολλά νεαρά κορίτσια έβλεπαν ποιοι ήμασταν. Ήμασταν ένα παράδειγμα για πολλά κορίτσια, για το στυλ που ήθελαν να έχουν», είχε εξηγήσει.

Η διάλυση και η μετέπειτα πορεία

Το συγκρότημα διαλύθηκε το 1967. «Μισούσα τη show business. Μισούσα την πίεση για το επόμενο δίσκο και το αίσθημα αποτυχίας αν δεν τα καταφέρναμε. Υπήρχε μια συνεχής απαίτηση από εμάς να παράγουμε, κάτι που θεωρούσα άδικο. Η προσωπικότητά μου δεν το άντεχε», είχε σημειώσει η Νέντρα.

Η ίδια μαζί με την Εστέλ Μπένετ είχαν αρνηθεί να συμμετάσχουν σε μια σύντομη επανένωση των Ronettes το 1973.

Η Νέντρα παντρεύτηκε τον Σκοτ Ρος (DJ) και στράφηκε στη δημιουργία χριστιανικής μουσικής, κυκλοφορώντας αρκετά άλμπουμ, μεταξύ των οποίων το «Full Circle» το 1978, ενώ αργότερα στράφηκε και στον χώρο των ακινήτων.

Το 2007 οι Ronettes εντάχθηκαν στο Rock & Roll Hall of Fame και επανενώθηκαν για την τελετή, όπου ερμήνευσαν ξανά το «Be My Baby».

Γάμος, κακοποίηση και δικαστικές μάχες

Η Ρόνι Μπένετ (Σπέκτορ) παντρεύτηκε τον παραγωγό τους, Φιλ Σπέκτρο, το 1968, όμως κατέθεσε αίτηση διαζυγίου το 1974, έπειτα από χρόνια κακοποίησης.

Από το 1988, οι Ronettes ξεκίνησαν μακροχρόνια δικαστική διαμάχη κατά του Σπέκτορ για απλήρωτα πνευματικά δικαιώματα.

Το 2002 κατέθεσαν στο Εφετείο της Νέας Υόρκης ότι είχαν λάβει λιγότερα από 15.000 δολάρια από τις επιτυχίες τους.

Η Νέντρα Τάλει Ρος είχε δηλώσει ότι ο Σπέκτορ τις «εξαπάτησε εντελώς για 35 χρόνια».

Την ίδια χρονιά, δικαστήριο της Νέας Υόρκης αποφάσισε κυρίως υπέρ του Σπέκτορ, κρίνοντας ότι το συγκρότημα δικαιούταν μόνο τα δικαιώματα που προβλέπονταν στο αρχικό συμβόλαιο.

Ο Σπέκτορ αργότερα καταδικάστηκε για τη δολοφονία της ηθοποιού Λάνα Κλάρκσον το 2003 και πέθανε στη φυλακή το 2021, εκτίοντας ποινή 19 ετών έως ισόβιας κάθειρξης.

Η απώλεια των άλλων μελών και η τελευταία Ronette

Η Εστέλ Μπένετ πέθανε το 2009 σε ηλικία 67 ετών, ενώ η Ρόνι Μπένετ το 2022 σε ηλικία 78 ετών.

Μετά τον θάνατο της Ρόνι, η Νέντρα Τάλει Ρος είχε δηλώσει: «Η Ρόνι κι εγώ ήμασταν τόσο κοντά μεγαλώνοντας που την αποκαλούσα “την ανάσα μου”. Ήμασταν μαζί στις καλύτερες και στις πιο δύσκολες στιγμές και γράψαμε ιστορία. Ως η τελευταία Ronette, θα συνεχίσω να κρατώ τη μνήμη της και τη μουσική ζωντανή».

Με πληροφορίες από: Rolling Stone, Guardian