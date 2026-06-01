Μιχάλης Ρέππας: Ήταν εγκληματικό λάθος που δεν επιτρέπαμε να παιχτούν σε επαναλήψεις οι «3 Χάριτες» και το «Δις εξαμαρτείν»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε στο «The 2Night Show» τον Μιχάλη Ρέππα και τον Θανάση Παπαθανασίου, το κορυφαίο συγγραφικό δίδυμο που εδώ και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες έχει συνδεθεί με την ελληνική κωμωδία. Οι δύο δημιουργοί μοιράστηκαν άγνωστες ιστορίες από την κοινή τους πορεία, θυμήθηκαν τα πρώτα τους βήματα και αναφέρθηκαν στην πρώτη τους γνωριμία, η οποία έγινε μέσω της Άννας Βαγενά σε μια τσαγερί.

Στη διάρκεια της συνέντευξης απάντησαν σε προσωπικές ερωτήσεις, αποκαλύπτοντας τη στενή σχέση και τη βαθιά σύνδεση που έχουν αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια. Παράλληλα, τοποθετήθηκαν απέναντι στο ζήτημα της πολιτικής ορθότητας, εξηγώντας ότι αισθάνονται τυχεροί που έχτισαν την καριέρα τους πριν από την έντονη παρουσία του «political correctness».

Επιπλέον, μίλησαν για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν κατά καιρούς τις αρνητικές κριτικές, ενώ θυμήθηκαν τις προσδοκίες που είχαν για την εμπορική πορεία της ταινίας «Safe Sex» όταν ολοκληρώθηκε το μοντάζ της. Δεν παρέλειψαν, επίσης, να αναφερθούν σε ένα σημαντικό λάθος που, όπως παραδέχθηκαν, έκαναν σχετικά με τις επαναλήψεις των επιτυχημένων σειρών «3 Χάριτες» και «Δις Εξαμαρτείν».

«Ήταν εγκληματικό λάθος που δεν επιτρέπαμε να παιχτούν σε επαναλήψεις οι “3 Χάριτες” και το “Δις εξαμαρτείν”. Όποιος κάνει, κάνει και λάθη. Αυτό ήταν εγκληματικό λάθος. Θα θέλαμε τώρα να παίζονται συνέχεια. Γιατί να μην είχαμε και εμείς όπως έχει ο Χάρης το “Κωνσταντίνου και Ελένης”; Θα μου άρεσε να παίζει κάθε μέρα η σειρά μου. Στερήσαμε από το έργο μας την αναπνοή σε νέο τηλεοπτικό κοινό» είπε ο Μιχάλης Ρέππας.

Τέλος, παρουσίασαν τα νέα τους καλλιτεχνικά σχέδια, μιλώντας για τη μεγάλη περιοδεία της σατιρικής κωμωδίας «Όχι άλλο κάρβουνο», τη θεατρική διασκευή του έργου «Κατά Φαντασίαν Ασθενής» με πρωταγωνιστή τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη, καθώς και το νέο τους μιούζικαλ «Του Αγοριού Απέναντι», που ανέβηκε στο Θέατρο Άλσος με τα αγαπημένα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα.

