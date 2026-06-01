Σαν σήμερα 1 Ιουνίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Παγκόσμια Ημέρα Γάλακτος.
- Παγκόσμια Ημέρα Γονέων.
Γεγονότα
1495: Η πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά για την παραγωγή του σκοτσέζικου ουίσκι γίνεται από τον μοναχό Τζον Κορ.
1930: Ο Παναθηναϊκός νικά 8-2 τον Ολυμπιακό, στη μεγαλύτερης έκτασης νίκη που έχει πετύχει ποτέ επί του αιώνιου αντιπάλου του.
1938: Κυκλοφορεί το πρώτο κόμικ με περιπέτειες του Σούπερμαν.
1962: Θεμελιώνεται το αεροδρόμιο του Ελληνικού.
1967: Κυκλοφορεί το αριστουργηματικό άλμπουμ των Beatles «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band».
1973: Η χούντα των συνταγματαρχών προχωρεί στην κατάργηση της μοναρχίας στην Ελλάδα και στην εγκαθίδρυση Προεδρικής Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, με Συντακτική Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου.
1973: Υπογράφεται η Συμφωνία σύνδεσης Κύπρου – ΕΟΚ.
1998: Ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με έδρα τη Φρανκφούρτη.
Γεννήσεις
1265: Ντάντε Αλιγκιέρι, γνωστότερος στην Ελλάδα ως Δάντης, εθνικός ποιητής της Ιταλίας. («Θεία Κωμωδία») (Θαν. 14/9/1321).
1926: Μέριλιν Μονρόε, Αμερικανίδα ηθοποιός. (Θάν. 5/8/1962).
1940: Κατερίνα Γώγου, Ελληνίδα ποιήτρια και ηθοποιός. (Θάν. 3/10/1993).
Θάνατοι
1960: Αρμάνδος Δελλαπατρίδης, γραφική πολιτική φιγούρα του Μεσοπολέμου, αρχηγός του «Κόμματος των Κυανόλευκων». (Γενν. 1895).
1981: Χρηστάκης, Χρήστος Σύρπος το πραγματικό όνομά του, λαϊκός τραγουδιστής. (Γενν. 1924).
2008: Υβ Σεν Λοράν, Ενρί Ντονά Ματιέ το πραγματικό όνομά του, Γάλλος σχεδιαστής μόδας. (Γενν. 1/8/1936).