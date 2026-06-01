Σαν σήμερα 1 Ιουνίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα Γάλακτος.

Παγκόσμια Ημέρα Γονέων.

Γεγονότα

1495: Η πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά για την παραγωγή του σκοτσέζικου ουίσκι γίνεται από τον μοναχό Τζον Κορ.

1930: Ο Παναθηναϊκός νικά 8-2 τον Ολυμπιακό, στη μεγαλύτερης έκτασης νίκη που έχει πετύχει ποτέ επί του αιώνιου αντιπάλου του.

1938: Κυκλοφορεί το πρώτο κόμικ με περιπέτειες του Σούπερμαν.

1962: Θεμελιώνεται το αεροδρόμιο του Ελληνικού.

1967: Κυκλοφορεί το αριστουργηματικό άλμπουμ των Beatles «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band».

1973: Η χούντα των συνταγματαρχών προχωρεί στην κατάργηση της μοναρχίας στην Ελλάδα και στην εγκαθίδρυση Προεδρικής Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, με Συντακτική Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου.

1973: Υπογράφεται η Συμφωνία σύνδεσης Κύπρου – ΕΟΚ.

1998: Ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με έδρα τη Φρανκφούρτη.

Γεννήσεις

1265: Ντάντε Αλιγκιέρι, γνωστότερος στην Ελλάδα ως Δάντης, εθνικός ποιητής της Ιταλίας. («Θεία Κωμωδία») (Θαν. 14/9/1321).

1926: Μέριλιν Μονρόε, Αμερικανίδα ηθοποιός. (Θάν. 5/8/1962).

1940: Κατερίνα Γώγου, Ελληνίδα ποιήτρια και ηθοποιός. (Θάν. 3/10/1993).

Θάνατοι

1960: Αρμάνδος Δελλαπατρίδης, γραφική πολιτική φιγούρα του Μεσοπολέμου, αρχηγός του «Κόμματος των Κυανόλευκων». (Γενν. 1895).

1981: Χρηστάκης, Χρήστος Σύρπος το πραγματικό όνομά του, λαϊκός τραγουδιστής. (Γενν. 1924).

2008: Υβ Σεν Λοράν, Ενρί Ντονά Ματιέ το πραγματικό όνομά του, Γάλλος σχεδιαστής μόδας. (Γενν. 1/8/1936).