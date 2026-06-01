Axios: Νέο σχέδιο εκεχειρίας προωθεί ο Ρούμπιο σε Ισραήλ-Λίβανο

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επικοινώνησε το τελευταίο 48ωρο με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, και με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ. Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σε μια προσπάθεια να προωθήσει ένα νέο σχέδιο εκεχειρίας, σύμφωνα με δημοσιογράφο του ιστότοπου Axios ο οποίος επικαλείται κορυφαίο Αμερικανό αξιωματούχο στο Λευκό Οίκο.

Ως πρώτο βήμα, οι ΗΠΑ έχουν προτείνει να σταματήσει η Χεζμπολάχ τις επιθέσεις της εναντίον ισραηλινών εδαφών και το Ισραήλ να αναστείλει τα πλήγματα στην περιοχή της Βηρυτού.

Προσκόμματα από τον πρόεδρο του λιβανικού Κοινοβουλίου

Ο Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο λιβανέζος πρόεδρος Ζοζέφ Αούν εμφανίστηκε πρόθυμος να προωθήσει την πρόταση, ωστόσο ο πρόεδρος του λιβανικού Κοινοβουλίου Ναμπίχ Μπέρι ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ πρέπει πρώτα να σταματήσει τις επιθέσεις του.