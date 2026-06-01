e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Πρεμιέρα σήμερα για τις πληρωμές – Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους

Συνολικά 69.320.000 ευρώ θα καταβάλουν ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 72.990 δικαιούχους από σήμερα έως τις 5 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών.

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανακοίνωσε τις καταβολές που θα πραγματοποιηθούν μέσα στην εβδομάδα. Οι πληρωμές αφορούν εφάπαξ, εξωιδρυματικά επιδόματα, επιδόματα ανεργίας, επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης.

Από τον e-ΕΦΚΑ θα πραγματοποιηθούν οι εξής πληρωμές:

Από τις 2 έως και τις 5 Ιουνίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους, μετά την έκδοση αποφάσεων για εφάπαξ.

Στις 3 Ιουνίου θα καταβληθούν 320.000 ευρώ σε 390 δικαιούχους για την πληρωμή εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ Ιουνίου 2026.

Από τη ΔΥΠΑ θα πραγματοποιηθούν οι εξής καταβολές: