Η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή ανεβάζει την τιμή του πετρελαίου – Οι πρώτες ενδείξεις

  • Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι ΗΠΑ αυστηροποίησαν τους όρους διαπραγματεύσεων με το Ιράν για τη Μέση Ανατολή.
  • Η άνοδος αυτή έρχεται μετά από μια εβδομάδα έντονης πτώσης, κατά την οποία οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν πάνω από 11%.
  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να απέστειλε στην Τεχεράνη νέα εκδοχή πιθανής συμφωνίας, με αυστηρότερους διαπραγματευτικούς όρους.

Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου με την έναρξη των σχετικών συναλλαγών τη Δευτέρα, μετά από αναφορές του Σαββατοκύριακου πως οι ΗΠΑ έχουν αυστηροποιήσει τους όρους των διαπραγματεύσεων με το Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate ενισχύθηκε κατά 2,5%, φτάνοντας τα 89,60 δολάρια το βαρέλι.

Το Brent της Βόρειας Θάλασσας, εν τω μεταξύ, διαπραγματευόταν γύρω στα 93,16 δολάρια το βαρέλι για παράδοση Αυγούστου, καταγράφοντας άνοδο περίπου 2,2% σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής.

Άνοδος μετά την πτώση

Η αύξηση έρχεται μετά από μια εβδομάδα έντονης πτώσης, κατά την οποία οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν πάνω από 11%, λόγω προσδοκιών ότι μια επικείμενη ειρηνευτική συμφωνία θα μπορούσε να οδηγήσει στο άνοιγμα των ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ, μιας κρίσιμης θαλάσσιας οδού από την οποία διέρχεται σημαντικό μέρος της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και οι New York Times, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να απέστειλε στην Τεχεράνη νέα εκδοχή πιθανής συμφωνίας, με αυστηρότερους διαπραγματευτικούς όρους.

