Θεοφανία Ανδρονίκου – Βασιλάκη: «Η σχέση μου με το φαγητό είναι βαθιά συναισθηματική»

Enikos Newsroom

lifestyle

Θεοφανία Ανδρονίκου – Βασιλάκη: «Η σχέση μου με το φαγητό είναι βαθιά συναισθηματική»

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της βιβλίου, η Θεοφανία Ανδρονίκου – Βασιλάκη παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν», αυτή την εβδομάδα. Μέσα σε όλα, μάλιστα, η συγγραφέας μίλησε για την ηρωίδα του βιβλίου καθώς και για τη δική της σχέση με την υπερφαγία.

Στο «Κορσέ της Σταχτοπούτας» ασχολείσαι με την υπερφαγία και την εικόνα του σώματος. Τι κατανόησες μέσα από την ιστορία της Άννας; «Κατανόησα πόσο βαθιά είναι η ρίζα του πόνου που οδηγεί στην υπερφαγία. Δεν είναι αδυναμία χαρακτήρα. Είναι ανάγκη για παρηγοριά, για κάλυψη συναισθημάτων που δεν αντέχουμε να νιώσουμε. Η Άννα τρώει, όχι επειδή πεινάει αλλά επειδή δεν αντέχει να μην την αγαπούν. Ο κορσές είναι το σύμβολο της καταπίεσης να συμβαδίζουμε με τα πρότυπα της σύγχρονης κοινωνίας. Πόσο συχνά, αναρωτήθηκα, ευχόμαστε να “μαζέψουμε” τον εαυτό μας ώστε να χωρέσουμε στις προσδοκίες των άλλων; Ο κορσές της Άννας έγινε, τελικά, η αφορμή για να αγαπήσει το σώμα της όχι επειδή το άλλαξε αλλά επειδή έμαθε να το ακούει. Και το κυριότερο; Το μαγικό ραβδί της νεραϊδονονάς δεν είναι παρά η αποδοχή του εαυτού μας».

Είναι κάτι που αφορούσε και εσένα; «Απολύτως. Η σχέση μου με το φαγητό είναι βαθιά συναισθηματική. Έφαγα από θλίψη, από μοναξιά, από πλήξη. Έκανα δίαιτες, κουράστηκα, θύμωσα, έκλαψα μπροστά σε καθρέφτες. Ο “Κορσές της Σταχτοπούτας” ήταν για μένα μια κατάδυση στον εαυτό μου, μια απενοχοποίηση και τελικά μια συμφιλίωση με το σώμα μου όπως είναι, όχι όπως μου επιβάλλουν τα πρότυπα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ιός του Δυτικού Νείλου: Δύο θάνατοι ασθενών την τελευταία εβδομάδα

Πρώτες γνωριμίες: 7 tips για να εντυπωσιάσετε μέσα σε λίγα λεπτά

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: 10 παρεμβάσεις για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Pop Mart: Έσοδα-ρεκόρ χάρη στα τερατάκια Labubu που έχουν τρελάνει celebrities και συλλέκτες

Microsoft: Βελτιώνει επιτέλους το dark mode στα Windows 11

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
04:40 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Γιάννης Σπαλιάρας: «Κακά τα ψέματα πληρωνόμαστε καλά, ζούμε καλύτερα από τον μέσο Έλληνα»

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε ο Γιάννης Σπαλιάρας στο περιοδικό «Λοιπόν», αυτή την εβ...
04:25 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Τζένη Θεωνά: Οι ξέγνοιαστες στιγμές στην παραλία και το παιχνίδι του Δήμου Αναστασιάδη με τον γιο τους – ΒΙΝΤΕΟ

Τις ημέρες του καλοκαιριού περνά ξέγνοιαστα η Τζένη Θεωνά μαζί με τον Δήμο Αναστασιάδη και τον...
02:35 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Χρήστος Φωτίδης: «Ο Θύμιος Καρακατσάνης είχε όνειρο να παίξει με τον Μάρκο Σεφερλή»

Σε μια αποκάλυψη προχώρησε ο Χρήστος Φωτίδης για την επιθυμία του Θύμιου Καρακατσάνη να παίξει...
01:13 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Ευθύμης Ζησάκης: Ζει την απόλυτη ευτυχία ως μπαμπάς – «Κρατάω για πρώτη φορά όλο τον κόσμο στα χέρια μου»

Ο Ευθύμης Ζησάκης περνά το πιο ξεχωριστό καλοκαίρι της ζωής του, καθώς το ζει πλέον ως πατέρας...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο