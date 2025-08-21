Το σχέδιο κατάληψης της Γάζας δείχνει την «κατάφωρη περιφρόνηση» του Ισραήλ για τις προσπάθειες των μεσολαβητών

Σταύρος Ιωακείμ

διεθνή

Το σχέδιο κατάληψης της Γάζας δείχνει την «κατάφωρη περιφρόνηση» του Ισραήλ για τις προσπάθειες των μεσολαβητών

Το σχέδιο κατάληψης της πόλης της Γάζας, ενόψει της οποίας η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες Τετάρτη πως καλεί σε υπηρεσία 60.000 έφεδρους, μαρτυρά την «κατάφωρη περιφρόνηση» του Ισραήλ έναντι των προσπαθειών των μεσολαβητών, Κατάρ, Αίγυπτος, ΗΠΑ, για να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, έκρινε η Χαμάς σε ανακοινωθέν της.

«Η ανακοίνωση (…) του τρομοκρατικού στρατού κατοχής περί έναρξης επιχείρησης εναντίον της πόλης της Γάζας και των σχεδόν ενός εκατομμυρίου κατοίκων της και των εκτοπισμένων (…) μαρτυρά (…) κατάφωρη περιφρόνηση για τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τους μεσολαβητές» με σκοπό να συναφθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης των ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

«Ενώ (η Χαμάς) ανακοίνωσε πως συμφωνεί με την τελευταία πρόταση που παρουσιάστηκε από τους μεσολαβητές, (το Ισραήλ) επιμένει στη συνέχιση του βάρβαρου πολέμου του» και δεν απαντά στην πρόταση — ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου «δείχνει πως είναι το αληθινό εμπόδιο σε οποιαδήποτε συμφωνία, ότι δεν κόπτεται για τη ζωή (των ομήρων) και δεν έχει σοβαρά πρόθεση να τους ανακτήσει», πρόσθεσε στο κείμενό της.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ιός του Δυτικού Νείλου: Δύο θάνατοι ασθενών την τελευταία εβδομάδα

Πρώτες γνωριμίες: 7 tips για να εντυπωσιάσετε μέσα σε λίγα λεπτά

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: 10 παρεμβάσεις για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Pop Mart: Έσοδα-ρεκόρ χάρη στα τερατάκια Labubu που έχουν τρελάνει celebrities και συλλέκτες

Microsoft: Βελτιώνει επιτέλους το dark mode στα Windows 11

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
02:20 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Σουδάν: Επίθεση εναντίον οχηματοπομπής με ανθρωπιστική βοήθεια στο Νταρφούρ

Οχηματοπομπή με ανθρωπιστική βοήθεια του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (ΠΕΠ) υπέστη επ...
02:06 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Νέο «σιδηρούν παραπέτασμα» στην Ευρώπη: Η Λιθουανία κατασκευάζει αμυντική γραμμή βάθους πολλών χιλιομέτρων στα σύνορα με την Ρωσία

Η Λιθουανία αποκάλυψε σχέδια για την κατασκευή αμυντικής ζώνης πλάτους 30 μιλίων στα σύνορά τη...
00:13 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Η εξαφάνιση ήταν… δολοφονία: Βίντεο δείχνει 33χρονο να μεταφέρει το πτώμα της γυναίκας του – Διέφυγε με τα παιδιά τους στο Περού

Ένα περιστατικό-σοκ συγκλονίζει την Καλιφόρνια, καθώς η εξαφάνιση μιας γυναίκας οδήγησε στην α...
23:58 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Ιράν-πυρηνικό πρόγραμμα: Η Ευρώπη δεν έχει το δικαίωμα να παρατείνει την προθεσμία για την επαναφορά των κυρώσεων

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ξεκαθάρισε σήμερα ότι οι ευρωπαϊκές δυνάμεις δε...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο