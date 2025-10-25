Μητρόπολη Αθηνών: Συντετριμμένη η οικογένεια του Διονύση Σαββόπουλου – Δείτε φωτογραφίες 

Enikos Newsroom

κοινωνία

σορός, κηδεία, Διονύσης Σαββόπουλος

Το τελευταίο «αντίο» λένε σήμερα συγγενείς, φίλοι, άνθρωποι από τον κόσμο των τεχνών και των γραμμάτων, καθώς και απλοί πολίτες, στον Διονύση Σαββόπουλο, τον σπουδαίο τραγουδοποιό, τον μεγάλο καλλιτέχνη, τον «Νιόνιο» όλη της Ελλάδας.

Στη Μητρόπολη Αθηνών τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία, ενώ νωρίτερα ολοκληρώθηκε το Λαϊκό προσκύνημα στον σπουδαίο καλλιτέχνη.

Συγκινητική ήταν η παρουσία της συζύγου του, Άσπας, η οποία φανερά συντετριμμένη στάθηκε πίσω από το φέρετρο του Διονύση Σαββόπουλου. Μαζί της ήταν τα παιδιά και τα εγγόνια του.

Δείτε φωτογραφίες:

σορός, κηδεία, Διονύσης Σαββόπουλος

σορός, κηδεία, Διονύσης Σαββόπουλος

σορός, κηδεία, Διονύσης Σαββόπουλος

σορός, κηδεία, Διονύσης Σαββόπουλος

σορός, κηδεία, Διονύσης Σαββόπουλος

 

σορός, κηδεία, Διονύσης Σαββόπουλος

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Λίπος στο συκώτι: 6 νόστιμα σνακ που κάνουν αποτοξίνωση, σύμφωνα με γαστρεντερολόγο

Έχουν οι γονείς σας χοληστερίνη; Ειδικοί του Cleveland απαντούν αν είναι κληρονομική και τι να κάνετε

Αμοιβαία Κεφάλαια: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία

Μεταβιβάσεις ακινήτων και γονικές παροχές: Αυτά είναι τα μυστικά που πρέπει να γνωρίζετε

Copilot Fall Release: Η ανθρώπινη προσέγγιση στην τεχνητή νοημοσύνη

Τεστ προσωπικότητας: Το γλυπτό από πάγο που θα διαλέξετε αποκαλύπτει τις κοινωνικές σας τάσεις
περισσότερα
14:54 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Φασουλής για Σαββόπουλο: Δεν ξέρω αν χωρίς εσένα θα ήταν τόσο πλούσιο το ελληνικό τραγούδι 

«Διονύση μου τι πράγματα είναι αυτά αγόρι μου; Έτσι είπαμε ξαφνικά ένα unpluged. Αν και εδώ ήρ...
14:36 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Σακελλαροπούλου για Σαββόπουλο: Τραγούδησες για μας, το λαό, το έθνος και την ιστορία – Καλό ταξίδι Διονύση, αγαπημένε

«Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη, βαπτίστηκε στην ποιητικότητα και την πνευματικότητά της. Στις πολ...
14:10 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 42χρονος την ώρα που πετούσε τραπεζικές κάρτες που είχε κλέψει  

Από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τούμπας – Τριανδρίας, συνελήφθη 42χρονος ημεδα...
13:01 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Ρέθυμνο: Εντοπίστηκαν 14 κιλά κάνναβης – Συνελήφθησαν 4 άτομα, ανάμεσά τους και ένας ανήλικος – ΦΩΤΟ 

Ολοκληρώθηκε χθες συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση η οποία πραγματοποιήθηκε σε περιοχή του Δ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς