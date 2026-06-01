Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν – Αλλαγές στη συμφωνία προτείνει η Τεχεράνη

Το Ιράν προχωρά σε τροποποιήσεις στο προσχέδιο του Μνημονίου Κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim, το οποίο επικαλείται ανώνυμη πηγή.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται μετά από δημοσιεύματα ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να απέστειλε στην Τεχεράνη αυστηρότερη εκδοχή του προτεινόμενου συμφωνητικού, γεγονός που αναδεικνύει τις σημαντικές διαφωνίες που εξακολουθούν να χωρίζουν τις δύο πλευρές.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι διαπραγματεύσεις γύρω από το κείμενο βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις δύο πλευρές να καταθέτουν τακτικά προτάσεις για τροποποιήσεις.

Παράλληλα, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον δεν είναι αξιόπιστος συνομιλητής, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχθεί καμία συμφωνία, εάν δεν διασφαλιστούν πλήρως τα ιρανικά δικαιώματα.

