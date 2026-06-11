Αρχαίο «θρίλερ» στη Μεσοποταμία: Ανακαλύφθηκαν ίχνη μιας αιματηρής πολιορκίας 4.000 ετών

Μια σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη στο ιρακινό Κουρδιστάν, κοντά στην Ερμπίλ, φέρνει στο φως νέα στοιχεία για μια χαμένη πόλη της Μεσοποταμίας, την Κάμπρα (Qabra), ηλικίας περίπου 4.000 ετών. Η ανασκαφή, υπό την καθοδήγηση του Πανεπιστημίου της Κεντρικής Φλόριντα (UCF), αποκάλυψε πινακίδες σφηνοειδούς γραφής, διοικητικές σφραγίδες, ανθρώπινα λείψανα και εκτεταμένες οχυρώσεις, προσφέροντας μια μοναδική εικόνα της ζωής και του πολέμου κατά τη Μέση Εποχή του Χαλκού.

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Το τοπίο γύρω από την αρχαία τοποθεσία Κουρντ Καμπουρστάν (Kurd Qaburstan), όπου οι ανασκαφές υπό την καθοδήγηση του UCF αποκάλυψαν στοιχεία πολιορκητικού πολέμου, διοικητικά αρχεία και την αστική ζωή χιλιάδων ετών πριν. Πηγή: Kurd Qaburstan Project 
Το τοπίο γύρω από την αρχαία τοποθεσία Κουρντ Καμπουρστάν (Kurd Qaburstan), όπου οι ανασκαφές υπό την καθοδήγηση του UCF αποκάλυψαν στοιχεία πολιορκητικού πολέμου, διοικητικά αρχεία και την αστική ζωή χιλιάδων ετών πριν. Πηγή: Kurd Qaburstan Project 
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη στο ιρακινό Κουρδιστάν επιβεβαιώνει την ταύτιση της τοποθεσίας Κουρντ Καμπουρστάν με τη χαμένη πόλη Κάμπρα, φέρνοντας στο φως στοιχεία πολιορκίας 4.000 ετών.- Ανακαλύφθηκαν πινακίδες σφηνοειδούς γραφής, απομεινάρια κατεδαφισμένων δομών και τα λείψανα δεκαεπτά ατόμων, αποτελώντας την πιο ξεκάθαρη αρχαιολογική περίπτωση πολιορκητικού πολέμου της Μέσης Εποχής του Χαλκού.- Τα ευρήματα αμφισβητούν το ιστορικό υπόδειγμα που τοποθετούσε το κέντρο του αστικού πολιτισμού στη νότια Μεσοποταμία, αποδεικνύοντας πως οι βόρειες πόλεις είχαν συγκρίσιμες υποδομές και πολιτικό βάρος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Τα μυστικά που έμεναν θαμμένα για χιλιετίες κάτω από την καυτή άμμο της Μεσοποταμίας έρχονται ξανά στο φως, ανατρέποντας όσα γνωρίζαμε για το παρελθόν.

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Μια νέα, σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη μας μεταφέρει 4.000 χρόνια πίσω στον χρόνο, στην καρδιά της Εποχής του Χαλκού. Εκεί, τα απομεινάρια μιας δραματικής σύγκρουσης ζωντανεύουν ξανά την ιστορία μιας ξεχασμένης αυτοκρατορίας.

Μια αρχαιολογική ανασκαφή υπό την καθοδήγηση του Πανεπιστημίου της Κεντρικής Φλόριντα (UCF) στην περιοχή του ιρακινού Κουρδιστάν, κοντά στην πόλη Ερμπίλ, προσέφερε μια σειρά από φυσικά τεκμήρια που επιβάλλουν την επανεγγραφή αρκετών κεφαλαίων της αρχαίας ιστορίας της Μεσοποταμίας.

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Από τις σφηνοειδείς πινακίδες στα ανθρώπινα λείψανα: Τα ευρήματα που «μίλησαν»

Οι εργασίες πεδίου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια δύο θερινών περιόδων το 2024 και το 2025, έφεραν στο φως τα πάντα, από πινακίδες σφηνοειδούς γραφής μέχρι ανθρώπινα λείψανα σε στρώματα καταστροφής, καθώς και ένα σύστημα τειχών που επιβεβαιώνει την ταύτιση της τοποθεσίας Κουρντ Καμπουρστάν (Kurd Qaburstan) με τη χαμένη πόλη Κάμπρα (Qabra).

Το έργο, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών των ΗΠΑ (NSF) και τελούσε υπό την καθοδήγηση της αναπληρώτριας καθηγήτριας Ιστορίας Τίφανι Έρλι-Σπαντόνι (Tiffany Earley-Spadoni), πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς της περιφερειακής κυβέρνησης του Κουρδιστάν.

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Η πιο σημαντική ανακάλυψη για την επιγραφική της περιοχής ήταν η ανεύρεση είκοσι πινακίδων σφηνοειδούς γραφής και περισσότερων από εκατό διοικητικών σφραγίδων, οι οποίες εντοπίστηκαν στα στρώματα καταστροφής του λεγόμενου Παλατιού της Ανατολικής Κάτω Πόλης.

Οι ειδικοί Πολ Ντελνέρο (Paul Delnero – Πανεπιστήμιο Johns Hopkins), Πάρκερ Ζέιν (Parker Zane – Πανεπιστήμιο Yale) και η ιστορικός τέχνης Μάριαν Φέλντμαν (Marian Feldman – Πανεπιστήμιο Johns Hopkins) μελετούν επί του παρόντος αυτά τα τεχνουργήματα, τα οποία αποτελούν την πρώτη σημαντική ομάδα πινακίδων που εντοπίζεται στην πεδιάδα της Ερμπίλ.

Σπασμένα αγγεία και άλλα υπολείμματα από ένα στρώμα καταστροφής διατηρήθηκαν ανατολικά ενός μνημειώδους πλίνθινου τοίχου στο Παλάτι της Κάτω Πόλης (Lower Town East Palace) στο Κουρντ Καμπουρστάν (Kurd Qaburstan). Πηγή: Edward Dandrow/Kurd Qaburstan Project 
Σπασμένα αγγεία και άλλα υπολείμματα από ένα στρώμα καταστροφής διατηρήθηκαν ανατολικά ενός μνημειώδους πλίνθινου τοίχου στο Παλάτι της Κάτω Πόλης (Lower Town East Palace) στο Κουρντ Καμπουρστάν (Kurd Qaburstan). Πηγή: Edward Dandrow/Kurd Qaburstan Project

Τα μυστικά των πινακίδων: Η επιστολή-ντοκουμέντο και η Στήλη της Νίκης

Ανάμεσα στα κείμενα περιλαμβάνονται διοικητικά αρχεία από το παλάτι και μια επιστολή που ενδέχεται να αναφέρει έναν ανώτατο αξιωματούχο συνδεδεμένο με την Κάμπρα, ενώ ορισμένες από τις επιγραφές φαίνεται να αντιστοιχούν στην καταστροφή που εξιστορείται στη Στήλη της Νίκης του Νταντούσα (Dadusha).

Σύμφωνα με την Έρλι-Σπαντόνι, οι περισσότερες από τις πινακίδες είναι διοικητικού χαρακτήρα και προσφέρουν μια ακριβή εικόνα της ζωής στο παλάτι και της οικονομίας της αρχαίας πόλης, σημειώνοντας μάλιστα ότι μία από αυτές φαίνεται να έχει γραφτεί από έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο της ίδιας της Κάμπρα.

Αρκετές πινακίδες φέρουν ημερομηνίες που απέχουν μόλις λίγες ημέρες μεταξύ τους, γεγονός που ταιριάζει απόλυτα με τη χρονολογία της πτώσης της πόλης.

Οι ανασκαφές έχουν τεκμηριώσει αδιαμφισβήτητα στοιχεία μιας μεγάλης κλίμακας πολιορκίας.

Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν κατεδαφισμένες δομές, στρώματα καύσης και μια πυκνή συσσώρευση συντριμμιών που υποδηλώνουν μια συντονισμένη και, ενδεχομένως, παρατεταμένη επίθεση.

«Οι δύο αλληλοεπικαλυπτόμενες καταστροφές ταιριάζουν με την ιστορική αλληλουχία της πολιορκίας της Κάμπρα και της κατάκτησής της από τον Σαμσί Αντού (Shamshi Addu)», δήλωσε η Έρλι-Σπαντόνι.

Τα απανθρακωμένα κατάλοιπα, ο μεγάλος αριθμός κεραμικών αγγείων, καθώς και τα άτομα που έχασαν τη ζωή τους βίαια και θάφτηκαν στα στρώματα καταστροφής, αποτελούν την πιο ξεκάθαρη αρχαιολογική περίπτωση πολιορκητικού πολέμου της Μέσης Εποχής του Χαλκού που έχει ανακαλυφθεί ποτέ στη βόρεια Μεσοποταμία.

Το ανθρώπινο κόστος του πολέμου: Οι 17 σκελετοί δίχως τάφο

Το ανθρώπινο κόστος της σύγκρουσης έγινε εμφανές με την ανακάλυψη των λειψάνων δεκαεπτά ατόμων μέσα στα ίδια ιζήματα καταστροφής του παλατιού.

Η βιοαρχαιολόγος Αντρέα Ζούρεκ-Όστ (Andrea Zurek-Ost), από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν (Michigan State University), έχει μελετήσει αυτούς τους σκελετούς, οι οποίοι δεν αντιστοιχούν σε κανονικές ταφές και δεν φέρουν κτερίσματα.

Ορισμένα σώματα φαίνεται ότι αφέθηκαν εκεί όπου έπεσαν, συμπεριλαμβανομένων πιθανώς και εργατών του παλατιού, ενώ ένα βρέθηκε μπρούμυτα πάνω σε έναν σωρό από πέτρες.

Τα στοιχεία αυτά, που σπάνια διατηρούνται στα αρχαιολογικά δεδομένα της Μεσοποταμίας λόγω του υψηλού βαθμού συντήρησης που απαιτούν, αποτυπώνουν την ακραία βία που σχετιζόταν με τον πολιορκητικό πόλεμο κατά τη δεύτερη χιλιετία π.Χ.

Παράλληλα με τη στρωματογραφική ανασκαφή, η ομάδα ολοκλήρωσε μια μαγνητομετρική επισκόπηση που κάλυψε περισσότερα από οκτακόσια στρέμματα (ογδόντα εκτάρια).

Υπό την καθοδήγηση του Άντριου Κρίκμορ του Τρίτου (Andrew Creekmore III) από το Πανεπιστήμιο του Βόρειου Κολοράντο, η έρευνα μέτρησε τις μεταβολές στο μαγνητικό πεδίο της Γης για να εντοπίσει θαμμένες δομές, αποκαλύπτοντας την ύπαρξη ενός μνημειώδους τείχους με προμαχώνες που περιέβαλλε ολόκληρο τον οικισμό.

 

 

Μια πλάκα σφηνοειδούς γραφής από το παλάτι της Κάτω Πόλης (Lower Town East) παρουσιάζεται πριν και μετά τη συντήρηση από ειδικούς. Η πλάκα αποτελεί μέρος μιας ομάδας διοικητικών κειμένων που ανακαλύφθηκαν κατά τις ανασκαφές στο Κουρντ Καμπουρστάν (Kurd Qaburstan). Πηγή: Carmen Gütschow/Kurd Qaburstan Project 
Μια πλάκα σφηνοειδούς γραφής από το παλάτι της Κάτω Πόλης (Lower Town East) παρουσιάζεται πριν και μετά τη συντήρηση από ειδικούς. Η πλάκα αποτελεί μέρος μιας ομάδας διοικητικών κειμένων που ανακαλύφθηκαν κατά τις ανασκαφές στο Κουρντ Καμπουρστάν (Kurd Qaburstan). Πηγή: Carmen Gütschow/Kurd Qaburstan Project

Αυτές οι οχυρώσεις αντιστοιχούν σε εκείνες που απεικονίζονται στη Στήλη της Νίκης του Νταντούσα (Dadusha), ενισχύοντας την ταύτιση του Κουρντ Καμπουρστάν (Kurd Qaburstan) με την αρχαία Κάμπρα (Qabra).

Οι ερευνητές έφεραν επίσης στο φως έναν καλοδιατηρημένο δρόμο με ένα τεχνικά σχεδιασμένο αποχετευτικό σύστημα, καθώς και οικιακούς χώρους αφιερωμένους στην επεξεργασία τροφίμων και την παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, στοιχεία που υποδηλώνουν εξελιγμένες υποδομές και πολυσύνθετη οικονομική δραστηριότητα.

Η σημασία αυτών των ευρημάτων υπερβαίνει το τοπικό επίπεδο, καθώς αμφισβητεί το ιστορικό υπόδειγμα που παραδοσιακά τοποθετούσε το κέντρο του αστικού πολιτισμού στις πόλεις της νότιας Μεσοποταμίας, όπως η Ουρούκ (Uruk).

Η Έρλι-Σπαντόνι τόνισε ότι τα τεκμήρια που συγκεντρώθηκαν στο Κουρντ Καμπουρστάν (Kurd Qaburstan) αποδεικνύουν πως οι βόρειες πόλεις μπορούσαν να φτάσουν σε σημαντικό μέγεθος, να αναπτύξουν περίπλοκα διοικητικά συστήματα, να χτίσουν οχυρώσεις και να αναπτύξουν υποδομές πλήρως συγκρίσιμες με εκείνες των πιο διάσημων νότιων τοποθεσιών, διατηρώντας παράλληλα το δικό τους πολιτικό βάρος.

Ανατρέποντας το κατεστημένο: Ο υποτιμημένος Βορράς της Μεσοποταμίας

Αυτό το έργο βασίζεται σε προηγούμενες εργασίες μιας δεκαετίας στην ίδια τοποθεσία, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins και είχαν υποδείξει την ύπαρξη μιας πόλης που απουσίαζε για μεγάλο χρονικό διάστημα από τα ιστορικά αρχεία.

Επί του παρόντος, τα εργαστήρια διεξάγουν αναλύσεις ισοτόπων και αρχαίου DNA (aDNA) στα δεκαεπτά άτομα που εκτάφηκαν, σύμφωνα με τη διευθύντρια του έργου.

Οι μελέτες θα επιτρέψουν στους ερευνητές να προσδιορίσουν τη γεωγραφική προέλευση αυτών των ανθρώπων καθώς και πιθανές συγγενικές σχέσεις μεταξύ τους, προσθέτοντας ένα επίπεδο βιολογικών πληροφοριών στα ήδη συγκεντρωμένα αρχαιολογικά και ιστορικά τεκμήρια.

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