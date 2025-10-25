Τρομεροί γονείς: Τι θα δούμε αυτό το σαββατοκύριακο

Η Ναταλία έχει… χάσει 22 Σκωτσέζους τουρίστες, ο Θωμάς έχει ερωτική απογοήτευση, ο Στέφανος δεν έχει «έμπνευση» και η Λουκία φέρνει στο σπίτι το νέο της αμόρε στη σειρά “Τρομεροί γονείς” που θα προβληθεί απόψε και αύριο στις 20:00 στον Alpha.

Ο Στέφανος έχει writer’s block δεν μπορεί να σκεφτεί τίποτα. Σκέφτεται μήπως αλλάξει δουλειά. Η Ναταλία στο γραφείο έχασε 22 Σκωτσέζους τουρίστες που κατέβηκαν από το hop on hop off λεωφορείο αλλά δεν ξαναεμφανίστηκαν.

Τους ψάχνουν με τον Σταύρο. Ο Θωμάς είναι χάλια γιατί η Ντίνα πήγε σε άλλον συμμαθητή της να διαβάσουν μαθηματικά.

Ερμής και Άλεξ αποφασίζουν να φτιάξουν κρουασανάκια σοκολάτας για να γλυκάνουν τους δικούς του αλλά καταλήγουν σε αλευροπόλεμο. Η Ναταλία προσπαθεί να επιβάλει την τάξη όταν έχει μια απρόσμενη επίσκεψη.

Στο επεισόδιο της Κυριακής…

Στο σπίτι είναι η γιαγιά Λουκία που αλλοίμονο αν την φωνάξουν γιαγιά. Ότι έχουν μάθει τα παιδιά ως τώρα τα ξεχνάνε γιατί η Λουκία τους κάνει όλα τα χατίρια και τα κακομαθαίνει.

Η Ναταλία φοβάται ότι ίσως δεν ήρθε μόνο για την εκδρομή με τους συμμαθητές της αλλά για να μείνει μόνιμα μαζί τους. Η Λουκία όμως του επιφυλάσσει μια μεγαλύτερη έκπληξη, ειδικά στο γιο της, όταν θα εμφανιστεί ο Χάρης, το νέο της αμόρε…

Η Λίλα έρχεται στο σπίτι και φτιάχνει τα νύχια της Λουκίας έχοντας κατά νου να της ζητήσει μια εξυπηρέτηση. Ο Θωμάς για να ρίξει την Ντίνα γράφεται να κάνει Νιντζούτσου που κάνει κι αυτή.

Αποφασίζουν αντί να πάνε στην εκδρομή της τάξης να πάνε κάπου οι δυο τους. Θα τα καταφέρουν; Η Ναταλία βγαίνει ραντεβού με έναν απ’ τους συμμαθητές της.

Στο ρόλο του Χάρη, ο Κώστας Κόκλας.

Δείτε το trailer: