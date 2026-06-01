Forbes: Η Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει η πλουσιότερη ομάδα στον κόσμο – Διαβάστε τη λίστα

Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι οι πλουσιότερες ομάδες στον κόσμο για το 2026, σύμφωνα με το περιοδικό Forbes.

Οι “μερένγκες”, μάλιστα, διατηρούν την πρώτη θέση για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά μολονότι τα τελευταία δύο έτη δεν έχουν κερδίσει ούτε τη Liga ούτε το Champions League.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η πρωταθλήτρια Ευρώπης των δύο τελευταίων χρόνων Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται στην πέμπτη θέση.

Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2024-25, η Ρεάλ Μαδρίτης σημείωσε έσοδα 1,27 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένα κατά 12% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσό που έχει καταγραφεί ποτέ για ποδοσφαιρικό σύλλογο και, σύμφωνα με το Forbes, ξεπερνά ακόμη και τα 1,23 δισεκατομμύρια δολάρια που είχαν ανακοινώσει οι Dallas Cowboys του NFL.

Η αξία της Ρεάλ Μαδρίτης εκτιμάται πλέον στα 9,5 δισεκατομμύρια δολάρια, διατηρώντας προβάδισμα δύο δισεκατομμυρίων έναντι της δεύτερης Μπαρτσελόνα, η οποία αποτιμάται στα 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται στη δεύτερη θέση της λίστας, έχοντας γίνει η μοναδική άλλη ποδοσφαιρική ομάδα που ξεπέρασε το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων σε ετήσια έσοδα. Στην τρίτη θέση ακολουθεί η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με αποτίμηση 7,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Στην πρώτη δεκάδα συναντώνται επίσης η Λίβερπουλ (6,2 δισ.), η Παρί Σεν Ζερμέν (5,8 δισ.), η Μπάγερν Μονάχου (5,7 δισ.), η Μάντσεστερ Σίτι (5,5 δισ.), η Άρσεναλ (5,4 δισ.), η Τσέλσι (4,2 δισ.) και η Τότεναμ (3 δισ.).

Συνολικά, οι 30 πολυτιμότεροι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι του κόσμου αποτιμώνται πλέον στα 87 δισεκατομμύρια δολάρια. Η μέση αξία τους φτάνει τα 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 21% σε σχέση με το 2025.

Αυξάνεται το ενδιαφέρον των επενδυτών για τις ευρωπαϊκές ομάδες

Το Forbes επισημαίνει ότι το ενδιαφέρον των επενδυτών για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο αυξάνεται συνεχώς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη εξαγορά της Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία αποτιμήθηκε περίπου στα 2,95 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ολοένα περισσότεροι Αμερικανοί επενδυτές αποκτούν μερίδια σε ευρωπαϊκές ομάδες.

Σύμφωνα με την έκθεση, περισσότεροι από τους μισούς συλλόγους της Premier League ανήκουν πλέον κατά πλειοψηφία σε Αμερικανούς ή αμερικανικά επενδυτικά σχήματα. Αντίστοιχα, εννέα από τις είκοσι ομάδες της Serie A ελέγχονται από Αμερικανούς ή Καναδούς επενδυτές.

Οι αναλυτές του Forbes εκτιμούν ότι η αύξηση των τηλεοπτικών εσόδων, οι νέες ή ανακαινισμένες αθλητικές εγκαταστάσεις και η αυξανόμενη διεθνής εμπορική εκμετάλλευση των συλλόγων θα συνεχίσουν να ενισχύουν τις αποτιμήσεις των κορυφαίων ποδοσφαιρικών brands τα επόμενα χρόνια.

Οι 10 πιο πολύτιμες ποδοσφαιρικές ομάδες του κόσμου το 2026 σύμφωνα με το Forbes: