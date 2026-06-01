Axios: Νέο σχέδιο εκεχειρίας προωθεί ο Ρούμπιο σε Ισραήλ-Λίβανο

  • Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, προωθεί ένα νέο σχέδιο εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, έχοντας επικοινωνήσει με τους ηγέτες των δύο χωρών.
  • Ως πρώτο βήμα, οι ΗΠΑ έχουν προτείνει τη διακοπή των επιθέσεων της Χεζμπολάχ εναντίον ισραηλινών εδαφών και την αναστολή των πληγμάτων του Ισραήλ στην περιοχή της Βηρυτού.
  • Ο πρόεδρος του λιβανικού Κοινοβουλίου, Ναμπίχ Μπέρι, εμφανίζεται αρνητικός, ζητώντας από το Ισραήλ να σταματήσει πρώτα τις επιθέσεις του, παρά την προθυμία του προέδρου Ζοζέφ Αούν.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επικοινώνησε το τελευταίο 48ωρο με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, και με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ. Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σε μια προσπάθεια να προωθήσει ένα νέο σχέδιο εκεχειρίας, σύμφωνα με δημοσιογράφο του ιστότοπου Axios ο οποίος επικαλείται κορυφαίο Αμερικανό αξιωματούχο στο Λευκό Οίκο.

Ως πρώτο βήμα, οι ΗΠΑ έχουν προτείνει να σταματήσει η Χεζμπολάχ τις επιθέσεις της εναντίον ισραηλινών εδαφών και το Ισραήλ να αναστείλει τα πλήγματα στην περιοχή της Βηρυτού.

Προσκόμματα από τον πρόεδρο του λιβανικού Κοινοβουλίου

Ο Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο λιβανέζος πρόεδρος Ζοζέφ Αούν εμφανίστηκε πρόθυμος να προωθήσει την πρόταση, ωστόσο ο πρόεδρος του λιβανικού Κοινοβουλίου Ναμπίχ Μπέρι ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ πρέπει πρώτα να σταματήσει τις επιθέσεις του.

