Χαλκιδική: Βρέθηκαν πάνω σε βράχο οι δυο ψαροντουφεκάδες – «Aκούσαμε φωνές μέσα από τη θάλασσα»

Εντοπίστηκαν λίγο πριν τις 11 το βράδυ οι δυο ψαροντουφεκάδες που χάθηκαν νωρίτερα στη θαλάσσια περιοχή του Παλιουρίου στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.gr, αυτή την ώρα είναι σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσής τους με τη συνδρομή ελικοπτέρου, το οποίο προσπαθεί να προσεγγίσει την περιοχή Μιράντιο, όπου και εντοπίστηκαν. Τα κλιμάκια άκουσαν φωνές από τη θάλασσα κι έτσι εντόπισαν το σημείο που βρίσκονται οι δυο νεαροί.

Αρμόδιες πηγές χαρακτηρίζουν στο ThessPost.gr την επιχείρηση ως εξαιρετικά δύσκολη, καθώς οι δυο ψαροντουφεκάδες βρέθηκαν πάνω σε βράχο και η ασφαλής απομάκρυνσή τους πρέπει να πραγματοποιηθεί με λεπτούς χειρισμούς.

Στο σημείο επιχειρεί το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος και κλιμάκιο της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης από τη βάση Κασσάνδρας.