Χαλκιδική: Βρέθηκαν πάνω σε βράχο οι δυο ψαροντουφεκάδες – «Aκούσαμε φωνές μέσα από τη θάλασσα»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτογραφεία Αρχείου

Εντοπίστηκαν λίγο πριν τις 11 το βράδυ οι δυο ψαροντουφεκάδες που χάθηκαν νωρίτερα στη θαλάσσια περιοχή του Παλιουρίου στη Χαλκιδική.

Χαλκιδική: Αγνοούνται 12χρονος και 20χρονος που πήγαν για ψαροντούφεκο – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό τους

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.gr, αυτή την ώρα είναι σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσής τους με τη συνδρομή ελικοπτέρου, το οποίο προσπαθεί να προσεγγίσει την περιοχή Μιράντιο, όπου και εντοπίστηκαν. Τα κλιμάκια άκουσαν φωνές από τη θάλασσα κι έτσι εντόπισαν το σημείο που βρίσκονται οι δυο νεαροί.

Αρμόδιες πηγές χαρακτηρίζουν στο ThessPost.gr την επιχείρηση ως εξαιρετικά δύσκολη, καθώς οι δυο ψαροντουφεκάδες βρέθηκαν πάνω σε βράχο και η ασφαλής απομάκρυνσή τους πρέπει να πραγματοποιηθεί με λεπτούς χειρισμούς.

Στο σημείο επιχειρεί το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος και κλιμάκιο της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης από τη βάση Κασσάνδρας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ιός του Δυτικού Νείλου: Δύο θάνατοι ασθενών την τελευταία εβδομάδα

Πρώτες γνωριμίες: 7 tips για να εντυπωσιάσετε μέσα σε λίγα λεπτά

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: 10 παρεμβάσεις για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Pop Mart: Έσοδα-ρεκόρ χάρη στα τερατάκια Labubu που έχουν τρελάνει celebrities και συλλέκτες

Microsoft: Βελτιώνει επιτέλους το dark mode στα Windows 11

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
00:28 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Τραγωδία στην Ευρυτανία: 56χρονος σκοτώθηκε στην προσπάθειά του να μετακινήσει σωλήνες νερού από το ποτάμι

Μία ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο Κάτω Ραπτόπουλο Ευρυτανίας, όπου έν...
23:23 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Σαντορίνη: Καμπανάκι από τους ειδικούς για την κατολίσθηση στο Ημεροβίγλι – «Από εδώ και πέρα δεν χτίζει κανείς» – ΒΙΝΤΕΟ

Αναστάτωση έχει προκληθεί  από τις πρόσφατες κατολισθήσεις στη Σαντορίνη, και συγκεκριμένα στο...
23:20 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Ηλεία: 22χρονος μπούκαρε στο σπίτι 66χρονης, την βίασε και στην συνέχεια την έκλεψε – Τι υποστήριξε στις Αρχές

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ένας 22χρονος από χωριό του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων...
23:12 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Αστυνομική επιχείρηση στην Αττική για την τουρκική μαφία: Έξι συλλήψεις για παράβαση των νόμων για τα όπλα και τα ναρκωτικά – Δείτε φωτογραφίες

Στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν την Τετάρτη (20/8) στην Αττική, άνδρες τη...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο