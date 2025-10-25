Μιχάλης Ρέππας: «Ακρότητες του τύπου να μην ακούγεται η λέξη χοντρός μου φαίνονται πολύ υπερβολικές»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μιχάλης Ρέππας

Τον Μιχάλη Ρέππα συνάντησε η κάμερα της εκπομπής της Σίσσυς Χρηστίδου. Ο καταξιωμένος σεναριογράφος, ο οποίος βρίσκεται πίσω από επιτυχημένες παραστάσεις, ταινίες και αγαπημένα σίριαλ, στη διάρκεια των δηλώσεών του, που προβλήθηκαν το πρωί του Σαββάτου (25/10), ρωτήθηκε για το θέμα της πολιτικής ορθότητας και τόνισε ότι καλό είναι να μην πληγώνουμε πρόσωπα ή κοινωνικές ομάδες. Ωστόσο, σημείωσε ότι το να μην ακούγεται η λέξη «χοντρός», ενώ με ευκολία χρησιμοποιούμε το «λεπτός»,  είναι «ακρότητα».

Σε ερώτηση για το αν είμαστε υπερβολικοί πολλές φορές στο θέμα της πολιτικής ορθότητας, ο Μιχάλης Ρέππας απάντησε: «Καλό είναι να φροντίζουμε να μην πληγώνουμε πρόσωπα ή κοινωνικές ομάδες!».

Στη συνέχεια, ο επιτυχημένος σεναριογράφος εξήγησε πως: «Από εκεί και πέρα, ακρότητες του τύπου να μην ακούγεται η λέξη χοντρός μου φαίνονται πάρα πολύ υπερβολικές. Όπως μπορούμε τόσο εύκολα να λέμε την λέξη λεπτός, πιστεύω ότι άλλο τόσο εύκολα λέμε και τη λέξη χοντρός».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

4 red flags στα ραντεβού που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Λίπος στο συκώτι: 6 νόστιμα σνακ που κάνουν αποτοξίνωση, σύμφωνα με γαστρεντερολόγο

Ελβετικό φράγκο: Πότε είναι η κρίσιμη δίκη του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες

Ελαιόλαδο: Πού θα φτάσει η τιμή του στα ράφια

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τους αριθμούς σε 30 δευτερόλεπτα;

Apple: Πώς να χρησιμοποιήσετε τη ζωντανή μετάφραση στα AirPods σας;
περισσότερα
17:42 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Ζέτα Δούκα: «Δυστυχώς η γυναικεία αλληλεγγύη δεν είναι δεδομένη…»

Στην Ιωάννα Μαλέσκου για την εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», έδωσε συνέντευξη η Ζέτα Δούκα, η οποία ...
13:35 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Γιώργος Τσαλίκης: «Ήμουν άρρωστος και δυσκολεύτηκα πολύ – Έκανα μια προσευχή»

Τα 50 χρόνια του έκλεισε ο Γιώργος Τσαλίκης και το γιόρτασε με ένα μεγάλο πάρτι το βράδυ της Π...
13:19 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Ιεροκλής Μιχαηλίδης: «25 χρονών και ρεμάλι, δεν είσαι ο καλύτερος γονέας»

Ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου στο MEGA το πρωί του Σ...
12:53 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Υπολοχαγός Νατάσσα: Η εκκλησία στην Αττική όπου γυρίστηκε η διάσημη σκηνή με τα πολυβόλα – Βίντεο

Η Υπολοχαγός Νατάσα προβάλλεται κάθε χρόνο στην επέτειο της 28ης Οκτωβρίου αλλά ταυτόχρονα απο...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς