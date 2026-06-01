Εύβοια: Σοβαρός τραυματισμός μοτοσικλετιστή μετά από σύγκρουση με Ι.Χ. – Δείτε φωτό

Το σοβαρό τραυματισμό μοτοσικλετιστή προκάλεσε τροχαίο ατύχημα το οποίο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή της Νέας Αρτάκης, στην Εύβοια.

Σύμφωνα με το evima.gr, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκαν μια μοτοσικλέτα με επιβατικό Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός της μοτοσικλέτας. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία και στη συνέχεια τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Επικράτησε μποτιλιάρισμα

Στο σημείο βρέθηκαν επίσης δυνάμεις της Αστυνομίας, οι οποίες προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες και διεξάγουν έρευνα για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος.

Στο σημείο επικράτησε μποτιλιάρισμα λόγω του τροχαίου.