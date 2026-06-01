Νέα κόντρα Τραμπ-CNN – Για τα πυρηνικά του Ιράν αυτή τη φορά

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Τραμπ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνεχίζεται η αντιπαράθεση του Ντόναλντ Τραμπ με το CNN, αυτή τη φορά με αφορμή δημοσίευμα του δικτύου σχετικά με το προσχέδιο συμφωνίας με το Ιράν και το πυρηνικό ζήτημα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι το CNN μετέδωσε εσφαλμένα πως η συμφωνία δεν αναφέρεται στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι οι πυρηνικές διατάξεις αποτελούν κεντρικό και εκτενές μέρος της συμφωνίας, ενώ παράλληλα εξαπέλυσε κριτική κατά του CNN, θέτοντας ερωτήματα για το μέλλον του δικτύου.
  • Το CNN, επικαλούμενο δορυφορικές εικόνες, αναφέρει ότι το Ιράν έχει αποκαταστήσει την πρόσβαση σε 50 από τις 69 εισόδους σηράγγων σε υπόγειες εγκαταστάσεις πυραύλων που δέχθηκαν πλήγματα από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Οι εικόνες δείχνουν πως η Τεχεράνη χρησιμοποίησε απλό εξοπλισμό για την αποκατάσταση, υποδηλώνοντας ότι οι πυραυλικές δυνατότητές της δεν μπορούν να καταστραφούν απλώς στοχεύοντας τις εισόδους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση του Ντόναλντ Τραμπ με το CNN. Αυτή τη φορά αφορμή αποτέλεσε δημοσίευμα του διεθνούς ειδησεογραφικού πρακτορείου σχετικά με το προσχέδιο συμφωνίας με το Ιράν, το οποίο αποσκοπεί στον τερματισμό της σύγκρουσης και στη ρύθμιση του πυρηνικού ζητήματος, όπως τουλάχιστον αναφέρει ο Λευκός Οίκος.

YFSF: Εντυπωσίασε ο Μέμος Μπεγνής ως Σοφία Αρβανίτη – Δείτε φωτό

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι το CNN μετέδωσε εσφαλμένα πως η συμφωνία δεν αναφέρεται στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, τονίζοντας ότι το κείμενο «αναφέρει με σαφήνεια πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Ερωτηματικά για το μέλλον του δικτύου

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι οι πυρηνικές διατάξεις αποτελούν κεντρικό και εκτενές μέρος της συμφωνίας, σημειώνοντας πως «το μεγαλύτερο μέρος του κειμένου αφορά διάφορες πτυχές του πυρηνικού ζητήματος».

Forbes: Η Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει η πλουσιότερη ομάδα στον κόσμο – Διαβάστε τη λίστα

Παράλληλα, εξαπέλυσε κριτική κατά του CNN, θέτοντας ερωτήματα για το μέλλον του δικτύου υπό τη νέα ιδιοκτησιακή του δομή.

Το Ιράν έχει αποκαταστήσει την πρόσβαση σε 50 από τις 69 εισόδους σηράγγων σε 18 υπόγειες εγκαταστάσεις πυραύλων που δέχθηκαν πλήγματα από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου του 2026 στο Ιράν, αναφέρει το CNN επικαλούμενο δορυφορικές εικόνες.

Κολομβία: Ο απερχόμενος πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο δεν αποδέχεται τα εκλογικά αποτελέσματα

Για εβδομάδες, οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ περιόρισαν την πρόσβαση του Ιράν στις υπόγειες εγκαταστάσεις πυραύλων του, καταστρέφοντας δρόμους και θάβοντας τις εισόδους των σηράγγων, ωστόσο οι δορυφορικές εικόνες που εξέτασε το CNN δείχνουν πώς το Ιράν χρησιμοποίησε απλό εξοπλισμό, όπως μπουλντόζες και φορτηγά, κάτι που σύμφωνα με ειδικούς υποδηλώνει ότι οι πυραυλικές δυνατότητες της Τεχεράνης δεν μπορούν να καταστραφούν απλώς στοχεύοντας τις εισόδους των σηράγγων.

 

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ