Αμερικανικά πλήγματα «αυτοάμυνας» σε ιρανικούς στόχους – Το Κουβέιτ αναχαιτίζει πυραύλους

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε πως πραγματοποίησε πλήγματα αυτοάμυνας σε βάρος ιρανικών στρατιωτικών στόχων το Σαββατοκύριακο, στο πλαίσιο αντίδρασης απέναντι σε αυτό που χαρακτήρισε ως «ιρανική επιθετικότητα».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν εγκαταστάσεις ραντάρ καθώς και κέντρα διοίκησης και ελέγχου μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στις περιοχές Γκορούκ και στο νησί Κεσμ του Ιράν.

H CENTCOM ανέφερε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση σε «επιθετικές ενέργειες του Ιράν», οι οποίες, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, περιλάμβαναν την κατάρριψη ενός αμερικανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους τύπου MQ-1 Predator που πετούσε πάνω από διεθνή ύδατα.

Πύραυλοι και drones κατά Κουβέιτ

Στο μεταξύ, η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ αναχαιτίζει σήμερα το πρωί επιθέσεις με πυραύλους και drones, ενώ σειρήνες αεράμυνας ηχούν σε όλη τη χώρα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KUNA, χωρίς να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες.