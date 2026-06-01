Νέα κόντρα Τραμπ-CNN – Για τα πυρηνικά του Ιράν αυτή τη φορά

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση του Ντόναλντ Τραμπ με το CNN. Αυτή τη φορά αφορμή αποτέλεσε δημοσίευμα του διεθνούς ειδησεογραφικού πρακτορείου σχετικά με το προσχέδιο συμφωνίας με το Ιράν, το οποίο αποσκοπεί στον τερματισμό της σύγκρουσης και στη ρύθμιση του πυρηνικού ζητήματος, όπως τουλάχιστον αναφέρει ο Λευκός Οίκος.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι το CNN μετέδωσε εσφαλμένα πως η συμφωνία δεν αναφέρεται στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, τονίζοντας ότι το κείμενο «αναφέρει με σαφήνεια πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Ερωτηματικά για το μέλλον του δικτύου

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι οι πυρηνικές διατάξεις αποτελούν κεντρικό και εκτενές μέρος της συμφωνίας, σημειώνοντας πως «το μεγαλύτερο μέρος του κειμένου αφορά διάφορες πτυχές του πυρηνικού ζητήματος».

Παράλληλα, εξαπέλυσε κριτική κατά του CNN, θέτοντας ερωτήματα για το μέλλον του δικτύου υπό τη νέα ιδιοκτησιακή του δομή.

Το Ιράν έχει αποκαταστήσει την πρόσβαση σε 50 από τις 69 εισόδους σηράγγων σε 18 υπόγειες εγκαταστάσεις πυραύλων που δέχθηκαν πλήγματα από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου του 2026 στο Ιράν, αναφέρει το CNN επικαλούμενο δορυφορικές εικόνες.

Για εβδομάδες, οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ περιόρισαν την πρόσβαση του Ιράν στις υπόγειες εγκαταστάσεις πυραύλων του, καταστρέφοντας δρόμους και θάβοντας τις εισόδους των σηράγγων, ωστόσο οι δορυφορικές εικόνες που εξέτασε το CNN δείχνουν πώς το Ιράν χρησιμοποίησε απλό εξοπλισμό, όπως μπουλντόζες και φορτηγά, κάτι που σύμφωνα με ειδικούς υποδηλώνει ότι οι πυραυλικές δυνατότητες της Τεχεράνης δεν μπορούν να καταστραφούν απλώς στοχεύοντας τις εισόδους των σηράγγων.