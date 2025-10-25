Μητρόπολη Αθηνών: Συντετριμμένη η οικογένεια του Διονύση Σαββόπουλου – Δείτε φωτογραφίες 

Το τελευταίο «αντίο» λένε σήμερα συγγενείς, φίλοι, άνθρωποι από τον κόσμο των τεχνών και των γραμμάτων, καθώς και απλοί πολίτες, στον Διονύση Σαββόπουλο, τον σπουδαίο τραγουδοποιό, τον μεγάλο καλλιτέχνη, τον «Νιόνιο» όλη της Ελλάδας.

Στη Μητρόπολη Αθηνών τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία, ενώ νωρίτερα ολοκληρώθηκε το Λαϊκό προσκύνημα στον σπουδαίο καλλιτέχνη.

Συγκινητική ήταν η παρουσία της συζύγου του, Άσπας, η οποία φανερά συντετριμμένη στάθηκε πίσω από το φέρετρο του Διονύση Σαββόπουλου. Μαζί της ήταν τα παιδιά και τα εγγόνια του.

Δείτε φωτογραφίες: