Ανακαλύφθηκε χριστιανικός σταυρός άνω των 1.400 ετών σε νησί του Άμπου Ντάμπι

Στο νησί Sir Bani Yas Island, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, πραγματοποιήθηκε μια σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη. Ένας αρχαίος σταυρός, άνω των 1.400 ετών, ήρθε στο φως των ανασκαφών, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας Πολιτισμού και Τουρισμού, προσφέροντας νέα στοιχεία για την βαθιά ριζωμένη συνύπαρξη πολιτισμών και θρησκειών στο Άμπου Ντάμπι.

Ο σταυρός, ο οποίος κατασκευάστηκε σε μήτρα από πλακίδιο γύψου, ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια της πρώτης μεγάλης ανασκαφικής αποστολής που πραγματοποιήθηκε μετά από τρεις δεκαετίες στο νησί. Με μήκος 27 εκατοστά και πλάτος 17, το τεχνούργημα θεωρείται ότι, χρησιμοποιούταν από μοναχούς για προσευχή κατά τον 7ο και τον 8ο αιώνα π.Χ.

Εμπειρογνώμονες, πληροφορούν ότι, ο ρυθμός του σταυρού παραπέμπει σε ευρήματα στο Ιράκ και το Κουβέιτ, συνδέοντάς τον με την Ανατολική Χριστιανική Εκκλησία, μία από τις πρώτες χριστιανικές παραδόσεις στην περιοχή.

Απόδειξη κοινής κληρονομιάς

Ο Mohamed Khalifa Al Mubarak, επικεφαλής της υπηρεσίας πολιτισμού και τουρισμού του Άμπου Ντάμπι, τόνισε τη συμβολική σημασία του ευρήματος. “Η ανακάλυψη του αρχαίου αυτού, Χριστιανικού σταυρού στο νησί Sir Bani Yas, αποτελεί ισχυρή απόδειξη των βαθιά ριζωμένων αξιών της ειρηνικής συνύπαρξης των πολιτισμών και του σεβασμού της διαφορετικότητας στα ΗΑΕ. Μας επιβεβαιώνει πως, η αρμονική συνύπαρξη, δεν αποτελεί σύγχρονη επινόηση, αλλά είναι μια αρχή συνυφασμένη με την ιστορία της περιοχής μας”.

Η ανακάλυψη ενισχύει το παραδοσιακό αφήγημα του εμιράτου, ως ένα σταυροδρόμι πολιτισμών όπου ευημερούσαν διαφορετικές θρησκείες και κοινότητες, δίπλα – δίπλα.

Ανακαλύπτοντας μια ευημερούσα χριστιανική κοινότητα

Το μοναστήρι στο νησί Sir Bani Yas, ανακαλύφθηκε το 1992, από την υπηρεσία αρχαιολογικών μελετών των νησιών του Άμπου Ντάμπι, όταν στο φως ήρθαν μια εκκλησία και ένα σύμπλεγμα μοναστηριών.

Στον χώρο, βρίσκεται ένα από τα πολλά χριστιανικά μοναστήρια που είναι γνωστά σ’ ολόκληρο τον Κόλπο, με άλλα παρόμοια να έχουν ανακαλυφθεί στο εμιράτο Umm Al Quwain, στο Κουβέιτ, το Ιράν και τη Σαουδική Αραβία.

Η ανασκαφική αποστολή της φετινής χρονιάς, εστίασε σε ένα σύμπλεγμα σπιτιών με αυλές, στα βόρεια της κύριας εκκλησίας και του μοναστηριού. Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν πως, οι δομές αυτές μπορεί να ήταν κατοικίες υψηλόβαθμων μοναχών που αναζητούσαν απομόνωση, ή ακόμη και καταφυγές για προσκυνητές και εύπορους χριστιανούς που ταξίδευαν στο νησί για πνευματικό αναστοχασμό.

Ο Hager Al Menhali, αρχαιολόγος από τα εμιράτα και υπάλληλος της υπηρεσίας τουρισμού και πολιτισμού, περιγράφει την ανακάλυψη στο The National: “Ο γύψος ήταν με την πρόσθια όψη στραμμένη προς το έδαφος. Όταν τον γυρίσαμε, είδαμε έκπληκτοι έναν όμορφα διατηρημένο σταυρό. Ήταν μια από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις της φετινής αποστολής”.

Στον σταυρό συνδυάζονται τοπικά μοτίβα, ανάμεσα στα οποία μια απότομη αναβαθμίδα, η οποία θεωρείται πως συμβολίζει τον Γολγοθά, τον λόφο όπου σταυρώθηκε ο Ιησούς – μαζί με μοτίβα λουλουδιών και συμβολικές τελείες.

Αυτές οι λεπτομέρειες, εκτός από το ότι, επαληθεύουν τη Χριστιανική κληρονομιά της περιοχής, αναδεικνύουν τις πολιτιστικές ανταλλαγές που διαμόρφωσαν τα τεχνουργήματα σ’ ολόκληρη την Μέση Ανατολή.

Ένα νησί με πολλά στρώματα ιστορίας

Το Sir Bani Yas, βρίσκεται σε απόσταση περίπου 170 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του Άμπου Ντάμπι. Σήμερα, είναι ένας φυσικός δρυμός της άγριας ζωής, όπου περιφέρονται ελεύθερα γαζέλες και άλλα ζώα.

Ωστόσο, η ιστορία της ανθρώπινης κατοίκησης, ανάγεται πάνω από 8.000 χρόνια στο παρελθόν και περιλαμβάνει την καλλιέργεια και συλλογή μαργαριταριών, το εμπόριο και τη θρησκευτική ζωή. Κατά τον 7ο και τον 8ο αιώνα, το νησί φιλοξενούσε μια Χριστιανική κοινότητα που αργότερα συνυπήρχε αρμονικά με τους πιστούς του Ισλάμ.

Τα αρχαιολογικά στοιχεία, υποδηλώνουν πως το μοναστήρι εγκαταλείφθηκε κατά τον 8ο αιώνα, χωρίς να έχουν βρεθεί σημάδια που να μαρτυρούν σύρραξη, γεγονός που τονίζει το πνεύμα του αμοιβαίου σεβασμού ανάμεσα στις πρώιμες Μουσουλμανικές και τις Χριστιανικές κοινότητες.

Διαφύλαξη και διάδοση του παρελθόντος

Πρόσφατα, η υπηρεσία DCT του Άμπου Ντάμπι, έχει αναλάβει εκτεταμένες αποστολές διάσωσης στο Sir Bani Yas, στην οποία περιλαμβάνεται η κατασκευή προστατευτικών καταφυγίων και η δημιουργία ενός κέντρου επισκεπτών.

Τεχνουργήματα όπως γυάλινα δοχεία, σφραγίδες και θραύσματα από διακοσμητικό γύψο, βρίσκονται ήδη στον χώρο της έκθεσης, όπου οι ξεναγούμενοι επισκέπτες εξερευνούν το μοναστήρι και τον περιβάλλοντα φυσικό χώρο.

Ακόμη, κοντά στο κέντρο των επισκεπτών, έχει ιδρυθεί μια εκκλησία διαθρησκευτικής συνύπαρξης, εμπνευσμένη από το αρχαίο παρελθόν του νησιού και συμβολίζοντας την αδιάλειπτη αφοσίωση των ΗΑΕ στη θρησκευτική ανεκτικότητα.

Όσο για το μέλλον, οι αρχαιολόγοι θα συνεχίσουν να πραγματοποιούν ανασκαφές στις οικίες των μοναχών, με σκοπό να τα εντάξουν στο ευρύτερο πολιτιστικό μονοπάτι του νησιού.

Μελλοντικές έρευνες, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και ραδιοχρονολόγηση με άνθρακα, αναμένεται να αποκαλύψουν περισσότερα για την καθημερινή ζωή στο Sir Bani Yas στη διάρκεια της πρώιμης, Χριστιανικής εποχής.

Κληρονομιά που εμπνέει

Για την υπηρεσία αρχαιολογίας και τουρισμού του Άμπου Ντάμπι, η ανακάλυψη αυτή, είναι παραπάνω από ένα αρχαιολογικό ορόσημο – είναι μια ιστορία ταυτότητας και έμπνευσης.

“Οι ανακαλύψεις αυτές, εμβαθύνουν τη σύνδεσή μας με το παρελθόν, ενώ εμπνέουν τις μελλοντικές γενιές ώστε ν’ αγκαλιάσουν τον πνεύμα της ενότητας και του αμοιβαίου σεβασμού που ανέκαθεν χαρακτήριζε την κοινότητά μας”, σημείωσε ο Al Mubarak.

Με τον αρχαίο σταυρό να έχει προστεθεί στην εμπλουτιζόμενη συλλογή τεχνουργημάτων του νησιού Sir Bani Yas, το Άμπου Ντάμπι εδραιώνει ακόμη μια φορά τον ρόλο του ως θεματοφύλακας της κληρονομιάς και φάρος πολιτιστικής κατανόησης της περιοχής.