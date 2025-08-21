Βραζιλία: Η αστυνομία αποκάλυψε ότι ο πρώην πρόεδρος Μπολσονάρο είχε σχεδιάσει να διαφύγει στην Αργεντινή ζητώντας άσυλο

Η αστυνομία της Βραζιλίας ανακοίνωσε ότι μηνύματα που βρέθηκαν στο τηλέφωνο του πρώην προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρο έδειχναν ότι ήθελε να διαφύγει στην Αργεντινή και να ζητήσει πολιτικό άσυλο από τον πρόεδρο Χαβιέρ Μιλέι.

Την Τετάρτη, η αστυνομία κατηγόρησε επίσημα τον Μπολσονάρο και έναν από τους γιους του για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης σε σχέση με την εκκρεμή δίκη του για υποτιθέμενη.

Το Associated Press είχε πρόσβαση στην αστυνομική έρευνα, η οποία στάλθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας.

Ο Σίλας Μαλαφάια, ένας ευαγγελικός πάστορας που είναι πιστός σύμμαχος του Μπολσονάρο, ήταν επίσης στόχος της αστυνομίας. Οι ερευνητές κατάσχεσαν το διαβατήριό του.