BBC: «Παγώνει» την προβολή του ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Όζι Όζμπορν λόγω επιθυμίας της οικογένειάς του

Το BBC αφαίρεσε από το τηλεοπτικό του πρόγραμμα το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Όζι Όζμπορν, το οποίο επρόκειτο να προβληθεί στις 18 Αυγούστου, λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατο του θρυλικού μουσικού σε ηλικία 76 ετών. Η απόφαση, όπως ανακοινώθηκε, ελήφθη κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του καλλιτέχνη.

Το αφιέρωμα, με τίτλο «Ozzy Osbourne: Coming Home», γυρίστηκε σε διάστημα τριών ετών και περιγράφεται ως «μια εμπνευσμένη αφήγηση του τελευταίου κεφαλαίου της ζωής του Όζι». Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει προσωπικές στιγμές με τη σύζυγό του Σάρον Όζμπορνκαι τα παιδιά τους, Κέλι και Τζακ, καθώς ο πρωτοπόρος της heavy metal ετοιμαζόταν για την τελευταία του συναυλία στο Μπέρμιγχαμ, την πόλη καταγωγής του μια εμφάνιση που πραγματοποιήθηκε μόλις δύο εβδομάδες πριν από τον θάνατό του.

«Η ταινία έχει μετατεθεί στο πρόγραμμα και θα επιβεβαιώσουμε τις νέες λεπτομέρειες μετάδοσης εν ευθέτω χρόνω». Σε νεότερη ανακοίνωση του καναλιού, που δημοσιεύθηκε στις 19 Αυγούστου, σημειώνεται: «Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια Όζμπορν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Σεβόμαστε την επιθυμία της οικογένειας να περιμένει λίγο περισσότερο προτού προβληθεί αυτή η πολύ ξεχωριστή ταινία. Η νέα ημερομηνία [μετάδοσης] θα επιβεβαιωθεί σύντομα».

Οι εκτελεστικοί παραγωγοί του ντοκιμαντέρ, Μπεν Γουίκς και Κόλιν Μπαρ, δήλωσαν σχετικά: «Ήταν απίστευτο προνόμιο που περάσαμε τα τελευταία χρόνια με τον Όζι, καθώς και με τη Σάρον, τον Τζακ και την Κέλι».

