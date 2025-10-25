Συγκλόνισε ο Αλκίνοος Ιωαννίδης με τον επικήδειο λόγο του για τον Σαββόπουλο – «Χωρίς εσένα άλλο θα ήταν το τραγούδι μας, άλλοι θα ήμασταν κι εμείς»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Συγκλόνισε ο Αλκίνοος Ιωαννίδης με τον επικήδειο λόγο του για τον Σαββόπουλο – «Χωρίς εσένα άλλο θα ήταν το τραγούδι μας, άλλοι θα ήμασταν κι εμείς»

Για τον «παιδικό του ήρωα» τον Διονύση Σαββόπουλο μίλησε στον επικήδειο λόγο του ο συνθέτης και τραγουδιστής Αλκίνοος Ιωαννίδης που με δάκρυα στα μάτια εξιστόρησε την πρώτη του εμπειρία με τον αείμνηστο τραγουδοποιό.

Όπως τόνισε: «Η πρώτη μεγάλη συναυλία που παρακολούθησα ήταν δική σου όταν με πήγε ο πατέρας μου στο κεντρικό στάδιο της Λευκωσίας να σε δω την εποχή που η Κύπρος έκειτο μακράν και δεν πάταγε καλλιτέχνης στο νησί. Έτσι ήρθες κι έστησες γιορτή. Σου άρεσαν οι γιορτές, τα μπουλούκια, τα συμπόσια, τα πανηγύρια, οι φιέστες, οι επέτειοι… Προετοιμαζόμουν και τα περίμενες σαν παιδάκι που ανυπομονεί για τα Χριστούγεννα. Σε αποχαιρετούμε σήμερα σαν έναν άνθρωπο σημαντικό για το τραγούδι και τον πολιτισμό, σημαντικό για τη σκέψη, το αίσθημα και την αισθητική μας, δηλαδή για ολόκληρη τη ζωή μας. Χωρίς εσένα άλλο θα ήταν το τραγούδι μας, άλλοι θα ήμασταν κι εμείς».

Με εμφανή τη συγκίνηση στη φωνή, ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε στον Διονύση Σαββόπουλο που αποχαιρετά σήμερα η Ελλάδα λέγοντας χαρακτηριστικά: «Σε αποχαιρετώ και εκ μέρους των παιδιών και μαθητών σου, των τραγουδοποιών της χώρας. Υπάρχουμε γιατί προϋπήρξες. Μας πήρες παιδάκια μέσα από το πικάπ του σπιτιού μας και μας άνοιξες την πόρτα σε ένα περιβόλι του τρελού, γεμάτο τραγούδια. Τρισυπόστατος, ένωσες τον συνθέτη, τον ποιητή και τον ερμηνευτή, ανεβάζοντας την ένωση αυτή σε θεόρατο ύψος. Μας έμαθες την αλφαβήτα της ιερής μας τέχνης. Παραμέρισες θαρραλέα εμπόδια και οδοφράγματα, δείχνοντας μας δρόμο στο άπειρο. Μας είπες “γράψτε τα τραγούδια σας και τραγουδήστε τα.

Μας ανέθρεψες, μας στήριξες, μας ελευθέρωσες. Μαζί με τους αγαπημένους σου δασκάλους, τον Μάνο Χατζιδάκι και τον Βασίλη Τσιτσάνη φωταγώγησες τις πλατείες, τα θέατρα, τα σπίτια και τις καρδιές μας». Και όπως είπε, μεταξύ άλλων, «ανέδειξες το πολύτιμο, ανέβασες το επίπεδο της χώρας συνολικά και το επίπεδο του καθενός και της καθεμιάς προσωπικά».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Λίπος στο συκώτι: 6 νόστιμα σνακ που κάνουν αποτοξίνωση, σύμφωνα με γαστρεντερολόγο

Έχουν οι γονείς σας χοληστερίνη; Ειδικοί του Cleveland απαντούν αν είναι κληρονομική και τι να κάνετε

Ίος: Αυτά είναι τα διαφορετικά «πρόσωπα» νησιού, σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή τους και ποια μεγάλη αλλαγή εξετάζεται

Ανακαλύφθηκε «Super Earth» σε απόσταση μικρότερη των 20 ετών φωτός – «Aποτελεί έναν πολλά υποσχόμενο στόχο για την αναζήτησ...

Copilot Fall Release: Η ανθρώπινη προσέγγιση στην τεχνητή νοημοσύνη
περισσότερα
16:14 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Διονύσης Σαββόπουλος: Η στιγμή που η πομπή αναχωρεί υπό τους ήχους της «Συννεφούλας» για το Α’ Νεκροταφείο – ΒΙΝΤΕΟ

Τραγουδώντας δυνατά τους στίχους της «Συννεφούλας» που έπαιζε η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού ...
15:34 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Γαλάνη για Σαββόπουλο: Ήξερες ακριβώς τι θα παίξεις για τα παιδιά που θα έρθουν και θα κατανοούν όλο και καλύτερα την κάθε πολύτιμη λέξη σου

«Έχουν γράψει κι έχουν πει για σένα αυτές τις μέρες πανέμορφα πράγματα. Λόγια ψυχής. Τελικά κα...
15:26 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 35χρονος καταζητούμενος για προπαγάνδα υπέρ τρομοκρατικής οργάνωσης  

Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή των Αμπελοκήπων 35χρονος σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ...
14:54 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Φασουλής για Σαββόπουλο: Δεν ξέρω αν χωρίς εσένα θα ήταν τόσο πλούσιο το ελληνικό τραγούδι 

«Διονύση μου τι πράγματα είναι αυτά αγόρι μου; Έτσι είπαμε ξαφνικά ένα unplugged; Αν και εδώ ή...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς