Τρομεροί γονείς: Τι θα δούμε αυτό το σαββατοκύριακο

Νάντια Ρηγάτου

Media

Τρομεροί γονείς: Τι θα δούμε αυτό το σαββατοκύριακο

Η Ναταλία έχει… χάσει 22 Σκωτσέζους τουρίστες, ο Θωμάς έχει ερωτική απογοήτευση, ο Στέφανος δεν έχει «έμπνευση» και η Λουκία φέρνει στο σπίτι το νέο της αμόρε στη σειρά “Τρομεροί γονείς” που θα προβληθεί απόψε και αύριο στις 20:00 στον Alpha.

 Ο Στέφανος έχει writer’s block δεν μπορεί να σκεφτεί τίποτα. Σκέφτεται μήπως αλλάξει δουλειά. Η Ναταλία στο γραφείο έχασε 22 Σκωτσέζους τουρίστες που κατέβηκαν από το hop on hop off λεωφορείο αλλά δεν ξαναεμφανίστηκαν.

Τους ψάχνουν με τον Σταύρο. Ο Θωμάς είναι χάλια γιατί η Ντίνα πήγε σε άλλον συμμαθητή της να διαβάσουν μαθηματικά.

Ερμής και Άλεξ αποφασίζουν να φτιάξουν κρουασανάκια σοκολάτας για να γλυκάνουν τους δικούς του αλλά καταλήγουν σε αλευροπόλεμο. Η Ναταλία προσπαθεί να επιβάλει την τάξη όταν έχει μια απρόσμενη επίσκεψη.

 Στο επεισόδιο της Κυριακής…

Στο σπίτι είναι η γιαγιά Λουκία που αλλοίμονο αν την φωνάξουν γιαγιά. Ότι έχουν μάθει τα παιδιά ως τώρα τα ξεχνάνε γιατί η Λουκία τους κάνει όλα τα χατίρια και τα κακομαθαίνει.

Η Ναταλία φοβάται ότι ίσως δεν ήρθε μόνο για την εκδρομή με τους συμμαθητές της αλλά για να μείνει μόνιμα μαζί τους. Η Λουκία όμως του επιφυλάσσει μια μεγαλύτερη έκπληξη, ειδικά στο γιο της, όταν θα εμφανιστεί ο Χάρης, το νέο της αμόρε…

Η Λίλα έρχεται στο σπίτι και φτιάχνει τα νύχια της Λουκίας έχοντας κατά νου να της ζητήσει μια εξυπηρέτηση. Ο Θωμάς για να ρίξει την Ντίνα γράφεται να κάνει Νιντζούτσου που κάνει κι αυτή.

Αποφασίζουν αντί να πάνε στην εκδρομή της τάξης να πάνε κάπου οι δυο τους. Θα τα καταφέρουν; Η Ναταλία βγαίνει ραντεβού με έναν απ’ τους συμμαθητές της.

Στο ρόλο του Χάρη, ο Κώστας Κόκλας.

 Δείτε το trailer:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Λίπος στο συκώτι: 6 νόστιμα σνακ που κάνουν αποτοξίνωση, σύμφωνα με γαστρεντερολόγο

Έχουν οι γονείς σας χοληστερίνη; Ειδικοί του Cleveland απαντούν αν είναι κληρονομική και τι να κάνετε

Ίος: Αυτά είναι τα διαφορετικά «πρόσωπα» νησιού, σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή τους και ποια μεγάλη αλλαγή εξετάζεται

Ανακαλύφθηκε «Super Earth» σε απόσταση μικρότερη των 20 ετών φωτός – «Aποτελεί έναν πολλά υποσχόμενο στόχο για την αναζήτησ...

Copilot Fall Release: Η ανθρώπινη προσέγγιση στην τεχνητή νοημοσύνη
περισσότερα
16:30 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Η Γη της Ελιάς: Η Ασπασία δίνει εντολή συμβόλαιο θανάτου εναντίον του Δημοσθένη – Καθηλωτικά τα επόμενα επεισόδια

Η επιστροφή προσώπων από το παρελθόν, ένα σχέδιο εκδίκησης που παίρνει σάρκα και οστά αλλά και...
15:50 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Τηλεθέαση (24/10): Ποια προγράμματα κατέκτησαν την κορυφή στην prime time;

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις στα νούμερα της τηλεθέασης στην prime time και late night ζών...
14:04 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Η Realnews αυτής της Κυριακής (26/10/2025)

Με τίτλο: “Διπλωματικό «σκάκι» με την Τουρκία” κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews.  Η ε...
14:00 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Άγιος έρωτας: Η Σοφία σε νευρικό κλονισμό – Ραγδαίες εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια

Συνταρακτικά είναι τα επόμενα επεισόδια της σειράς “Άγιος Έρωτας” που έρχονται από...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς