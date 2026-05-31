Guardian: Μπορεί η «επέμβαση» του Τραμπ στο Ιράν να αποδειχθεί σημαντικότερο παγκόσμιο σημείο καμπής από τον πόλεμο στο Βιετνάμ;

Σε ομιλία του το 1965, με την οποία δικαιολογούσε τον πόλεμο στο Βιετνάμ, ο Λίντον Μπ. Τζόνσον υποστήριξε ότι στόχος ήταν να διασφαλιστεί ότι «κάθε χώρα μπορεί να χαράξει το δικό της πεπρωμένο», καθώς μόνο σε έναν τέτοιο κόσμο θα μπορούσαν οι ΗΠΑ να εξασφαλίσουν τη δική τους ελευθερία. Ωστόσο, παραδέχτηκε επίσης ότι «οι ανθρώπινες αδυναμίες είναι τέτοιες που η βία συχνά προηγείται της λογικής, και η καταστροφή του πολέμου, τα έργα της ειρήνης».

Ήταν το είδος της κομψής δικαιολογίας της ηθικής αποστολής της χώρας στην οποία έχουν καταφύγει οι διαδοχικοί συγγραφείς ομιλιών των προέδρων των ΗΠΑ σε περιόδους πολέμου, σημειώνει ο Guardian.

Με την πεποίθηση ότι διαθέτουν απεριόριστη στρατιωτική υπεροχή και γεμάτοι τόσο ευγενείς προθέσεις, οι πρόεδροι των ΗΠΑ έχουν επανειλημμένα παρασυρθεί στο να ξεκινήσουν πολέμους, για να βρεθούν στη συνέχεια σε αμηχανία, παγιδευμένοι και τελικά καταρρακωμένοι από την αδυναμία τους να υπερισχύσουν έναν κατώτερο αντίπαλο τον οποίο είχαν εκτιμήσει εντελώς λανθασμένα.

Φαινόταν ασφαλές να υποθέσουμε ότι αυτή ήταν μια μοίρα που δεν θα έπληττε ποτέ τον Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν αμείλικτα αντίθετος στους ατέρμονους πολέμους που φαινόταν να μην έχουν καμία σχέση με την καθημερινότητα των υποστηρικτών του. Ποτέ δεν θα εξίσωσε τη στρατιωτική δύναμη με τη στρατιωτική νίκη.

Ωστόσο, η «μικρή εκδρομή του Τραμπ στο Ιράν», κρίνοντας από τα σχέδια των πιθανών ειρηνευτικών συμφωνιών που κυκλοφορούν, θεωρείται από όλους ως ήττα. Σχεδόν ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα – πιθανότατα μια επιστροφή στο παλιό status quo – ο πόλεμος φαίνεται κακώς σχεδιασμένος, ένα μνημείο συγκεχυμένων στόχων, κακού σχεδιασμού και λανθασμένων υποθέσεων.

Η σκιά του Βιετνάμ στην Αμερική του Τραμπ

Σε κλίμακα, φυσικά, η τρέχουσα σύγκρουση δεν μπορεί να συγκριθεί με τον πόλεμο του Βιετνάμ, ο οποίος διήρκεσε χρόνια, οδήγησε στον θάνατο 58.220 Αμερικανών στρατιωτών και συχνά θεωρείται το εμβληματικό και ασύγκριτο παράδειγμα της αλαζονείας των ΗΠΑ. Σε σύγκριση με την οδύσσεια του Βιετνάμ, το Ιράν μοιάζει περισσότερο με μια ημερήσια εκδρομή.

Όμως, όσον αφορά τις συνέπειες, είναι ακόμα πιθανό αυτή η «εκδρομή» να αποδειχθεί η μεγαλύτερη γεωπολιτική καμπή για την ασύγκριτη υπερδύναμη, η στιγμή που οι ΗΠΑ θα πρέπει να παραδεχτούν ότι χειρίστηκαν λανθασμένα έναν πόλεμο, όχι μόνο επειδή δεν είχαν πειστικό σχέδιο μάχης, αλλά και επειδή δεν είχαν μια μεγάλη στρατηγική που να ταιριάζει με τον τρόπο λειτουργίας του σύγχρονου κόσμου. Σε έναν αλληλοσυνδεδεμένο κόσμο, ο Τραμπ πιστεύει ότι η πρόοδος επιτυγχάνεται μέσω της σύγκρουσης, όχι της συνεργασίας.

Ειρωνικά για τον Τραμπ, η σκιά του Βιετνάμ πάντα ήταν μεγάλη, και όχι μόνο επειδή απέφυγε επανειλημμένα τη στρατιωτική θητεία. Από πολλές απόψεις, η πολιτική του απήχηση πηγάζει από το Βιετνάμ. Ο βραβευμένος με Πούλιτζερ συγγραφέας Φρέντρικ Λόγκεβαλ, καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, υποστήριξε πρόσφατα ότι «πολλά από τα προβλήματα που μαστίζουν σήμερα την Αμερική – η αποξένωση, η δυσαρέσκεια, ο κυνισμός, η δυσπιστία προς την κυβέρνηση, η κατάρρευση του πολιτικού διαλόγου και των θεσμών της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και η έλλειψη λογοδοσίας στους ισχυρούς θεσμούς – έχουν τις ρίζες τους στην εποχή του πολέμου του Βιετνάμ».

«Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι οι Αμερικανοί πέρασαν από την αφέλεια στην αρχή της εποχής του Βιετνάμ στον κυνισμό – έναν κυνισμό που μας αποξενώνει από την κυβέρνηση, απειλεί τη δημοκρατία, διότι καταστρέφει τη δύναμη του λαού να πιστεύει στην αλλαγή και να αγωνίζεται για την αλλαγή», είπε.

Είναι μέσα σε αυτό το πολωμένο πολιτικό περιβάλλον που ο Τραμπ επρόκειτο να αναδειχθεί.

Οι μακροχρόνιες διεθνείς επιπτώσεις της σύγκρουσης με το Ιράν

Είναι σαφές ότι οι εσωτερικές συνέπειες του πολέμου με το Ιράν στις ΗΠΑ δεν θα φτάσουν ποτέ το επίπεδο του Βιετνάμ. Είναι αλήθεια ότι ο πόλεμος ήταν αντιδημοφιλής από την αρχή, αλλά η κοινωνία δεν έχει διαλυθεί εξαιτίας του. Μόνο 13 σάκοι με πτώματα, ο καθένας από τους οποίους αποτελεί προσωπική τραγωδία, έχουν σταλεί στην πατρίδα. Το πολύ-πολύ, ο πληθωρισμός που προκαλείται από το ενεργειακό σοκ θα εξασφαλίσει ότι ένας ήδη αντιδημοφιλής πρόεδρος θα τιμωρηθεί στις ενδιάμεσες εκλογές, κάτι που ο ίδιος δηλώνει ότι δεν τον απασχολεί.

Ωστόσο, είναι αμφισβητήσιμο ότι οι διεθνείς συνέπειες του πολέμου στο Ιράν θα αποδειχθούν πιο μακροχρόνιες. Η πτώση της Σαϊγκόν τον Απρίλιο του 1975 δεν είχε τις ευρέως προβλεπόμενες παγκόσμιες επιπτώσεις. Το προβλεπόμενο «φαινόμενο ντόμινο» του κομμουνισμού που θα σάρωσε τη Νοτιοανατολική Ασία, όπως φοβούνταν ο Χένρι Κίσινγκερ και ο Τζόνσον, δεν υλοποιήθηκε, εκτός από την Καμπότζη και το Λάος.

Αντίθετα, ο πόλεμος που επέλεξε ο Τραμπ φαίνεται να αποτελεί ένδειξη ήττας που θα έχει επιπτώσεις σε διάφορους τομείς.

Σηματοδοτεί την κατάρρευση της 20ετούς στρατηγικής του Ισραήλ έναντι του Ιράν, η οποία αποσκοπούσε στην αλλαγή καθεστώτος, και θα επιταχύνει την ήδη ραγδαία πτώση της επιρροής της παρούσας ισραηλινής κυβέρνησης στην Ουάσινγκτον. Ο Ντάνι Σιτρινόβιτς, πρώην επικεφαλής του τμήματος Ιράν της ισραηλινής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, περιγράφει τον πόλεμο ως επιχειρησιακή επιτυχία αλλά στρατηγικό φιάσκο για το Ισραήλ.

Ο πόλεμος ωθεί επίσης τις μοναρχίες του Κόλπου να επανεκτιμήσουν σε βάθος τις γεωπολιτικές τους σχέσεις, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος κατά πόσον η ύπαρξη αμερικανικών βάσεων προσφέρει την ασφάλεια που απαιτείται για τη διαφοροποίηση των οικονομιών τους. Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ίσως επιδίδεται σε ευσεβείς πόθους όταν λέει ότι ο χρόνος δεν μπορεί ποτέ να γυρίσει πίσω ώστε να υποστηριχθούν οι αμερικανικές βάσεις. Αλλά εξίσου, οι ισχυρισμοί του Τραμπ ότι χώρες όπως η Σαουδική Αραβία ή το Κατάρ θα ομαλοποιήσουν τώρα τις σχέσεις τους με το Ισραήλ ή θα προσχωρήσουν στις συμφωνίες του Αβραάμ, ακούγονται παράλογοι – με τα λόγια του πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στο Ισραήλ Νταν Σάπιρο: «παραληρητικοί όσο ένα φεγγάρι φτιαγμένο από πράσινο τυρί».

Τα κράτη του Κόλπου θα προτιμούσαν μια ατελή ειρήνη επειδή δεν βλέπουν άλλη διέξοδο, δήλωσε η Μπάρμπαρα Λιφ, πρώην υφυπουργός των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, σε ένα σεμινάριο την περασμένη εβδομάδα.

Για όσους μελετούν την τέχνη του πολέμου, έχει επιβεβαιωθεί ο ρόλος των φθηνών drones ως του μεγάλου εξισωτικού παράγοντα στις σύγχρονες συγκρούσεις – ένα μάθημα που το Ιράν έμαθε από τη σύγκρουση στην Ουκρανία καλύτερα από το Πεντάγωνο. Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, υποσχέθηκε «θάνατο και καταστροφή από τον ουρανό», χτυπώντας 13.000 στόχους μόνο τον πρώτο μήνα, αλλά αυτό δεν έφερε τη νίκη, παρά μόνο την ανησυχητική εξάντληση των αποθεμάτων πυραύλων των ΗΠΑ και του κρατικού ταμείου.

Οι επιπτώσεις είναι πιθανό να πλήξουν σκληρά την Ευρώπη. Καθώς η πίεση στο βιοτικό επίπεδο θα διαχέεται στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, οι κεντρώοι κυβερνώντες στη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μια εκλογική ήττα που θα διαρρήξει την αρχιτεκτονική της ΕΕ. Το έργο των κυβερνώντων θα γίνει πιο δύσκολο αν ο Τραμπ υλοποιήσει την απειλή του να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από τα κράτη του ΝΑΤΟ ως αντίποινα για την «δειλή» άρνησή τους να έρθουν σε βοήθειά του.

«Η αυτοκτονία της υπερδύναμης»

Για το κατεστημένο της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων (CFR), τα λάθη στο Ιράν αποτελούν την τελική επιβεβαίωση ότι το εξαιρετικά προσωποκεντρικό και ενστικτώδες σύστημα «αρπακτικής» διπλωματίας του Τραμπ δεν κάνει παρά να δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη αναταραχή.

Την περασμένη εβδομάδα, το CFR ξεκίνησε μια ριζική αναθεώρηση της αμερικανικής στρατηγικής μετά τον Τραμπ. Η συντονίστρια της, Ρεμπέκα Λίσνερ, έχει ήδη προειδοποιήσει ότι ο πόλεμος «έχει καταφέρει ένα ενδεχομένως μοιραίο πλήγμα σε μια διεθνή τάξη υπό την ηγεσία των ΗΠΑ που βρισκόταν ήδη σε τεχνητή αναπνοή». Οι σύμμαχοι κρατούν αποστάσεις, οι μεσαίες δυνάμεις σχηματίζουν τις δικές τους συμμαχίες και περιοχές που κάποτε βρισκόταν σταθερά στην τροχιά της Ουάσιγκτον στρέφονται προς νέα κέντρα εξουσίας, είπε. Η πρώην αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μίρα Ραπ-Χούπερ, ήταν πιο σκληρή στο Τσάταμ Χάουζ, περιγράφοντάς το ως αυτοκτονία της υπερδύναμης. Οι

Στο βραχυπρόθεσμο διάστημα, δύο ερωτήματα από τον πόλεμο με το Ιράν έχουν επιβληθεί στους Δημοκρατικούς και, στην ουσία, έχουν ήδη απαντηθεί. Προωθήθηκαν τα συμφέροντα των ΗΠΑ με το να βρίσκονται τόσο κοντά στο Ισραήλ και την ηγεσία του; Δεν θα ήταν οι ΗΠΑ πιο ισχυρές αν επέστρεφαν σε συμμαχίες βασισμένες σε αξίες και στο νόμο, καθώς και στο συμφέρον;

Τι θα κάνει το Ιράν

Για το Ιράν, αποδυναμωμένο, εξαθλιωμένο αλλά και ενθαρρυμένο, η πορεία είναι ασαφής. Η Τεχεράνη ενδέχεται να χρειαστεί τελικά να κάνει παραχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό της πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων πολλών από αυτές που ήταν έτοιμη να προσφέρει στη Γενεύη τον Φεβρουάριο. Η εσωτερική πολιτική του Ιράν είναι απρόβλεπτη, αλλά η παρούσα κυβέρνηση έχει πιο στρατιωτικό χαρακτήρα, ενώ παράλληλα οι πιο σκληροπυρηνικοί στο κοινοβούλιο έχουν περιθωριοποιηθεί.

Ο Άλι Βαέζ από την International Crisis Group λέει ότι ο πόλεμος έχει δώσει στο Ιράν τρία δώρα: ιδεολογική αναζωογόνηση, την απαξίωση της ξένης στρατιωτικής επέμβασης στο εσωτερικό του Ιράν και την αποκατάσταση της στρατηγικής αποτροπής του. Οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν το απόλυτο μέσο αποτροπής τους εναντίον του Ιράν – τον πόλεμο – και αυτό δεν απέδωσε.

Στα Στενά του Ορμούζ, το Ιράν συνειδητοποίησε πώς η γεωγραφία και η παγκοσμιοποίηση του έχουν προσφέρει ένα ανεκτίμητο πλεονέκτημα, το οποίο θα χρειαστούν χρόνια κατασκευής νέων αγωγών για να υποτιμηθεί.

Η δύσκολη θέση του Τραμπ

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι παγκόσμιες κριτικές για τον πόλεμο του Τραμπ είναι τόσο καταδικαστικές, ώστε ο ίδιος να βασανίζεται και να διστάζει να υπογράψει ένα έγγραφο που ουσιαστικά θα τον επαναφέρει στο σημείο εκκίνησης, με κόστος 50 δισ. δολάρια. Η δύσκολη θέση του θυμίζει εκείνη που περιέγραψε ο Τζόνσον στη σύζυγό του, τη Λέιντι Μπερντ, το 1965: «Έχω την επιλογή να προχωρήσω με μεγάλο αριθμό θυμάτων ή να αποσυρθώ με ντροπή. Είναι σαν να βρίσκομαι σε αεροπλάνο και να πρέπει να επιλέξω ανάμεσα στο να συντριβώ ή να πηδήξω έξω. Δεν έχω αλεξίπτωτο».

Πράγματι, ο Τραμπ φαίνεται να έχει διανύσει μέσα σε λίγους μόνο μήνες τα διάφορα στάδια της θλίψης που προκάλεσε ο πόλεμος του Βιετνάμ, σύμφωνα με τον Γκίντεον Ρόουζ από το CFR, ο οποίος γράφει στο περιοδικό Foreign Affairs. Ο Ρόουζ αναφέρει ότι ο Τραμπ αρχικά αντέγραψε την ιστορία του Τζόνσον για το Βιετνάμ, που περιλάμβανε «είσοδο, κλιμάκωση, απογοητευτικό αδιέξοδο και διαπραγματεύσεις». Στη συνέχεια, προχώρησε στην προσέγγιση της κυβέρνησης Νίξον-Κίσινγκερ με «απειλητικές δηλώσεις, ακολουθούμενες από τη σταδιακή συνειδητοποίηση της ανάγκης να ξεμπλέξει μέσω μιας μη ικανοποιητικής, ασαφούς συμφωνίας».

Οι επαναλαμβανόμενες απειλές του Τραμπ να ανατινάξει χώρες έχουν μια ανατριχιαστική ομοιότητα με το παραλήρημα του Ρίτσαρντ Νίξον, όπως το περιγράφει ο πρώην επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, HR Haldeman, στις αναμνήσεις του.

Ο Χάλντεμαν θυμήθηκε τον Νίξον να εξηγεί ότι «θα μπορούσε να αναγκάσει τους Βορειοβιετναμέζους να συμμετάσχουν σε νόμιμες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Η απειλή ήταν το κλειδί, και ο Νίξον επινόησε μια φράση για τη θεωρία του… Είπε: “Το ονομάζω Θεωρία του Τρελού, Μπομπ. Θέλω οι Βορειοβιετναμέζοι να πιστέψουν ότι έχω φτάσει στο σημείο όπου θα μπορούσα να κάνω οτιδήποτε για να σταματήσω τον πόλεμο. Θα τους ρίξουμε απλώς την πληροφορία ότι, για όνομα του Θεού, ξέρετε ότι ο Νίξον έχει εμμονή με τον κομμουνισμό. Δεν μπορούμε να τον συγκρατήσουμε όταν είναι θυμωμένος – και έχει το χέρι του στο πυρηνικό κουμπί” – και ο ίδιος ο Χο Τσι Μιν θα βρίσκεται στο Παρίσι σε δύο μέρες ικετεύοντας για ειρήνη».

Ο Τραμπ μοιράζεται επίσης την πεποίθηση του Κίσινγκερ ότι χώρες όπως το Ιράν και το Βιετνάμ δεν μπορούν να αντισταθούν επ’ αόριστον. «Δεν μπορώ να πιστέψω», είπε ο Κίσινγκερ στην ομάδα του το 1969, «ότι μια μικρή δύναμη τέταρτης κατηγορίας όπως το Βόρειο Βιετνάμ δεν έχει κάποιο όριο αντοχής». Ζήτησε ένα «απολύτως καταστροφικό πλήγμα» και η ομάδα του παρουσίασε μια σειρά σεναρίων επίθεσης, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πυρηνικού όπλου για να κλείσει την κύρια οδό ανεφοδιασμού από την Κίνα.

Για το Βιετνάμ, δείτε το Ιράν. Μόλις το καθεστώς επέζησε του χάους που προκάλεσε το κύμα δολοφονιών των ηγετών του, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας του ανώτατου ηγέτη του, διαισθάνθηκε ότι δεν είχε σημείο θραύσης. Πράγματι, η αντίσταση αποτελεί μέρος της ιρανικής εθνικής κουλτούρας. Η ηγεσία του Ιράν βοηθήθηκε επίσης από την εμμονή του Τραμπ να εφαρμόσει το μοντέλο της Βενεζουέλας, εντοπίζοντας κάποιον εντός της χώρας για να αναλάβει την εξουσία, αντί να προωθήσει μια ευρύτερη, πιο χαοτική γενική εξέγερση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε εμφύλιο πόλεμο. Όσο απίθανο κι αν ακουγόταν αρχικά, τώρα φαίνεται πιθανό ότι το Ισραήλ όντως οραματιζόταν τον Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, τον πρώην προκλητικό πρόεδρο, να αναλάβει την εξουσία, προτιμώντας τον από τον Ρεζά Παχλαβί, τον γιο του εξόριστου σάχη.

Ο Τραμπ πίστευε ότι η πτώση του καθεστώτος θα γινόταν μέσα σε λίγες μέρες και ότι ο πόλεμος θα γινόταν αυτονόητος. Όταν αυτό δεν συνέβη, έψαξε ανάμεσα σε μια σειρά δικαιολογιών, χωρίς να απευθυνθεί τηλεοπτικά για τον πόλεμο μέχρι τις 2 Απριλίου. Μέχρι τότε, μεγάλο μέρος του ακροατηρίου του, βλέποντας την τιμή της βενζίνης, είχε ήδη απομακρυνθεί.

Ο Τζόνσον τουλάχιστον ένιωθε έντονα την ανάγκη να εξηγήσει γιατί οι Αμερικανοί στρατιώτες στέλνονταν στο εξωτερικό και θεωρούσε καθήκον του να προσπαθήσει να ενώσει τη χώρα για αυτόν τον σκοπό. Πράγματι, παραιτήθηκε από την προεδρία μόλις αντιλήφθηκε ότι αποτελούσε εμπόδιο στην επούλωση των πληγών της χώρας.

Πώς ο Τραμπ παγιδεύτηκε στα Στενά του Ορμούζ

Το εφεδρικό μήνυμα του Τραμπ ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο είχε αρκετά μειονεκτήματα. Το Ιράν είχε συμφωνήσει σε αυτό στο πλαίσιο της συμφωνίας που υπογράφηκε το 2015, από την οποία ο Τραμπ αποχώρησε κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του. Επιπλέον, ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε εξαλείψει πλήρως και οριστικά την ικανότητα του Ιράν να κατασκευάζει τέτοια όπλα, χάρη στις επιθέσεις που εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια του σύντομου πολέμου του Ιουνίου του 2025. Μια σειρά εμπειρογνωμόνων, μεταξύ των οποίων και η πρώην διαπραγματεύτρια της ΕΕ για τη συμφωνία του 2015, Φεντερίκα Μογκερίνι, κατακρίθηκε τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι το Ιράν ήταν κοντά στην κατοχή πυρηνικής βόμβας. «Δεν υπήρχαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η Τεχεράνη αποτελούσε άμεση πυρηνική απειλή ή ότι η διπλωματία είχε αποτύχει».

Ως αποτέλεσμα, είπε, ο πόλεμος ήταν παράνομος και απερίσκεπτος από την πρώτη κιόλας μέρα. Είπε: «Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι η είσοδος σε πόλεμο με το Ιράν θα ενδυνάμωνε τους πιο συντηρητικούς σκληροπυρηνικούς της χώρας, θα εξαπλώσει τη σύγκρουση σε ολόκληρη την περιοχή και θα οδηγήσει τις παγκόσμιες τιμές της ενέργειας σε εξωφρενικά επίπεδα». Οι αναλυτές είχαν σε μεγάλο βαθμό δίκιο.

Οι όλο και πιο εξοργισμένοι εκπρόσωποι του Λευκού Οίκου στράφηκαν στον ρόλο που είχε διαδραματίσει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο να πείσει τον Τραμπ να επιτεθεί στο Ιράν. Σε μια πρόσφατη συνέντευξη στο 60 Minutes, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επέμεινε ότι ήταν παραπλανητικό να λέγεται ότι είχε αναγκάσει τον Τραμπ να μπει στον πόλεμο. Τόσο ο ίδιος όσο και ο Τραμπ ζύγισαν από κοινού τους κινδύνους, αλλά παραδέχτηκε ότι «το πρόβλημα των Στενών του Ορμούζ έγινε κατανοητό καθώς ο πόλεμος συνεχιζόταν».

Αυτή ήταν μια εκπληκτική παραδοχή. Ο Φατίχ Μπιρόλ, διευθύνων σύμβουλος του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, αποκάλυψε πρόσφατα ότι στις συνεντεύξεις εργασίας στον ΟΕΕ, αφού ρωτούν τους υποψηφίους γιατί υποβάλλουν αίτηση για θέση στον ΟΕΕ, η δεύτερη ερώτηση είναι: «Τι θα κάνατε αν κλείσουν τα Στενά του Ορμούζ;» Ήταν ένα συνηθισμένο καταστροφικό σενάριο, όμως οι ΗΠΑ αναγκάστηκαν να αυτοσχεδιάσουν μια απάντηση.

Εξίσου λίγοι στο Πεντάγωνο προέβλεψαν το βαθμό στον οποίο το Ιράν θα κατέφευγε σε «τριγωνική εξαναγκαστική πίεση» – την επίθεση σε εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου των κρατών του Κόλπου, καθώς και σε εκτεθειμένες αμερικανικές βάσεις.

Η βιβλιογραφία των διεθνών σχέσεων υποστηρίζει ότι πρόκειται για ένα σχετικά ανεξερεύνητο φαινόμενο, κατά το οποίο «ένας εξαναγκαστής που στερείται άμεσης επιρροής επί ενός ανθεκτικού στόχου εξαναγκάζει έναν τρίτο που διαθέτει επιρροή επί του στόχου, και έναντι του οποίου ο στόχος είναι ευάλωτος, και τον χειραγωγεί ώστε να έρθει σε σύγκρουση συμφερόντων με τον στόχο».

Εν ολίγοις, ο πόλεμος μπορεί να μην επηρεάσει τις ίδιες τις ΗΠΑ, αλλά μπορεί να επηρεάσει όσους έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Ήταν η συμμαχία της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας, του Κατάρ, της Αιγύπτου και του Πακιστάν που το περασμένο Σαββατοκύριακο απέτρεψε την επιστροφή του Τραμπ στη σύγκρουση. Τώρα μπορούν να κρατήσουν τα ηνία στη Μέση Ανατολή, και αυτό που θα έχει σημασία είναι η σχέση που θα μπορέσουν να δημιουργήσουν με το Ιράν, ανεξάρτητα από τις ΗΠΑ.