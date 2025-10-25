Διονύσης Σαββόπουλος: Η στιγμή που η πομπή αναχωρεί υπό τους ήχους της «Συννεφούλας» για το Α’ Νεκροταφείο – ΒΙΝΤΕΟ

Τραγουδώντας δυνατά τους στίχους της «Συννεφούλας» που έπαιζε η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού πλήθη κόσμου αποχαιρέτισαν τον Διονύση Σαββόπουλο. Με ένα θερμό χειροκρότημα και ρίγη συγκίνησης από τους παρευρισκόμενους η πομπή ξεκίνησε από την Μητρόπολη Αθηνών για το Α’ Νεκροταφείο.

Η σορός του βρισκόταν από τις 8:30 έως τις 11:30 στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών, όπου πλήθος κόσμου, πολιτικοί, καλλιτέχνες, συγγενείς και φίλοι, απεύθυναν το τελευταίο «αντίο» στον ανεπανάληπτο δημιουργό που σφράγισε την ελληνική μουσική.

Επικήδειους εκφώνησαν μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η τέως πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, ο Γιώργος Σκαμπαρδώνης, ο γιος του, ο εγγονός του, ο Σταμάτης Φασουλής, η γιατρός Α. Κοτανίδου και ο Α. Κυριτσόπουλος.

Στον επικήδειό του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε με συγκίνηση για τον Δ. Σαββόπουλο, χαρακτηρίζοντάς τον «Χρονογράφο του νεοελληνικού ταξιδιού επί μισό αιώνα».