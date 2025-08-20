Μεγάλη επιχείρηση του «ελληνικού FBI» σε νησιά για ναρκωτικά και εκβιασμούς – Τρεις συλλήψεις και προσαγωγές στην Κεφαλονιά

Εντατικές επιχειρήσεις πραγματοποιούν τις τελευταίες ημέρες άνδρες του «ελληνικού FBI» σε νησιά της χώρας, με στόχο την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και άλλων παραβατικών συμπεριφορών.

Σύμφωνα με το kefaloniafocus, στο επίκεντρο των επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) βρίσκεται η Κεφαλονιά. Μέχρι στιγμής, έχουν πραγματοποιηθεί τρεις συλλήψεις ατόμων για υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ σύμφωνα με τις οι αρμόδιες Αρχές, οι επιχειρήσεις θα ενταθούν το επόμενο διάστημα.

Το βράδυ της Τρίτης, ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας μαζί με την ειδική ομάδα που έχει μεταβεί στο νησί προχώρησαν σε νέες στοχευμένες εφόδους. Ακολούθησε νέα μεγάλη επιχείρηση τα ξημερώματα της Τετάρτης, η οποία κατέληξε σε προσαγωγές, με την προανάκριση να εξετάζει αν θα μετατραπούν σε συλλήψεις.

Όπως αναφέρει το kefaloniafocus, οι κινήσεις αυτές, που χαρακτηρίζονται συντονισμένες και καλά μελετημένες, έχουν ήδη αρχίσει να αλλάζουν το κλίμα στην τοπική κοινωνία. Πολλοί κάτοικοι δηλώνουν ανακουφισμένοι, καθώς για πρώτη φορά έπειτα από χρόνια βλέπουν τις Αρχές να επεμβαίνουν δυναμικά, με στόχο την αποκατάσταση της ασφάλειας και της τάξης.

Η συνέχεια των επιχειρήσεων αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές για την πλήρη εξάρθρωση των κυκλωμάτων που δραστηριοποιούνταν στην Κεφαλονιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιχειρήσεις έχουν γίνει και σε , Σκιάθο, Μύκονο και Σαντορίνη.