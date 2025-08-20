Εγνατία Οδός: Την Πέμπτη στον Ανακριτή ο οδηγός του μοιραίου φορτηγού – Τι έδειξε η ιατροδικαστική για τους 3 ανθρώπους που απανθρακώθηκαν

Εξιτήριο πήρε από το Σισμανόγλειο Νοσοκομείο ο Βούλγαρος οδηγός του φορτηγού, ο οποίος εμπλέκεται στο φρικτό δυστύχημα στην Εγνατία Οδό, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους. Το φως της δημοσιότητας είδε η νεκροψία-νεκροτομή που διενήργησε ο ιατροδικαστής στα τρία θύματα του τροχαίου δυστυχήματος.

Εκτός από τον οδηγό, εξιτήριο πήρε ο έτερος επιβάτης του φορτηγού, επίσης βουλγαρικής υπηκοότητας, και όλοι οι υπόλοιποι τραυματίες που είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Κομοτηνής. Όλοι οι τραυματίες είναι καλά στην υγεία τους .

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ο Βούλγαρος οδηγός κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Ξάνθης, καθώς αναμένεται την Πέμπτη (21/8) να οδηγηθεί ενώπιον του Ανακριτή για να απολογηθεί, μιας και σύμφωνα με τις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν από τον αρμόδιο Εισαγγελέα, κατηγορείται για κακούργημα.

Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που θα ρίξουν περισσότερο φως αναφορικά με τα αίτια του ατυχήματος, καθώς θα διαπιστωθεί αν ο συγκεκριμένος οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ ή είχε κάνει χρήση οποιασδήποτε άλλης ουσίας.

Σημειώνεται ότι στον 56χρονο Βούλγαρο οδηγό έχουν ήδη επαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια για τους τρεις νεκρούς και πρόκληση σωματικών βλαβών για τους τραυματίες, μεταξύ άλλων κατηγοριών. Από τις ενδείξεις των τοξικολογικών πιθανώς το κατηγορητήριο να βαρύνει.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει οριστεί και ειδικός πραγματογνώμονας προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής ταχύτητα με την οποία κινείτο το φορτηγό την ώρα του δυστυχήματος.

«Δεν κατάλαβαν ότι καίγονταν»

Την Τετάρτη έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης στις σορούς των τριών αδικοχαμένων ανθρώπων.

Σύμφωνα με το xronos.gr, ο ιατροδικαστής Θράκης Νικόλαος Κιφνίδης που διενήργησε της νεκροψία-νεκροτομή, ανέφερε ότι οι σοροί των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στη μοιραία σύγκρουση έφεραν πολύ βαριές κακώσεις, κατάγματα κι είχαν υποστεί ρήξη εσωτερικών οργάνων.

Από τη νεκροψία-νεκροτομή προέκυψε ότι οι 3 άνθρωποι ήταν ζωντανοί όταν ξέσπασε η φωτιά στο όχημά τους, ωστόσο είχαν χάσει τις αισθήσεις τους εξαιτίας των σοβαρών τραυμάτων από τη σύγκρουση. «Ήταν σε κατάσταση τραυματικού σοκ, δεν κατάλαβαν ότι καίγονταν», τονίζει ο ιατροδικαστής.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Ανατριχίλα προκαλούν οι μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων που βρέθηκαν στο σημείο του δυστυχήματος, καθώς όπως αναφέρουν οι τρεις επιβαίνοντες ουσιαστικά κάηκαν ζωντανοί.

«Τους ακούγαμε και τους τρεις ανθρώπους που εκλιπαρούσαν να τους βγάλουμε “Βγάλτε μας, βγάλτε μας”. Φώναζαν “Βοήθεια, βγάλτε μας, σώστε μας”. Κάηκαν ζωντανοί οι άνθρωποι. Κάηκαν ζωντανοί. Τους είδαμε με τα μάτια μας και τους τρείς τους ανθρώπους, απανθρακωμένους. Δεν μπορούσαμε να τους βγάλουμε είχαν σφηνώσει», λέει αυτόπτης μάρτυρας στον ΑΝΤ1.

«Όταν πλησιάσαμε είδαμε ότι είχε πάρει φωτιά το φορτηγό, η νταλίκα… Δεν ξέρουμε όμως αν ήταν όλοι που φωνάζανε μπορεί να είχαν χάσει κάποιοι τις αισθήσεις τους…», αναφέρει ένας άλλο μάρτυρας.

«Άρχισαν να σκάνε τα λάστιχα… Μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου έπιασε (σ.σ. φωτιά) και το αυτοκίνητο. Άρχισε να κάνει πολλές εκρήξεις. Ήρθε τόσο δυνατά η φωτιά από το φορτηγό, η οποία ήταν και γρήγορη και πολύ δυνατή», δηλώνει ένας τρίτος.

Ο… ματωμένος γάμος

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό τα θύματα μαζί με την 49χρονη που τελικά κατάφερε να γλιτώσει, επέστρεφαν στην Αθήνα όπου και διαμένουν από γάμο που είχε γίνει στην Αλβανία. Μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου τα γέλια χαράς μετατράπηκαν σε κραυγές φρίκης.

Οι εικόνες στην Εγνατία, προκαλούν σοκ. Στο ύψος των διοδίων Ιάσμου Ροδόπης, ο οδηγός του φορτηγού από τη Βουλγαρία, στο ρεύμα προς Ξάνθη, έπεσε επάνω στα ακινητοποιημένα οχήματα λόγω αυξημένης κίνησης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στη θέση του οδηγού στο μοιραίο αυτοκίνητο καθόταν ο 59χρονος Βίκτωρ, στην θέση του συνοδηγού ο 61χρονος φίλος του και πίσω του η 57χρονη Μαριάνκα, σύζυγος του οδηγού. Πίσω από τον οδηγό η 49χρονη, που κατάφερε να βγει ζωντανή από το αυτοκίνητο.

Το φλεγόμενο αυτοκίνητο προσέκρουσε στο μπροστινό του, όπου βρίσκονται η έγκυος κόρη του απανθρακωμένου ζευγαριού μαζί με τα παιδιά της, 4 και 6ετών, και ο σύζυγός της.

Οδηγοί άλλων αυτοκινήτων σταμάτησαν για να δουν τι συνέβη και για να βοηθήσουν. Η φωτιά όμως επεκτάθηκε αστραπιαία και σε γειτονικά χωράφια απο την Εγνατία οδό και χρειάστηκε αμέσως η επέμβαση της Πυροσβεστικής.