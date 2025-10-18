«Τρομεροί γονείς»: Backstage στην οικογενειακή κωμωδία του Alpha – Τι αποκάλυψαν οι πρωταγωνιστές

Η κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα και η Ελισάβετ Οικονόμου βρέθηκαν στο γύρισμα της οικογενειακής κωμωδίας του Alpha, «Τρομεροί γονείς» και μίλησαν με τους πρωταγωνιστές της σειράς.

«Γενικά είμαι πολύ χαρούμενη που κάνω αυτή τη σειρά, γιατί είναι η πιο ξεκούραστη σειρά που έχω κάνει στη ζωή μου» μας λέει αρχικά η Ευδοκία Ρουμελιώτη και συνεχίζει, «είναι κάτι που είναι πάρα πολύ κοντά σε μένα και νομίζω πως εμείς κάνουμε μια κωμωδία με ανθρώπους της διπλανής πόρτας. Βλέπω πάρα πολλές ομοιότητες στη ζωή μου με την δουλειά μου τελικά… Ο Στέφανος και η Ναταλία είναι ένα ζευγάρι το οποίο είναι αρκετά χρόνια παντρεμένο, αλλά μ’ έναν τρόπο προσπαθεί μέσα στα προβλήματα της καθημερινότητας να κάνει τα πάντα ώστε να μη χαθεί η επαφή του. Έκαναν παιδιά γιατί ήθελαν να κάνουν παιδιά».

Ο Γιώργος Κριθάρας μάς λέει για τον ρόλο του και τη σειρά: «Είμαι ο Στέφανος Στεφανίδης, κατάγομαι από τη Θεσσαλονίκη και είμαι παντρεμένος με την Ναταλία, που είναι από τα Χανιά. Βρέθηκαν στην Αθήνα για σπουδές, παντρεύτηκαν και έχουν κάνει τρία παιδιά. Αυτός έχει σπουδάσει Νομική, γιατί έκανε το χατίρι των γονιών του, και μετά έκανε το όνειρό του πραγματικότητα και έγινε σεναριογράφος. Δουλεύει από το σπίτι, οπότε έχουμε σχετικό κάτι αντισυμβατικό: ο πατέρας που κάθεται στο σπίτι περισσότερο σε σχέση με την μητέρα η οποία δουλεύει σ’ ένα ταξιδιωτικό γραφείο και λείπει πάρα πολύ. Ουσιαστικά με πάρα πολύ αγάπη προσπαθούν να συντηρήσουν ένα σπίτι και μια οικογένεια, κυρίως συναισθηματικά. Μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει τρυφερότητα ανάμεσα στα ζευγάρια και τα παιδιά λειτουργούν υπέρ αυτού».

Τέλος, ο σκηνοθέτης της σειράς Γιώργος Κικίδης μάς μιλά για τη συνεργασία αυτή: «Νιώθω πολύ τυχερός και ευλογημένος και δεν είναι μόνο λόγια. Πραγματικά νιώθω πολύ τυχερός που συνεργάζομαι όλους αυτούς τους ηθοποιούς. Ευχαριστούμε τον Alpha που μας εμπιστεύτηκε γι’ αυτή τη δουλειά. Εμείς δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

