Ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ έπληξε την κεντρική Χιλή – Δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε το απόγευμα της Κυριακής (31/5), στις 17:34 τοπική ώρα, περιοχή της κεντρικής Χιλής, κοντά στα σύνορα με Αργεντινή και Βολιβία, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικής Επισκόπησης (USGS).

Το εστιακό βάθος του σεισμού, το οποίο δεν απείχε πολύ από την πρωτεύουσα Σαντιάγο, σύμφωνα με το USGS, υπολογίζεται στα 15 χλμ.

Από την πλευρά του, και το Ευρωπαϊκό- Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) δίνει το σεισμό στα 6 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 16 χλμ. και επίκεντρο τα 16 χλμ. δυτικά βορειοδυτικά της πρωτεύουσας Σαντιάγο.

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για θύματα ή σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ παράλληλα δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι.