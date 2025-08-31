Η ξηρασία αποκάλυψε χαμένη πόλη της Ελληνιστικής Εποχής που για χρόνια ήταν βυθισμένη κάτω από το νερό – Το κοιμητήριο με τους 40 αρχαίους τάφους

Η σοβαρή ξηρασία στο βόρειο Ιράκ, έφερε στο φως έναν σημαντικό αρχαιολογικό θησαυρό. Τα επίπεδα του νερού στο φράγμα της Μοσούλης έχουν υποχωρήσει δραματικά και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να έρθουν στο φως τα ευρήματα μιας χαμένης πόλης της Ελληνιστικής Εποχής και ένα τεράστιο κοιμητήριο με τουλάχιστον 40 αρχαίους τάφους.

Σύμφωνα με αναφορά του πρακτορείου ειδήσεων Karwan Faidhi Dri for Rudaw, μια ομάδα Κούρδων αρχαιολόγων στην επαρχία Ντοχούκ, προχώρησε σε μια αξιοσημείωτη ανακάλυψη μετά την υποχώρηση των νερών στο μεγαλύτερο φράγμα του Ιράκ.

Η ομάδα αποκάλυψε τουλάχιστον 40 αρχαίους κεραμικούς τάφους και τα ερείπια μιας άλλοτε ευημερούσας πόλης, ρίχνοντας φως στην ιστορία της βόρειας Μεσοποταμίας.

Μια χαμένη πόλη αποκαλύφθηκε κάτω από το νερό

Η ανακάλυψη, σημειώθηκε στην επαρχία Ντοχούκ, στην περιοχή Σίμελε, κοντά στο ιστορικό χωριό Χάνκε, το οποίο είχε βυθιστεί κάτω από το νερό του φράγματος για πολλά χρόνια.

Σύμφωνα με τον Bekas Brifkani, επικεφαλής της Υπηρεσίας Αρχαιοτήτων και Κληρονομιάς, οι τάφοι θεωρείται ότι είναι της Ελληνιστικής Περιόδου (323 π.Χ. – 31 π.Χ.), μια περίοδος που χαρακτηρίζεται από την πολιτιστική επιρροή των Ελλήνων, μετά τις εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

“Αποκαλύψαμε μια μεγάλη πόλη με ένα κοιμητήριο. Είναι η πρώτη φορά που ανακαλύφθηκαν στην περιοχή οι τάφοι αυτού του ρυθμού και του μεγέθους”, εξήγησε ο Brifkani στο Rudaw.

“Μέχρι τώρα, έχουμε αποκαλύψει σχεδόν 40 κεραμικούς τάφους, οι οποίοι έχουν ηλικία χιλιάδες χρόνων. Ανακαλύφθηκαν ακόμη, κομμάτια κεραμικής και άλλα τεχνουργήματα” πρόσθεσε.

Ο χώρος των ανασκαφών, ήρθε στο φως πριν από δέκα ημέρες, όταν τα νερά που υποχώρησαν, αποκάλυψαν δομές που ήταν κρυμμένες για χρόνια. Από τότε, η 14αμελής ομάδα των Κούρδων αρχαιολόγων, εργάζεται ανεξάρτητα για την καταγραφή και ανασκαφή των εύθραυστων ευρημάτων.

Η ξηρασία έφερε στο φως την Ιστορία

Κάτω από το φράγμα της Μοσούλης, το οποίο κατασκευάστηκε το 1980 στον ποταμό Τίγρη, έχουν βυθιστεί περισσότερα από 80 χωριά, σχολεία και αρχαίοι οικισμοί. Ενώ το φράγμα είναι καθοριστικής σημασίας για τη γεωργία, την παραγωγή ενέργειας και την αποθήκευση του νερού – με δυνατότητα αποθήκευσης μέχρι και 11 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού – η πλημμύρα βύθισε ολόκληρες κοινότητες και ορόσημα του πολιτισμού.

Τα επίπεδα του νερού στο φράγμα έχουν πέσει τρεις φορές στη διάρκεια των τελευταίων 50 χρόνων: Το 2017, το 2023 και πέρσι.

Οι συνθήκες σοβαρής ξηρασίας, σε συνδυασμό με τη μειωμένη ροή του νερού από τις πηγές, έχουν οδηγήσει στην πρόσφατη, δραματική μείωση.

Κάθε φορά που υποχωρούν τα επίπεδα του νερού, έρχεται στην επιφάνεια η ιστορία. Το 2023, ήρθε και πάλι στο φως ένα χωριό των Γιαζίντι, το οποίο ήταν βυθισμένο για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες. Πιο πρόσφατα, αποκαλύφθηκε ένας τάφος Γιαζίντι του 1961, κατά μήκος του ποταμού Τίγρη. Αρχές του 2025, αποκαλύφθηκε ακόμη ένα βυθισμένο στο νερό για χρόνια, σχολικό κτίριο στο χωριό Χάνκε.

Ποιοι είναι οι Γιαζίντι

Οι Γιαζίντι, είναι μια εθνοθρησκευτική μειονότητα της βόρειας Μεσοποταμίας, ειδικά στο κυβερνείο της Νινευή και ευρύτερα στο Κουρδιστάν. Η πίστη τους είναι μονοθεϊστική και βαθιά ριζωμένη στις παραδόσεις της Μεσοποταμίας, ενσαρκώνοντας στοιχεία του Ζωροαστρισμού, του Χριστιανισμού και του Ισλάμ.

Κεντρική μορφή της πίστης των Γιαζίντι, είναι ο Άγγελος – Παγώνι (Melek Taus), ο οποίος συμβολίζει το θεϊκό φως και την καθοδήγηση. Για αιώνες, η εθνοθρησκευτική ομάδα των Κούρδων Γιαζίντι, έχουν υπομείνει κύματα διώξεων, σφαγές και αναγκαστικές εκτοπίσεις.

Παρόλα αυτά, έχουν διαφυλάξει τις παραδόσεις, τους ναούς, τους ιερούς χώρους τους, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται κοντά στο όρος Σιντζάρ και άλλες περιοχές κοντά στο φράγμα της Μοσούλης.

Η ανακάλυψη των τάφων και χωριών των Γιαζίντι, δεν τονίζει μόνο τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της διαχείρισης του νερού, αλλά και τις αντοχές των ανθρώπων, των οποίων η ιστορία είναι άρρηκτα συνυφασμένη με τη γη τους.

Αρχαιολογία κάτω από το νερό

Από την έναρξη της κατασκευής του φράγματος της Μοσούλης, το 1981, οι αρχαιολόγοι εργάζονται ενάντια στον χρόνο για να προλάβουν να καταγράψουν τα βυθισμένα τοπία.

“Μετά την κατασκευή του φράγματος της Μοσούλης, το 1986, βυθίστηκε μεγάλος αριθμός αρχαιολογικών χώρων”, εξηγεί ο Brifkani.

“Από το 2018, ελέγχουμε τα επίπεδα του νερού, όταν η πρώτη μεγάλη πτώση έφερε στο φως αρχαία ευρήματα. Και με τη νέα ανακάλυψη, συμβαίνει το ίδιο”.

Οι τάφοι που ανακαλύφθηκαν, είναι ιδιαίτερα σημαντικοί επειδή εμβαθύνουν τη γνώση της Ελληνιστικής περιόδου στην περιοχή, μια εποχή όπου, οι τοπικοί πολιτισμοί της Μεσοποταμίας αλληλεπιδρούσαν με τους Έλληνες έποικους και διοικούντες.

Αυτού του είδους τα ευρήματα, μπορεί να βοηθήσουν τους ιστορικούς να κατανοήσουν καλύτερα πώς αναπτύχθηκαν το εμπόριο, ο πολιτισμός και η διακυβέρνηση στο βόρειο Ιράκ πριν από χιλιάδες χρόνια.

Η ισορροπία ανάμεσα στη σημασία του νερού και την κληρονομιά

Το φράγμα της Μοσούλης, παραμένει μια ζωτικής σημασίας δίοδος για το Ιράκ, καθώς παράγει περίπου 580 μεγαβάτ υδροηλεκτρικής ενέργειας κάθε μέρα και παρέχει νερό σε εκατομμύρια πολίτες.

Τώρα, οι αρχαιολογικές ανακαλύψεις εγείρουν ερωτήματα σχετικά με την εξισορρόπηση ανάμεσα στην ανάπτυξη των υποδομών, τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη του πολιτισμού.

Προς το παρόν, οι Κούρδοι αρχαιολόγοι συνεχίζουν την ανασκαφή, καταγράφοντας όσα έκρυβε το νερό για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες. Λόγω των μεταπτώσεων του ποταμού Τίγρη, συνεχίζουν να έρχονται στο φως θραύσματα των πολιτισμών που θεωρούνται πως είχαν χαθεί – υπενθυμίζοντας τη θέση του Ιράκ ως κοιτίδα της ανθρώπινης ιστορίας.